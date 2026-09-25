После смерти дочери её пригрел зять: куда пропала мать Анастасии Заворотнюк и что удалось выяснить о Петре Чернышеве
Судьба словно проверяла Валентину Борискову на прочность: за несколько лет из жизни актрисы ушли муж, сын и дочь — люди, которые были опорой и смыслом. Но даже когда казалось, что сил больше не осталось, женщина нашла в себе мужество жить дальше. Неожиданно рядом оказался человек, которого мать «Прекрасной няни» приняла как родного. Как сложилась жизнь народной артистки после череды потерь и кто сегодня находится рядом с ней, расскажет «Радио 1».
От травести до классических героинь: история Валентины БорисковойВалентина Борискова родилась 28 августа 1943 года в Арзамасе в семье кадрового военного. Детские годы прошли в Астрахани, куда отца направили по службе. Высшее театральное образование она получила в ГИТИСе, где обучалась на курсе режиссёра Анатолия Эфроса. После окончания института актриса начала работу в Астраханском театре юного зрителя. За время службы на подмостках ТЮЗа она исполнила около 70 ролей. Значительную часть её раннего репертуара составляли травести-образы (мальчики-подростки, в том числе Вовка в детской постановке), а также классические женские амплуа, включая Джульетту.
Творческий путь «Прекрасной няни»Супругом Валентины Заворотнюк (в девичестве Борисковой) стал телережиссер Юрий Заворотнюк. В семье родились двое детей: мальчик Святослав в 1965 году и девочка Анастасия в 1971 году. С раннего детства Настя решила играть в театре и упорно стремилась к своей мечте: в свободное время занималась музыкой и танцами, участвовала в танцевальном ансамбле «Лотос». В 1988 — 1989 годах училась на историческом факультете Астраханского государственного педагогического института, но, не окончив вуз, поступила в МХАТ. После получения диплома в 1993 году стала актрисой Театра-студии под руководством Олега Табакова и за десять лет работы в «Табакерке» сыграла в 29 спектаклях. Широкую известность получила благодаря главной роли в телесериале «Моя прекрасная няня».
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Профессиональная деятельность матери Анастасии отмечена государственными регалиями: в 1978 году Борисковой было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР, а в 1993 году — народной артистки России. В 2008 году актриса приняла участие в съёмках телесериала «Завещание ночи».
Семейная трагедия Валентины и Анастасии ЗаворотнюкВ 2014 году скончался отец «Прекрасной няни». А в январе 2018 года в возрасте 52 лет ушёл из жизни брат Святослав. Мужчина умер от перитонита. Он работал режиссёром монтажа в Астрахани.
«Старший брат Слава... Так получилось, что умер вслед за отцом. Так за четыре года я лишилась близких мне людей», — сказала с горечью артистка в программе «Однажды».Вскоре после смерти Святослава ушла из жизни и его супруга, и Валентина Заворотнюк взяла на себя заботу о несовершеннолетней внучке Полине.
Рядом с Настей в этот момент находился её муж — фигурист Пётр Чернышев.
Диагноз, тайна и последний вздох: как уходила ЗаворотнюкВ октябре 2018 года у Анастасии Заворотнюк появилась дочь Мила. А в 2019 году стало известно о тяжёлом диагнозе актрисы: у женщины обнаружили глиобластому — рак мозга. На время лечения семья полностью закрылась от прессы и папарацци. Рядом с Анастасией до последних дней оставался её муж, фигурист Пётр Чернышёв. 29 мая 2024 года «Прекрасной няни» не стало. В этот момент супруг держал жену за руку. Ей было всего 53 года. После смерти заслуженной артистки её мать Валентина Борисовна и вдовец кинодивы Пётр сохранили тёплые отношения. Спортсмен продолжает профессиональную карьеру, участвует в ледовых шоу и много гастролирует. А всё свободное время посвящает ребёнку.
«Пётр Чернышев ни с кем не встречается: с работы — спешит домой, к дочери Миле», — выяснил корреспондент «KP.RU».А в апреле 2025 года старшая наследница безвременно ушедшей артистки от бизнесмена Дмитрия Стрюкова Анна родила сына Марселя. Отцом мальчика стал предприниматель Тимур Исмаилов. В сентябре 2026 года модель поделилась редким фото с 83-летней бабушкой Валентиной и сыном Марселем, подписав кадр: «Безусловная любовь. Марсель скоро точно догонит прабабушку по росту».