Цыган-барон и пожизненные отчисления: за что на самом деле Ваенга расплачивается с экс-супругом спустя 16 лет после развода

Их свела случайность, которую иначе как вмешательством судьбы не назовёшь. Спустя годы на пике славы брак распался, однако Елена Ваенга по сей день исправно отдаёт бывшему мужу половину заработанного — без судов, скандалов и принуждения. Что движет певицей — чувство вины, бесконечная признательность или осознанная плата за талант, который когда-то разглядел в ней «цыганский барон», расскажет «Радио 1».



Шаг под колёса судьбы

Страна могла никогда не услышать этот узнаваемый хрипловатый голос и пронзительные, похожие на прожитую жизнь песни. В лихие девяностые никому не известная Лена Хрулёва приехала в Петербург с мечтой и гитарой. Казалось, судьба уже начертила маршрут, но всё перевернула одна случайная встреча. На улице она столкнулась с мужчиной на чёрном кабриолете, его звали Иван Матвиенко. Именно это знакомство стало главным инструментом, изменившим жизнь девушки из Мурманской области.

Только дальше была не сказка про счастливый брак, а история жёсткой, почти фанатичной веры, безграничной преданности, смертельной болезни и невероятной благодарности, которая оказалась сильнее любви и никуда не исчезла даже после расставания.

Идеальный союз, которого не стало

В середине 90-х журналисты прозвали Ивана Матвиенко «цыганским бароном». Состоятельный мужчина предпочитал дорогие авто, владел перспективным бизнесом и слыл человеком серьезным. Однажды его роскошный чёрный кабриолет едва не сбил выбежавшую на дорогу растерянную девушку. Ею оказалась двадцатилетняя Лена Хрулёва, приехавшая из сурового Североморска штурмовать Санкт-Петербург.

Так началось их знакомство, которое переросло в роман, несмотря на, казалось бы, непреодолимые препятствия. Двадцать лет разницы, разный жизненный опыт, неравное положение в обществе — всё было против них. Весть о том, с кем встречается их дочь, повергла родителей Елены в шок. Их пугала не столько разница в годах, сколько происхождение избранника. Мать и отец категорически запретили девушке связывать судьбу с цыганом.
Но Елена оказалась непреклонна: она увидела в Иване не просто возлюбленного, а родственную душу, способную оценить то, что было не видно остальным. Иван и сам не заметил, как попал в плен к юной Лене и её таланту одновременно. Голос с хрипотцой, горчинкой, далёкий от классического вокала, но пробирающий до глубины души. А тексты... Он отказывался верить, что эти взрослые, трагичные, почти философские строки написала вчерашняя школьница.
«Слушал её песни и думал: да она целую жизнь уже прожила в своих стихах! Такой глубины и боли от двадцатилетней... Это был не просто талант. Это был дар», — признавался Матвиенко.
Поверив в талант Елены, ради её карьеры продюсер отказался от всего. Продал трёхкомнатную квартиру, оставил прибыльный бизнес по перегону автомобилей из Германии. Деньги, связи, время — всё без остатка вложил в будущую звезду. Семнадцать долгих лет они шли рука об руку. И за эти годы мало кому знакомая Елена Хрулёва стала Ваенгой — настоящей звездой, чьи песни «Курю», «Абсент» и «Снег» знала наизусть вся страна. Они прошли вместе через взлёт и купались в лучах общей славы. Однако именно этот оглушительный успех и превратился в снежный ком, который в итоге разрушил их брак. В 2011 году пара тихо, без громких скандалов, рассталась.

Добровольная дань длиною в жизнь

В самый тяжёлый период их отношений Ивану Матвиенко поставили страшный диагноз — рак желудка третьей стадии. Борьба с онкологией всегда становится проверкой на прочность не только для самого пациента, но и для тех, кто рядом. Пройдя через это испытание, пара всё же не сумела уберечь свой союз. После тихого и мирного расставания, случившегося по обоюдному согласию, Елена Ваенга приняла неожиданное решение. Исполнительница хитов продолжила добровольно отдавать бывшему мужу ровно половину своих заработков.

«Без Ивана не было бы ничего из того, что есть сейчас, — не раз объясняла свою позицию певица. — Он вложил в меня всё. Продал квартиру, бросил дело... Он верил, когда другие сомневались. Половина — это честно и порядочно. Это моя благодарность», — рассказывала Елена Ваенга в программе «Судьба человека».

Что осталось, когда любовь прошла

Сегодня Ивану Матвиенко 68 лет. Он подтянут, стильно одевается, следит за собой, всё так же любит хорошие автомобили. Но главное — в нём проснулся художник. В возрасте 62 лет Иван открыл в себе дар к живописи и скульптуре. Мужчина начал писать картины и лепить — и у него это получается на серьёзном, почти профессиональном уровне. Однако личная жизнь экс-менеджера артистки так и не наладилась.

Несмотря на разрыв, с Ваенгой продюсер сохранил тёплые, дружеские отношения. Более того, Матвиенко поддерживает связь с её сыном, рождённым уже от второго мужа — музыканта Романа Садырбаева. У Ивана есть взрослая дочь от первого брака, которая старше Ваенги на два года, но эту часть жизни он тщательно оберегает от посторонних глаз. Сегодня, в свои 49 лет, Елена Ваенга обрела то, к чему так долго шла — семейное счастье. Исполнительница хита «Курю» счастлива в браке, воспитывает долгожданного сына и продолжает радовать поклонников новыми песнями и концертами. Ее история с Матвиенко давно осталась в прошлом. Но главное, что бывшие возлюбленные смогли сохранить в настоящем, — это глубокое взаимное уважение, искренняя дружба и та самая благодарность, которая не требует официальных бумаг и брачных контрактов.
Арсений Орлов

