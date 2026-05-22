Пощёчина Прилучному и тайная беременность: что заставило Карину Разумовскую уйти из «Мажора» и исчезнуть с экранов?

22 мая 2026, 16:49

Карина Разумовская (Фото: Инстаграм*@karina_razum)

Одна из самых закрытых актрис России Карина Разумовская отказалась от продолжения хитового сериала и попросила «пристрелить» свою героиню, а затем и вовсе исчезла с экранов. В кадре она играет сильных и несгибаемых женщин, а в жизни оказалась ранимой и глубоко уставшей от публичности личностью. Разведясь с коллегой, настоящее счастье актриса нашла с одноклассником — простым бизнесменом, далёким от мира шоу-бизнеса. Как девочка, распевавшая в метро «Ален Делон не пьёт одеколон» и выслушавшая от матери суровое «будешь вечно форточку озвучивать», стала главным полицейским «Мажора» и с особым удовольствием отвесила пощёчину Павлу Прилучному на самых первых пробах — читайте в материале «Радио 1».





Содержание Из метро — на одну сцену с Фрейндлих: путь «неудобной» звезды «Мажора» Попросила убить свою героиню и получила проклятия: творческое своеволие звезды БДТ Личная драма звезды «Мажора» Откровения Разумовской о зависимости, признании и возрасте

Из метро — на одну сцену с Фрейндлих: путь «неудобной» звезды «Мажора»

«Наша жизнь проходила чересчур эмоционально, и в итоге отношения себя исчерпали. Но я ни о чём не жалею, это был хороший опыт», — признавалась актриса в интервью YouTube-каналу.

Попросила убить свою героиню и получила проклятия: творческое своеволие звезды БДТ



Павел Прилучный (Фото: Инстаграм*@bugevuge)

«Сидим всей командой в студии, ждём Пашу, а он безбожно опаздывает. Я злая, нервная — пора на вокзал, а его всё нет. И вот дверь открывается, заходит Павел — такая немножко „звезда“... Терпеть не могу высокомерия. В театре играю с Фрейндлих, Басилашвили, Усатовой, Крючковой, но даже актёры такого уровня никогда не позволяют себе взгляда сверху. А тут мальчик... Я тогда даже не знала, кто это», — вспоминала актриса в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи».

«Смешно? Значит, люди верят в существование моего персонажа. Ролью, безусловно, горжусь», — улыбаясь рассказывала актриса.

«Помните „Профессионала“ с Бельмондо? Какой финал! Публика рыдает. Выстрел в спину в последнем кадре — хорошая точка», — объясняла Разумовская.

Личная драма звезды «Мажора»



Карина Разумовская с сыном (Фото: Инстаграм*@karina_razum)

«Ребята не знали, что я в положении, поэтому страшно удивились. Причём не сразу, а лишь когда мы стали обниматься. Живот был небольшой, и широкое платье его хорошо скрывало. Я не афишировала беременность, практически никто о ней не знал», — рассказывала Разумовская в интервью журналу «Телепрограмма».

«Муж, конечно, поддерживает. И понимает, что если посадить меня дома, для всех наступит… караул! Не то что я начну крушить всё вокруг, но переизбыток творческой энергии скажется. Её невозможно сублимировать во что-то другое», — говорит актриса журналу «Караван историй».

«Хочу, чтобы наш сын перенял эти качества», — признаётся знаменитость.

Откровения Разумовской о зависимости, признании и возрасте

Карина Разумовская (Фото: Инстаграм*@karina_razum)

«С возрастом у меня совершенно пропало чувство вины за «ничегонеделание». Я наконец-то пришла к тому, что не обязана всё успеть. Я стала ценить своё время — и отдых в том числе», — поделилась артистка.