Пощёчина Прилучному и тайная беременность: что заставило Карину Разумовскую уйти из «Мажора» и исчезнуть с экранов?
Одна из самых закрытых актрис России Карина Разумовская отказалась от продолжения хитового сериала и попросила «пристрелить» свою героиню, а затем и вовсе исчезла с экранов. В кадре она играет сильных и несгибаемых женщин, а в жизни оказалась ранимой и глубоко уставшей от публичности личностью. Разведясь с коллегой, настоящее счастье актриса нашла с одноклассником — простым бизнесменом, далёким от мира шоу-бизнеса. Как девочка, распевавшая в метро «Ален Делон не пьёт одеколон» и выслушавшая от матери суровое «будешь вечно форточку озвучивать», стала главным полицейским «Мажора» и с особым удовольствием отвесила пощёчину Павлу Прилучному на самых первых пробах — читайте в материале «Радио 1».
Из метро — на одну сцену с Фрейндлих: путь «неудобной» звезды «Мажора»Карина Разумовская родилась 9 марта 1983 года в Ленинграде, в простой советской семье, далёкой от богемы: отец — моряк и корабельный повар, мать — домохозяйка. Никаких творческих династий, зато неуёмная фантазия и артистизм били ключом с ранних лет. Однажды пятилетняя Карина так громко горланила «Ален Делон не пьёт одеколон» в вагоне метро, что на неё обратил внимание режиссёр Виктор Бутурлин, который искал детей для съёмок.
Так девочка попала в кино, снималась с Роланом Быковым и Кириллом Лавровым и уже в шесть лет ощутила атмосферу съёмочной площадки. Однако грянули 90-е годы, кино перестали снимать, и мать вздохнула с облегчением, надеясь, что дочь выучится на лингвиста. Но Карина после школы заявила: буду актрисой. Мать была в ярости, уехала на дачу со словами: «Что это за профессия такая? Вечно форточку будешь озвучивать». Поддержал лишь отец: он репетировал с дочерью монологи и повёз поступать.
Вопреки прогнозам, Карина с лёгкостью поступила в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, и со временем родительница смирилась. В 2004 году, сразу после окончания вуза, начинающую артистку приняли в труппу БДТ по приглашению самого Кирилла Лаврова. Карина служит там больше 20 лет на одной сцене с Алисой Фрейндлих и Олегом Басилашвили, у которых училась профессии. Первый брак с актёром Артёмом Карасевым, с которым они поженились в 2005 году, продлился шесть лет. Оба понимали бешеный ритм профессии, но разные графики, ревность и особенности характера каждого превратили отношения в череду конфликтов.
«Наша жизнь проходила чересчур эмоционально, и в итоге отношения себя исчерпали. Но я ни о чём не жалею, это был хороший опыт», — признавалась актриса в интервью YouTube-каналу.По словам самой Разумовской, боль и надлом того периода стали топливом для её ролей. Именно в 2005 году к ней пришла первая громкая известность благодаря сериалу «Адъютанты любви». Затем последовали «Ковчег», «Сестры» и другие проекты, но всё это были роли второго плана — пока в 2014 году Разумовской не предложили пробы в фильме «Мажор».
Попросила убить свою героиню и получила проклятия: творческое своеволие звезды БДТПервый съёмочный день «Мажора» Разумовская запомнила навсегда. Карина прилетела на пробы из Петербурга, имея в запасе всего три часа до обратного поезда, а Павел Прилучный безбожно опаздывал.
«Сидим всей командой в студии, ждём Пашу, а он безбожно опаздывает. Я злая, нервная — пора на вокзал, а его всё нет. И вот дверь открывается, заходит Павел — такая немножко „звезда“... Терпеть не могу высокомерия. В театре играю с Фрейндлих, Басилашвили, Усатовой, Крючковой, но даже актёры такого уровня никогда не позволяют себе взгляда сверху. А тут мальчик... Я тогда даже не знала, кто это», — вспоминала актриса в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи».По словам актрисы, именно эта искренняя злость убедила режиссёра, что она идеально подходит на роль капитана полиции Виктории Родионовой — суровой, сдержанной, с каменным лицом, полной противоположности живой и открытой Карины. Зрители настолько поверили в образ, что всерьёз спрашивали, как артистка совмещает службу в полиции с театром и кино.
«Смешно? Значит, люди верят в существование моего персонажа. Ролью, безусловно, горжусь», — улыбаясь рассказывала актриса.Однако после трёх успешных сезонов Карина поняла: характер Родионовой раскрыт полностью, дальше играть одно и то же неинтересно. Разумовская пришла к сценаристам и попросила «убить» свою героиню.
«Помните „Профессионала“ с Бельмондо? Какой финал! Публика рыдает. Выстрел в спину в последнем кадре — хорошая точка», — объясняла Разумовская.В четвёртом сезоне Вика появлялась лишь как видение, а затем исчезла навсегда, за что актриса получила кучу гневных писем и проклятий. Но она осталась непреклонна: лучше уйти красиво, чем бесконечно повторяться.
Личная драма звезды «Мажора»Пока в «Мажоре» у героини Разумовской были проблемы в личной жизни, в реальности актриса встретила человека, которого знала ещё с седьмого класса, — Егора Бурдина. В школе они сидели за одной партой, позже вспыхнул роман, но на первом курсе театрального вуза пути разошлись: Карина ушла в актёрство, Егор — в бизнес.
Каждый обзавёлся семьёй, пережил развод, а затем они случайно нашли друг друга в соцсетях, начали переписываться и поняли, что чувства никуда не делись. В июле 2018 года Карина и Егор тайно расписались в одном из ЗАГСов Петербурга. Родители и друзья об этом не знали.
Карина рассказывала в интервью журналу «ОК!», что это заняло всего 20 минут. Они пришли в ЗАГС в 11 утра, их встретила скучающая женщина, которая жутко обрадовалась им и спросила, хотят ли они церемонию, на что они ответили отказом. В тот момент по радио играл любимый Стинг, а в Петербурге шёл проливной дождь.На ней были белая футболка, джинсы и косуха — никакого белого платья и марша Мендельсона. 7 августа 2019 года у пары родился сын Платон. Беременность актриса скрывала под широкими платьями: до шестого месяца она выходила на сцену БДТ.
«Ребята не знали, что я в положении, поэтому страшно удивились. Причём не сразу, а лишь когда мы стали обниматься. Живот был небольшой, и широкое платье его хорошо скрывало. Я не афишировала беременность, практически никто о ней не знал», — рассказывала Разумовская в интервью журналу «Телепрограмма».Имя выбирали под отчество — Платон Егорович. Из декрета Карина вышла уже через два с половиной месяца, вернулась в БДТ, но от съёмок в продолжении «Мажора» отказалась, не желая оставлять малыша надолго. Егор Бурдин — предприниматель, далёкий от шоу-бизнеса, и Карина считает это огромным плюсом.
«Муж, конечно, поддерживает. И понимает, что если посадить меня дома, для всех наступит… караул! Не то что я начну крушить всё вокруг, но переизбыток творческой энергии скажется. Её невозможно сублимировать во что-то другое», — говорит актриса журналу «Караван историй».По словам обладательницы высшей театральной премии «Золотой софит», муж — мудрый, добрый, невероятно надёжный и умеет поддержать в нужный момент.
«Хочу, чтобы наш сын перенял эти качества», — признаётся знаменитость.
Откровения Разумовской о зависимости, признании и возрастеПосле ухода из «Мажора» Разумовская не пропала — актриса БДТ имени Товстоногова продолжает сниматься, но тщательно выбирает проекты. В её фильмографии уже более 90 работ, среди последних — сериалы «Хрустальный», «Трасса», «Здесь все свои» и фильм «Зоя». В 2025 году Карина получила звание Заслуженной артистки Санкт-Петербурга и премию «Золотой орёл» за лучшую женскую роль в онлайн-сериале «Трасса» — признание коллег, которое для неё дороже любых рейтингов.
А в 2026 году вышла романтическая комедия «К себе нежно», где она сыграла главную роль — женщину жёсткую, негибкую, живущую по своим правилам и не умеющую слышать себя. Как призналась ведущая артистка петербургской сцены, со временем она научилась относиться к себе мягче.
«С возрастом у меня совершенно пропало чувство вины за «ничегонеделание». Я наконец-то пришла к тому, что не обязана всё успеть. Я стала ценить своё время — и отдых в том числе», — поделилась артистка.В 2026 году Карина Разумовская, которая обычно редко делится подробностями личной жизни, сделала несколько откровенных признаний. На премьере фильма «К себе нежно» она рассказала о своих внутренних переживаниях и призналась: «Лекарства у меня нет». Актриса также отметила, что её главная победа — если их фильм поможет зрителю задуматься о собственном пути к гармонии. Своё жизненное кредо она сформулировала просто: счастье любит тишину.