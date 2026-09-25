После смерти дочери её пригрел зять: куда пропала мать Анастасии Заворотнюк и что удалось выяснить о Петре Чернышеве

25 сентября 2026, 14:02

Анастасия Заворотнюк (Фото: кадр из фильма «Проклятие спящих»)

Судьба словно проверяла Валентину Борискову на прочность: за несколько лет из жизни актрисы ушли муж, сын и дочь — люди, которые были опорой и смыслом. Но даже когда казалось, что сил больше не осталось, женщина нашла в себе мужество жить дальше. Неожиданно рядом оказался человек, которого мать «Прекрасной няни» приняла как родного. Как сложилась жизнь народной артистки после череды потерь и кто сегодня находится рядом с ней, расскажет «Радио 1».





Содержание От травести до классических героинь: история Валентины Борисковой Творческий путь «Прекрасной няни» Семейная трагедия Валентины и Анастасии Заворотнюк Диагноз, тайна и последний вздох: как уходила Заворотнюк

От травести до классических героинь: история Валентины Борисковой

Творческий путь «Прекрасной няни»



Анастасия Заворотнюк (Фото: кадр из фильма «Мамы»)

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Семейная трагедия Валентины и Анастасии Заворотнюк

«Старший брат Слава... Так получилось, что умер вслед за отцом. Так за четыре года я лишилась близких мне людей», — сказала с горечью артистка в программе «Однажды».

Рядом с Настей в этот момент находился её муж — фигурист Пётр Чернышев.

Диагноз, тайна и последний вздох: как уходила Заворотнюк



Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

«Пётр Чернышев ни с кем не встречается: с работы — спешит домой, к дочери Миле», — выяснил корреспондент «KP.RU».