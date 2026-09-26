26 сентября 2026, 16:40

Анфиса Вистингаузен (Фото: Instagram*@anfisavist)

Актрисе Анфисе Вистингаузен, знакомой зрителям по роли девочки-вундеркинда Лилии Скворцовой в мистическом сериале «Закрытая школа», демона Агнессы в «Ангел или демон», Ксюши в фильме-катастрофе «Метро» и Нади в сериале «Остров», 27 сентября исполняется 27 лет. О творческой и личной жизни восходящей звезды отечественного кинематографа читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Анфисы Вистингаузен Личная жизнь Вистингаузен Ради съемок бросила ВГИК Как сейчас живет актриса



Биография Анфисы Вистингаузен

«Как у большинства родителей, если у них когда-то что-то не выходит, и это становится их несбывшейся мечтой, они чаще всего хотят воплотить ее в своих детях. Так случилось с моей мамой», — рассказывала Вистингаузен в интервью ryadomsdomom.ru.

Анфиса Вистингаузен (Фото: Instagram*@anfisavist)

«Такие редкие роли выпадают всего один-два раза за карьеру, поэтому для меня это был очень интересный опыт», — признавалась она журналистам Thevoicemag.ru.

Личная жизнь Вистингаузен

Анфиса Вистингаузен (Фото: Instagram*@anfisavist)

«Я считаю, что так или иначе человек отдаёт большее предпочтение одному из двух: карьере или семье. Для меня в большем приоритете семья. У меня пока нет детей, но я точно знаю, что когда они будут, я буду стараться максимально отдавать себя и своё внимание ребёнку».

Ради съемок бросила ВГИК

«Я уже выросла в этой профессии, поэтому выбора у меня особо не было, ведь это дело всей моей жизни. Зачем менять то, что хорошо получается и приносит удовольствие?»

Как сейчас живет актриса