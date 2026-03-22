22 марта 2026, 16:15

Екатерина Стулова

Российская актриса театра и кино Екатерина Стулова воплотила на экране образы, которые покорили сердца зрителей. Её героини Ирина из сериала «Жуки» и Наталья из сериала «Инспектор Гаврилов» стали настоящими любимицами публики. 23 марта у актрисы день рождения, ей исполняется 49 лет. Среди своих сверстниц она, безусловно, выделяется красотой и обаянием. Подробнее о личной и творческой жизни звезды читайте в материале «Радио 1».





Ранние годы

Личная жизнь

Екатерина Стулова и Максим Лагашкин с сыновьями Савой и Лукой

«Нас сначала не хотели венчать, потому что не было штампа в паспорте, это была проблема. Мы объездили несколько разных храмов, и в одном, на Никитских воротах, нам разрешили. А штамп поставили, уже когда родился Савва. Ему было года три, и нужно было куда-то выезжать, то есть чисто из-за документов. Заскочили на «Речном вокзале» в загс и буквально за 15 минут расписались», — цитирует слова актрисы ok-magazine.ru.

Жизнь за границей

«Вначале думали, что мы сможем жить там и работать здесь, была такая мечта. Но это оказалось очень тяжело. Я ездила периодически на пробы, Максим — на съемки, все это, конечно, было очень дорого и не очень удобно, и в какой-то момент мы поняли, что пора возвращаться. Что жизнь наша здесь, родители здесь, друзья, все здесь. И работа тоже здесь. А для нас обоих очень важно работать, мы любим свою профессию, нам важно быть востребованными. Но там было хорошее время — Савва пошел в школу, выучил язык, Лука надышался морским воздухом», — делилась Стулова в интервью изданию ok-magazine.ru.

Екатерина Стулова и Максим Лагашкин

«Это проект, который продвинул нас вперед. Там были пробы длиною практически в год. Потом мы сняли пилот и еще через год — первый сезон. И всё это сделано очень талантливо, там работают невероятно творческие люди, которые любят своих артистов, слышат их. Причем первой утвердили меня, и Максим дико переживал, потому что нам обоим очень хотелось туда попасть. Мы в то время как раз только вернулись из Испании, после моего декрета, работы было немного. Мы в какой-то степени начали с чистого листа. Когда ты определенное время находишься вне профессии, тебя быстро забывают. И вдруг после нашего возвращения посыпались разные предложения», — вспоминает Екатерина.

Актриса сейчас

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская