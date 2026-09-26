«У меня пока нет детей»: ранний успех в кино и карьера вместо семьи. Куда пропала звезда сериала «Остров» Анфиса Вистингаузен?
Актрисе Анфисе Вистингаузен, знакомой зрителям по роли девочки-вундеркинда Лилии Скворцовой в мистическом сериале «Закрытая школа», демона Агнессы в «Ангел или демон», Ксюши в фильме-катастрофе «Метро» и Нади в сериале «Остров», 27 сентября исполняется 27 лет. О творческой и личной жизни восходящей звезды отечественного кинематографа читайте в материале «Радио 1».
Биография Анфисы ВистингаузенАнфиса Вистингаузен родилась 27 сентября 1999 года в Москве в семье, где творчество и спорт шли рука об руку. Её мать, Людмила Вистингаузен, окончила Новосибирское театральное училище и какое-то время играла на сцене, но большой карьеры не сделала. Отец, Владимир Медведев, был спортсменом и работал тренером по верховой езде. Именно мама, по признанию самой актрисы, решила воплотить в дочери собственную несбывшуюся мечту.
«Как у большинства родителей, если у них когда-то что-то не выходит, и это становится их несбывшейся мечтой, они чаще всего хотят воплотить ее в своих детях. Так случилось с моей мамой», — рассказывала Вистингаузен в интервью ryadomsdomom.ru.Когда Анфисе было четыре с половиной года, мать отправила её фотографии в актёрское агентство. Через несколько месяцев девочку позвали на первый кастинг — это была реклама сосисок «Попурри». Так начался путь, который сама актриса позже назовёт «делом всей жизни». В детстве она окончила музыкальную школу по классу фортепиано и вокала, занималась в школе современного танца «Вортекс», а параллельно снималась в эпизодах «Ералаша» и сериала «Счастливы вместе».
Переломный момент наступил в 2010 году, когда Вистингаузен (тогда ещё носившая фамилию Медведева) получила роль Нади в драме «Компенсация» с Гошей Куценко. Фильм показали на «Первом канале», и юную актрису заметили. Но настоящая известность пришла через два года: роль ученицы Лилии Скворцовой в мистическом сериале «Закрытая школа» на СТС сделала её узнаваемой среди подростковой аудитории. Тогда же она взяла фамилию матери — Вистингаузен — в качестве артистического псевдонима.
Следующей громкой работой стала роль 600-летнего демона Агнессы в сериале «Ангел или демон». Сама актриса называла эту роль самой необычной за всю карьеру.
«Такие редкие роли выпадают всего один-два раза за карьеру, поэтому для меня это был очень интересный опыт», — признавалась она журналистам Thevoicemag.ru.В 2013 году Вистингаузен снялась в фильме-катастрофе «Метро», где сыграла Ксюшу. Съёмки дались тяжело: сцены в холодной воде, гидрокостюмы, постоянная сыпь на теле от шампуня, который использовали для облегчения надевания снаряжения. Но результат того стоил — фильм стал одним из самых успешных российских проектов года.
За роль Лены Карасёвой в трилогии «Частное пионерское» Вистингаузен получила несколько наград, включая приз «Диплом» в номинации «Лучшая женская роль» на XVII Фестивале визуальных искусств в ВДЦ «Орлёнок» и приз в номинации «Лучшая девочка-актриса» на 21-м Международном детском кинофестивале «Алые паруса» в Артеке.
Личная жизнь ВистингаузенЛичная жизнь Анфисы Вистингаузен всегда была окутана завесой тайны — и одновременно обрастала слухами. В 2013 году, когда актрисе было всего четырнадцать, в её Instagram* стали появляться совместные фотографии с молодым человеком. Поклонники предполагали, что его зовут Владислав и что он — друг детства актрисы. Позже сама Вистингаузен подтвердила, что романтические отношения завершились после двух лет. С тех пор официальных подтверждённых романов у актрисы не было.
Сама актриса в интервью Thevoicemag.ru 2021 года говорила о приоритетах откровенно:
«Я считаю, что так или иначе человек отдаёт большее предпочтение одному из двух: карьере или семье. Для меня в большем приоритете семья. У меня пока нет детей, но я точно знаю, что когда они будут, я буду стараться максимально отдавать себя и своё внимание ребёнку».
Ради съемок бросила ВГИКОдин из самых громких скандалов в биографии Вистингаузен связан с её образованием. После школы она поступила во ВГИК на курс к Владимиру Грамматикову. Однако, как выяснилось позже, актриса бросила учёбу. В подкасте «Искусство ошибаться» она рассказала, что считает это решение успешным. Но сама Вистингаузен объясняла, что академическое образование не давало ей того, что она искала.
Другое откровение касалось раннего детства в профессии. В интервью 2021 года она призналась, что попала в кино не по собственному выбору:
«Я уже выросла в этой профессии, поэтому выбора у меня особо не было, ведь это дело всей моей жизни. Зачем менять то, что хорошо получается и приносит удовольствие?»
Как сейчас живет актрисаПосле 2024 года фильмография Анфисы Вистингаузен заметно поредела. Последней её работой в кино на данный момент является роль Яны в комедийном сериале «Ткачёвы на связи» с Мариной Васильевой и Максимом Лагашкиным. Сериал вышел в 2024 году и рассказывает историю женщины, которая уехала из Екатеринбурга в Москву, но провалила свои планы и теперь общается с семьёй на расстоянии.
Сейчас Вистингаузен продолжает жить в Москве, в родном городе, который, по её словам, с каждым годом становится всё красивее и удобнее. Она активно ведёт социальные сети, занимается верховой ездой, плаванием, катается на горных лыжах и роликах. В 2026 году она приняла участие в подкасте «Что дети думают о нашем воспитании», где обсуждала претензии к родителям, взгляды современной молодёжи на материнство и брак, а также делилась размышлениями о своём детстве в профессии.