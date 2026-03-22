Почему Екатерина Стулова сбежала из Испании, как получила роль в «Жуках» и зачем скрывала роман с будущим мужем в ГИТИСе?
Российская актриса театра и кино Екатерина Стулова воплотила на экране образы, которые покорили сердца зрителей. Её героини Ирина из сериала «Жуки» и Наталья из сериала «Инспектор Гаврилов» стали настоящими любимицами публики. 23 марта у актрисы день рождения, ей исполняется 49 лет. Среди своих сверстниц она, безусловно, выделяется красотой и обаянием. Подробнее о личной и творческой жизни звезды читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы
Екатерина Стулова родилась 23 марта 1977 года в городе Лобня, расположенном недалеко от Москвы. Родители были обычными людьми: мама — повар детского сада, а папа — энергетик. Девочка росла энергичной и жизнерадостной. На вопросы, кем бы она хотела стать, юная Катя всегда отвечала по-разному. Среди ответов были профессии каскадера, стюардессы, танцовщицы и даже модели. В последствии все мечты привели Стулову к профессии актрисы.
Сразу после школы юной Екатерине не получилось попасть в театральный ВУЗ, и свободный год будущая актриса занималась на подготовительных курсах в Школе-студии МХАТ. После подготовки Стулова разу попала на второй курс ГИТИСа, где её наставником стал легендарный Андрей Гончаров. Там же состоялась судьбоносная встреча с будущим супругом Максимом Лагашкиным.
Окончив вуз в 1998 году, Стулова вместе с молодым мужем влилась в труппу Театра имени Маяковского, где прослужила 18 лет, выходя на сцену даже с маленькими детьми на руках. Дебют актрисы состоялся ещё в 1999-м в музыкальной комедии «Китайский сервиз» с самим Олегом Янковским, но всеобщаяя полпуляность не приходила давольно долго.
Когда актрисе было уже за сорок, роль продавщицы Ирины в сериале «Жуки» стала для неё тем самым «выигрышным лотерейным билетом». На пробы она пришла с красной помадой и семечками, моментально очаровав создателей, которые назвали её «деревенской Гурченко». С тех пор она снимается без остановки, подтверждая статус одной из самых ярких характерных актрис современности.
Личная жизнь
Молодые актеры впервые увидели друг друга еще на вступительных экзаменах. По счастливому случаю взяли обоих, и совместное обучение переросло в роман. Студенты некоторое время скрывали свои отношения, а через несколько месяцев тайно обвенчались. Официально свои отношения пара оформила значительно позже.
«Нас сначала не хотели венчать, потому что не было штампа в паспорте, это была проблема. Мы объездили несколько разных храмов, и в одном, на Никитских воротах, нам разрешили. А штамп поставили, уже когда родился Савва. Ему было года три, и нужно было куда-то выезжать, то есть чисто из-за документов. Заскочили на «Речном вокзале» в загс и буквально за 15 минут расписались», — цитирует слова актрисы ok-magazine.ru.
Несмотря на поспешность решения быть вместе, актеры живут в счастливом браке уже почти 30 лет. У Екатерины Стуловой и Максима Лагашкина двое сыновей: Савва, родившийся в 1999 году, и Лука, появившийся на свет в 2013 году.
Муж и жена нередко трудятся бок о бок, но, по их заверениям, в их семье нет места для подозрений и недоверия. Более того, на работе они остаются исключительно коллегами.
Жизнь за границейПосле рождения второго сына пара решила перебраться жить в Испанию. В переезде не было политического контекста, просто, по словам актрисы, хотелось сменить обстановку. Порядка трех лет семья прожила за границей, постоянно летая на кастинги и съемки в Россию.
«Вначале думали, что мы сможем жить там и работать здесь, была такая мечта. Но это оказалось очень тяжело. Я ездила периодически на пробы, Максим — на съемки, все это, конечно, было очень дорого и не очень удобно, и в какой-то момент мы поняли, что пора возвращаться. Что жизнь наша здесь, родители здесь, друзья, все здесь. И работа тоже здесь. А для нас обоих очень важно работать, мы любим свою профессию, нам важно быть востребованными. Но там было хорошее время — Савва пошел в школу, выучил язык, Лука надышался морским воздухом», — делилась Стулова в интервью изданию ok-magazine.ru.
По возвращении супругов их ждала большая работа над сериалом «Жуки».
«Это проект, который продвинул нас вперед. Там были пробы длиною практически в год. Потом мы сняли пилот и еще через год — первый сезон. И всё это сделано очень талантливо, там работают невероятно творческие люди, которые любят своих артистов, слышат их. Причем первой утвердили меня, и Максим дико переживал, потому что нам обоим очень хотелось туда попасть. Мы в то время как раз только вернулись из Испании, после моего декрета, работы было немного. Мы в какой-то степени начали с чистого листа. Когда ты определенное время находишься вне профессии, тебя быстро забывают. И вдруг после нашего возвращения посыпались разные предложения», — вспоминает Екатерина.
Актриса сейчас
Фильмография Екатерины Стуловой сейчас насчитывает более 80 работ, из которых в 20 картинах она сыграла совместно с супругом. В настоящее время Екатерина Стулова продолжает активно сниматься. В 2025 году на экраны вышли сразу несколько проектов с её участием. Зрители увидели её в комедийном сериале «Актёрище», мелодраме «Бедные смеются, богатые плачут-2», а также во втором сезоне популярного ситкома «Инспектор Гаврилов-2». Кроме того, фильмография актрисы пополнилась сериалами «Киловаттино» и «Планетяне».
В 2026 году актриса продолжает штурмовать телеэкраны. Уже 16 марта на канале СТС стартует комедийный сериал «Цезарь», где Стулова сыграла жену главного героя в исполнении Михаила Трухина. Прямо сейчас идут съёмки масштабного проекта — драмы «Красота», «Домовёнок Кузя 2», «Инспектор Гаврилов-3» и «Жуки. Зима».
Старший сын актрисы Савва уже совсем большой, ему уже более 25 лет, и он пошел по стопам родителей и выбрал актерскую профессию. Савва Лагашкин уже много лет живет в Англии и изучает актерское мастерство в лондонском университете. Несколько лет назад Савва вступил в брак, но подробности о своей избраннице — её имя, возраст и род занятий — он предпочитает не раскрывать.