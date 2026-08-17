«Я пил «Крота»: хотел отжать 100 млн, похоронил Левкина и загремел в психушку. Куда пропал Бари Алибасов
Создатель группы «На-На» Бари Алибасов — легенда 90-х и вечный бунтарь. Он начинал с джаза, когда это было под запретом, создал одну из главных групп страны, пережил крах в Америке и штурмовал телеэфиры скандалами. А однажды едва не погиб при самых нелепых обстоятельствах. Как сегодня живёт человек, переживший и славу, и падение, читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы Бари Алибасова: детство у полигона и первый бунтБари Алибасов родился после войны в маленьком казахском городке Чарск. В ста километрах от него находился Семипалатинский полигон — тот самый, где испытывали атомные бомбы. Бари был четвёртым из пятерых детей. Отец управлял банком, мать работала бухгалтером. Деньги в доме были, а вот родительского тепла и внимания детям не хватало: взрослые уходили затемно и возвращались, когда все уже спали. Мальчишки росли сами по себе, но дисциплина была жёсткой — за провинности пороли ремнём.
С шести утра все уже были на ногах: носили воду, убирались, работали в огороде. Эту огородную повинность Алибасов не любит до сих пор. Зато музыкальные занятия стали для мальчика отдушиной. Уже в четыре года мать наряжала сына в национальные костюмы и разучивала с ним песни. В школе Алибасов активно занимался художественной самодеятельностью: пел в хоре, освоил барабаны и даже организовал собственный драмкружок. Но при всей этой бурной активности у Алибасова была одна проблема — юноша не умел молчать и не признавал правил. Дерзил учителям, срывал уроки, мог позволить себе лишнего после школы. Если компанию замечали в нетрезвом виде — тут же собиралось комсомольское собрание. В итоге Бари исключили из комсомола с формулировкой «за моральное разложение». Но главным грехом подростка была музыка. Бари слушал джаз и рок-н-ролл, которые в СССР считались идеологически чуждыми и даже враждебными.
Эта любовь к запретному звучанию, как ни странно, не сломала его — напротив, закалила. Именно этот бунтарский дух позже помог ему создать «Интеграл», одну из первых советских рок-групп, а затем и знаменитую «На-На». Любопытно, что та самая школа № 232, откуда «грозу спокойствия» неоднократно выгоняли, сегодня гордится своим знаменитым учеником — там открыт музей, посвящённый Бари Алибасову.
После пьянки — две недели на больничной койкеПолучив аттестат, Бари женился на своей однокласснице Светлане. Однако семейная жизнь не задалась: молодые люди часто ссорились и в итоге разошлись.
Оставив родной Чарск, Алибасов перебрался в Усть-Каменогорск, где поступил на архитектурно-строительный факультет местного дорожно-строительного института.
Но чертить проекты ему быстро наскучило: всё свободное время студента поглощала музыка. Собрав из однокурсников джаз-квинтет, Бари воссоздал свой ансамбль «Интеграл». Выступления коллектива мгновенно стали главным событием в жизни местной молодёжи — на их концерты набивались полные залы. Когда до защиты диплома оставался всего один семестр, музыкантам поступило предложение отправиться в длительное турне по Забайкалью.
Бари без колебаний забрал документы из вуза и уехал вместе с группой. Именно тогда «Интеграл» одним из первых в советской провинции начал играть биг-бит, смело соединяя джаз с рок-н-роллом и закладывая фундамент для своей будущей всесоюзной славы. Творческий коллектив вызывал у публики бурный восторг. Тогда же Бари начал представляться как Борис — стеснялся своего восточного имени. В 1969 году новобранец добровольно ушёл в армию. Поводом стала неразделённая любовь к Азе Романчук, которая была солисткой в коллективе и проявляла симпатию ко всем, кроме него. Алибасов купил билет до Алма-Аты и явился в военкомат. Призывника направили в пехоту на границу с Китаем, но спустя полгода перевели в военный ансамбль. После возвращения в 1971 году Бари возродил «Интеграл». Группа получила официальный статус, и дела пошли в гору. Жизнь самого музыканта превратилась в сплошной кутёж.
В его крошечной 12-метровой коммуналке после ночных загулов утром могло оказаться больше 10 человек. Позже продюсер рассказывал, что после одного из таких эпизодов 14 дней провёл в реанимации с катетером в вене. Однако Бари продолжал работать. Вместо обычных концертов Алибасов ставил настоящие театрализованные действа. Он одним из первых в Советском Союзе начал использовать на эстраде пиротехнику, сложные световые эффекты, объёмные декорации и даже цирковые трюки.
Каждое выступление команды превращалось в дерзкий спектакль с переодеваниями и перемещающимся по залу стереозвуком, что для отечественной сцены тех лет было невиданным прорывом. Этот нестандартный подход потряс московскую журналистку Эллу Федосееву, которая случайно попала на одно из их выступлений. Восхищённая увиденным, репортёр загорелась идеей вывести коллектив за пределы провинции и на долгие годы стала не только промоутером, но и музой для самого Бари.
Во многом благодаря её поддержке в конце 1977 года «Интеграл» перебрался в Иркутск. Именно тогда к коллективу примкнул 23-летний Юрий Лоза, чьё творчество оставило яркий след в истории группы. И хотя рок-музыка в СССР оставалась под негласным запретом, а представители Министерства культуры косились на их свободолюбивый репертуар, «Интеграл» собирал многотысячные залы в Москве и Ленинграде. Песни крутили по радио, а самим артистам чудом удавалось прорываться даже на телевидение. Эта уникальная формация просуществовала ровно четверть века.
Золотая эра «На-На»Пройдя путь от студенческого джаз-квинтета до легенды советской эстрады, «Интеграл» распался в 1989 году, когда Алибасов понял, что исчерпал себя в этом жанре. По его мнению, эта музыка стала предсказуемой и однообразной. В голове зрела идея создать группу с принципиально новым звучанием — в духе набиравшего популярность «Ласкового мая». К тому моменту за его плечами уже был опыт работы с «Комбинацией». В тот же год Бари объявил набор молодых артистов, отобрал лучших и основал «На-На». В первый состав вошли Владимир Левкин и бывшие участники «Интеграла» — Марина Хлебникова и Валерий Юрин. Дебют состоялся на фестивале «Лицом к лицу», затем последовали московские концерты. Группу признали «открытием года», а уже через девять месяцев «На-На» звучала буквально отовсюду. В первой половине 90-х годов творческая семья была главным музыкальным проектом страны. Их любили, ждали, ребята собирали полные залы. Состав менялся, но к 1992 году сложилась основная пятёрка. В 1995 году один из солистов ушёл с громким скандалом, однако Алибасов не растерялся: подготовил новую программу и отправился с группой в кругосветное турне. «На-На» жива до сих пор. Новые песни, старые хиты в свежих аранжировках, постоянный поиск и эксперименты. Они не сдаются. Как и человек, который всё это придумал.
Этот период стал чёрной страницей в истории коллективаВ ноябре 1992 года «На-На» впервые отправилась в Америку — в Атлантик-Сити планировали подписать контракт. Поначалу выступали в основном перед русскими эмигрантами. Полноценная попытка завоевать Штаты началась позже, после кризиса 1998-го. Алибасов вложил в эту авантюру все свои сбережения: снял жильё, нанял педагогов по языку, вокалу и танцам. Контракт с крупной студией был уже почти в руках, но именно в этот момент появились бесплатные сервисы скачивания музыки — и все планы рухнули. Хотя главный удар был ещё впереди. Американская публика просто не понимала, что за шоу перед ними.
Хиты, сводившие с ума российские стадионы, за океаном вызывали не восторг, а смех. Местные продюсеры считали формат группы устаревшим, слишком «советским». Костюмы, подача, сама концепция — всё, что работало на родине, в США выглядело архаично. Поездка обернулась для Алибасова публичным провалом. В Москву он вернулся без контракта, без денег и с ощущением полного поражения. Это сломало бунтаря. Человек, привыкший быть на вершине, впервые оказался на дне. Началась затяжная депрессия. Сам Бари позже признавался: это был один из самых тёмных периодов в его жизни. Пока «На-На» штурмовала Америку, в России музыкальный ландшафт изменился до неузнаваемости. Появились «Иванушки», «Руки Вверх!», позже — «Фабрика звёзд».
Когда группа снова оказалась на родине, её формат уже воспринимался как устаревший. Финальным ударом стал раскол состава: ушли Владимир Асимов и Владимир Левкин — ключевые фигуры и главные секс-символы коллектива. После этого «На-На» перестала быть главной группой страны, собирающей стадионы.
Роковой мужчинаК началу 2000-х годов стало очевидно: старые методы больше не работают. Залы не собирались, интерес к группе угас. Тогда он сменил тактику — сделал ставку на эпатаж и превращение собственной жизни в публичное шоу. Бари стал регулярным героем «Пусть говорят», «Прямого эфира» и других телепрограмм, где обсуждались его браки, разводы, конфликты и скандалы. Семь раз продюсер был женат официально. Самым громким стал союз с Лидией Федосеевой-Шукшиной.
Они встречались ещё в 90-х годах, потом расстались, а в 2018 году неожиданно поженились: жениху был 71 год, невесте — 80. Свадьбу обсуждали все главные телеканалы страны. Затем начались суды: Шукшина переписала на Алибасова квартиру, а он оформил жильё на своего помощника. Родственники Федосеевой-Шукшиной обвиняли главного «нанайца» в мошенничестве, а тот превращал каждое заседание суда в очередное представление. В 2021 году брак с актрисой завершился разводом. Одновременно выяснилось, что ещё в 2013 году Бари тайно женился на своём пиар-директоре Виктории, которая младше его на 40 лет. В этом союзе родился сын Ваня, и Алибасов, казалось, обрёл семью. Однако спустя несколько лет сердцеед публично заявил, что жена была ему неверна, а ребёнок — от другого мужчины. Официально у Алибасова двое детей: сын Бари-младший и дочь Алёна. Также известна внебрачная дочь Варвара. Сколько детей могло появиться от случайных связей, сам покоритель дамских сердец, по его словам, уже и не помнит.
«Крот», кома и эфир с кашей: самый нелепый случай в жизни Бари АлибасоваЛетом 2019 года произошёл, пожалуй, самый нелепый случай в жизни Алибасова. Дома ему захотелось пить, и Бари взял со стола яркую оранжевую бутылку, приняв её содержимое за сок. Глоток оказался роковым: внутри была химия для прочистки труб. Бари срочно доставили в Склиф с тяжёлыми ожогами пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней мужчина находился в медикаментозном сне, прогнозы были тревожными. Однако уже через две недели его выписали, что многих удивило.
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Столь быстрое восстановление породило волну сомнений: некоторые издания даже попытались доказать, что отравление было инсценировкой. Сам артист подобные обвинения категорически отвергал, а его PR-директор официально опроверг слухи о постановке.
«Алибасов получил ряд осложнений, в частности, распространённый язвенно-некротический ожоговый эзофагит и распространённый эрозивный ожоговый гастрит», — сказал Горжанкин «Интерфаксу».Но самое поразительное началось после выписки. Едва придя в себя, Бари Каримович отправился на телеэфир, где вёл себя крайне эксцентрично: активно жестикулировал, сыпал шутками, плевался кашей в ведущего и даже падал из инвалидной коляски. Позже звезда эпатажа признался, что в больнице его связывали, чтобы артист не навредил себе, а после отравления у него начались провалы в памяти. Об этом музыкант рассказал во время интервью для документального фильма о русской поп-музыке 90-х годов «Ленты.ру». Репортёры спросили Алибасова, во сколько ему обошлись съёмки клипа на песню группы «На-На» «Фаина», так как прежде Бари называл эту работу «самым дорогим клипом в истории России». При этом, по слухам, съёмки обошлись практически бесплатно.
«Я сейчас забыл. Сейчас забыл, но это было безумно дорого. У меня не работает память, потому что я пил «Крота», — сказал Бари Алибасов.Позже Алибасов подал иск против производителя жидкости «Крот» и магазина «Ашан», оценив ущерб в 100 миллионов рублей. Он утверждал, что упаковка слишком привлекательна, а крышка недостаточно защищает от детей. Однако суд иск отклонил: экспертиза показала, что вся необходимая маркировка на этикетке была, и нарушений производитель не допустил. А сама история с «Кротом» превратилась в интернет-мем, который живёт в сети до сих пор.
Психушка, операция на позвоночнике и кафе вместо сцены. Как живёт Бари Алибасов сегодняЧетвёртого июня 2020 года жизнь продюсера вновь сделала крутой вираж: сын обнаружил его в крайне тяжёлом состоянии. На фоне нервного срыва Бари Каримович начал злоупотреблять алкоголем, что спровоцировало корсаковский психоз — тяжёлое осложнение, требующее немедленной госпитализации. Алибасова экстренно поместили в психиатрическую клинику. Казалось, это конец, но шоумен быстро пошёл на поправку и с прежним азартом вернулся в строй.
Весной 2021 года будни легенды 90-х и вовсе превратились в остросюжетную драму. В студии программы «Прямой эфир» сестра Бари, Роза Каримовна, публично обвинила племянника в том, что тот насильно удерживает отца, лишает его ухода и фактически хочет свести в могилу. Телезрители, давно привыкшие к бесконечным семейным скандалам Алибасовых, восприняли эти громкие заявления как очередную серию мыльной оперы. Впрочем, личные неурядицы не помешали Бари Каримовичу устроить личное счастье: в августе 2022 года вечный экспериментатор женился на Елене — специалисте по реабилитации, которая помогала ему восстанавливаться.
Но спокойная жизнь длилась недолго. Из-за давнего неудачного падения с высоты у продюсера неправильно срослись позвонки, вызывая мучительные боли при ходьбе. В ноябре 2023 года легенде шоу-бизнеса пришлось лечь под нож, чтобы хирурги исправили последствия старой травмы. Дало о себе знать и роковое отравление едкой щёлочью. К 2023 году просвет пищевода Алибасова настолько сузился из-за грубых рубцов, что он с трудом глотал твёрдую пищу. При обследовании врачам пришлось использовать детский эндоскоп, так как взрослая трубка попросту не проходила в горло. Но даже слабое здоровье не сломило творческую натуру седовласого патриарха эстрады. Ещё во времена расцвета «На-На» Бари Каримович собственноручно придумывал и шил эксцентричные сценические костюмы для своих подопечных, а в последние годы дизайн одежды превратился в хобби. Летом 2025 года наследник продюсера рассказал, что отец окончательно оставил шоу-бизнес.
Вместе с женой музыкант открыл уютное кафе прямо напротив своего дома и наслаждается спокойным ритмом жизни. В свои 79 лет мэтр уверяет, что полон сил и планов. Лишь одна тень омрачает его дни: в ноябре 2024 года не стало близкого друга создателя легендарной группы, бывшего солиста «На-На» Владимира Лёвкина, который ушёл из жизни в 57 лет из-за тяжёлой болезни.