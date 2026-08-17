«Я пил «Крота»: хотел отжать 100 млн, похоронил Левкина и загремел в психушку. Куда пропал Бари Алибасов

17 августа 2026, 18:48

Бари Алибасов (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Создатель группы «На-На» Бари Алибасов — легенда 90-х и вечный бунтарь. Он начинал с джаза, когда это было под запретом, создал одну из главных групп страны, пережил крах в Америке и штурмовал телеэфиры скандалами. А однажды едва не погиб при самых нелепых обстоятельствах. Как сегодня живёт человек, переживший и славу, и падение, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы Бари Алибасова: детство у полигона и первый бунт После пьянки — две недели на больничной койке Золотая эра «На-На» Этот период стал чёрной страницей в истории коллектива Роковой мужчина «Крот», кома и эфир с кашей: самый нелепый случай в жизни Бари Алибасова Психушка, операция на позвоночнике и кафе вместо сцены. Как живёт Бари Алибасов сегодня

Ранние годы Бари Алибасова: детство у полигона и первый бунт



Бари Алибасов (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

После пьянки — две недели на больничной койке



Бари Алибасов (Фото: Инстаграм* @alibasov_nana)

Золотая эра «На-На»



Марина Хлебникова (Фото: РИА Новости/Александр Поляков)

Этот период стал чёрной страницей в истории коллектива



Бари Алибасов (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Роковой мужчина



Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина (Фото: Инстаграм* @alibasov_nana)

«Крот», кома и эфир с кашей: самый нелепый случай в жизни Бари Алибасова

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«Алибасов получил ряд осложнений, в частности, распространённый язвенно-некротический ожоговый эзофагит и распространённый эрозивный ожоговый гастрит», — сказал Горжанкин «Интерфаксу».

Бари Алибасов (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

«Я сейчас забыл. Сейчас забыл, но это было безумно дорого. У меня не работает память, потому что я пил «Крота», — сказал Бари Алибасов.

Психушка, операция на позвоночнике и кафе вместо сцены. Как живёт Бари Алибасов сегодня