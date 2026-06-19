Последняя муза Задорнова: почему вдова сатирика запретила молодой красавице попрощаться с ним и от кого дети, которых она родила в Америке?
Она покоряла Голливуд, где её называли «новой Мэрилин Монро», а азы актёрского мастерства постигала под руководством самого Аль Пачино. Марина Орлова грезила о мировой славе, но судьба распорядилась иначе. Возвращение в Россию обернулось новой главой, полной драм: творческий союз с великим сатириком, конфликт с его семьёй и многолетняя борьба за собственный дом. Как сегодня живёт муза Михаила Задорнова и что заставило звезду «Барвихи» уехать в Америку — читайте в материале «Радио 1».
Суровая Москва и совет Этуша: испытания юной ОрловойМарина росла в творческой многодетной семье на юге России. Уже в три года начала сочинять песни и поражала взрослых низким бархатным голосом. Родители всячески поддерживали талант дочери. Девочка побеждала в конкурсах и стала «Мисс КВН» Ставрополья. Однако мать с отцом настояли на получении рабочей профессии. Орлова окончила техникум экстерном, сдав школьные экзамены за 10-й и 11-й класс. После этого девушка подрабатывала пением на праздниках, накопила первые деньги и на них купила билет в Москву. Столица встретила Марину сурово, но она не сдалась: год обучения в Школе-студии МХАТ, а затем по совету Владимира Этуша несостоявшаяся швея-мотористка перевелась в училище имени Щукина. В 2006 году будущая артистка получила красный диплом. Роли в сериалах «Маргоша» и «Барвиха» принесли ей славу. Но амбициозной актрисе этого казалось мало.
Аль Пачино и «новая Мэрилин Монро»: первая попытка покорить АмерикуВ 2011 году Орлова отправилась штурмовать Голливуд. Марина окончила престижную актёрскую школу Ли Страсберга в Лос-Анджелесе, где среди её преподавателей оказался сам Аль Пачино. В Америке артистка снялась в сериале «Американская история ужасов», а один из режиссёров, подметив внешнее сходство пятигорской красавицы с легендарной блондинкой, дал ей прозвище «новая Мэрилин Монро». Казалось, до статуса голливудской знаменитости оставался один шаг. Но вместо того чтобы загореться на западном небе, Орлова была вынуждена вернуться — и вовсе не из-за творческих неудач. Причина оказалась куда неожиданнее.
«Учитель и его юная муза»: тайные мотивы необычного дуэтаВ 2013 году Марина встретила Михаила Задорнова. Ей исполнилось 27, ему было 65. Сатирик всегда умел разглядеть талант в юных дарованиях. Услышав песню в исполнении Орловой «Мой гений», юморист без колебаний предложил совместную работу. Начались гастроли, а позже они сняли фильм «Однажды в Америке, или «Чисто русская сказка» по сценарию Задорнова, где Марине досталась роль Валькирии. От гонорара она отказалась, решив посвятить этот труд памяти ушедшего наставника.Публика мгновенно нарекла звезду «Барвихи» «последней музой» и стала подозревать роман. Сама актриса неоднократно уточняла: Михаил Николаевич действительно относился к ней с особым теплом, однако их связь носила исключительно творческий характер. Именно Марине он первым сообщил о своём диагнозе и неизменно помогал в профессиональном росте. Вот только для семьи народного любимца такая близость оказалась недопустимой.
Больничная стена как приговор: почему ей запретили проститьсяСмерть Михаила Задорнова спровоцировала серьёзный конфликт между его близкими. Вдова сатирика Елена Бомбина категорически запретила Марине Орловой прощаться с учителем. Для актрисы это стало настоящим шоком. Позже Елена обвинила Марину в пиаре на смерти покойного. В эфире «Сегодня вечером» женщина подарила словарь русского языка, унизительно намекнув на то, что актриса, по мнению Бомбиной, допускает ошибки в разговорной речи. Это было особенно болезненно в контексте её отношений с Задорновым, который был известен своей любовью к великому и могучему. Сама Орлова лишь недоумевала. Она хотела бесплатно выступить на концерте, чтобы почтить память наставника. Однако инициативу актрисы отклонили. Этот болезненный конфликт затянулся на долгие годы.
За океан к Кирьянову: американский рай и бегство от пересудовВ 2021 году, решив оставить в прошлом удушающие сплетни и начать всё заново, Марина окончательно перебралась в США. В Лос-Анджелесе возлюбленную встречал актёр Георгий Кирьянов. Их роман развивался стремительно. Пара отношения не афишировала. Свадьба прошла тихо, без лишнего шума и громких заголовков.
Родовое гнездо: противостояние с бывшим зятем за домРодные пенаты в Пятигорске, принадлежавшие Марине и её сестре Елене, оказались под угрозой: бывший муж родственницы попытался отсудить недвижимость. Мужчина подал иск о разделе имущества, приложив техпаспорт, о существовании которого девушки даже не догадывались. При этом сам дом представлял собой, по сути, бетонную коробку без газа и воды. Марина срочно вылетела на родину. После долгих месяцев судебных тяжб и переговоров актрисе удалось отстоять семейное гнездо, и с облегчённым сердцем муза Задорнова вернулась в Америку.
Будни матери-героиниВ августе 2022 года в одной из клиник Лос-Анджелеса 36-летняя «Мэрлин Монро» стала мамой двойни — сына и дочери. Материнство преобразило Марину до неузнаваемости. Та, что раньше жила сценой, вдруг открыла для себя истину: ничто не звучит роднее, чем смех собственных детей.
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Жена актёра Георгия Кирьянова поставила карьеру на паузу и без остатка ушла в заботу о малышах. Преобразилась даже внешне — эффектный блонд уступил место естественному оттенку. Всё это время супруг был рядом: помогал и поддерживал во всём.
Смена амплуаОрлова не привыкла сидеть без дела. В 2026 году уроженка Пятигорска освоила новую профессию режиссёра. Дебютный детский фильм Марины «Казаки-разбойники» получил президентский грант. Съёмки картины уже начались в Ставрополье. Выпускница «Щуки» сама написала сценарий и выступила продюсером. Она принципиально не берёт актёров по блату. Кастинги проходят прямо в регионе. Это даёт реальный шанс талантливым детям из глубинки.
«Я помню, как тяжело было пробиться, если ты далеко от Москвы. Теперь кино само приедет к ним», — поделилась актриса в интервью телеканалу «78.ru».