Поссорился с Бари Алибасовым, перенес серьезную операцию и женился четыре раза: как жил солист группы «На-На» Владимир Левкин
6 июня мог бы отметить день рождения Владимир Левкин — один из самых ярких участников легендарной поп-группы «На-На». Артисту исполнилось бы 58 лет. Он скончался в ноябре 2024 года после тяжелой борьбы с онкологией. «Радио 1» расскажет про его биографию, творческий путь и личную жизнь.
Детство Левкина и первые шаги в музыкеВладимир Левкин родился 6 июня 1967 года в Москве. Детство прошло в Потсдаме — отец будущего артиста служил в армии, и в первый класс Владимир пошёл в ГДР. Уже в шесть лет он начал заниматься музыкой, поступив в музыкальную школу по классу баяна, а позже увлёкся гитарой. В юности основал собственную группу «Ртутное озеро», а во время службы в армии играл в ансамбле «Горизонт». После демобилизации поступил в Академию имени Гнесиных.
Успех с группой «На-На»В 1989 году Левкин прошёл кастинг в группу «На-На», организованный продюсером Бари Алибасовым. Из более чем 700 претендентов были отобраны лишь двое: Левкин и Александр Запорожец.
«Я пришел, воткнул гитару, начал петь свою песню, спел куплет с припевом. И какой-то человек за пультом сказал: "Через два дня приезжайте — будет первая репетиция"», — вспоминал Левкин.
Группа быстро стала культовой. Участники репетировали по 15 часов в день, готовясь к международным фестивалям. Левкин вошёл в состав «золотой четвёрки» вместе с Владимиром Политовым, Вячеславом Жеребкиным и Владимиром Асимовым. По воспоминаниям самого артиста, график гастролей был действительно изнуряющим.
«Мы на самом деле ничего не видели, просто ничего. У нас было по пять выступлений в день. До сих пор, наверное, никто не перебил, да и не перебьет. В один год у группы "На-На" было 900 концертов», — вспоминал артист в интервью «СтарХиту».
Уход из группы и конфликт с АлибасовымВ 1998 году Левкин покинул «На-На». Он окончил режиссёрский факультет ГИТИСа и решил сосредоточиться на сольной карьере. Отношения с Бари Алибасовым после этого испортились: продюсер и музыкант серьезно поссорились и практически полностью перестали общаться.
«Мы с ним не работали уже несколько десятилетий. Трудно сказать, каким он был последнее время. Он жил своей жизнью, поэтому о том, чем он занимался, я сказать ничего не могу. Он был чрезвычайно популярен. Поскольку я, владелец и основатель группы, всегда все делал так, чтобы артиста любили, чтобы народ всегда хотел видеть, слышать и как можно чаще бывать на концертах. Поэтому такая история тогдашняя привела к тому, что он стал очень популярным артистом. Но потом, в отличие от других артистов, он решил, что он один и он все может сделать сам, ушел из "На-На"», — признался Алибасов.
После ухода из группы Левкин записывал сольные альбомы, выступал с рок-группой Kedbl, снимался в кино и сериалах, работал телеведущим и продюсером.
Личная жизнь Владимира ЛевкинаЛевкин был женат четыре раза. Его первой супругой стала Марина — юношеская любовь, с которой он прожил пять лет. У пары родилась дочь Виктория. Второй брак с солисткой Hi-Fi Оксаной Олешко завершился болезненно — по данным СМИ, она оставила Левкина в период болезни и впоследствии отсудила у него жильё.
Позже Левкин состоял в гражданском браке с Алиной Яровиковой, победительницей конкурса «Мисс Телевидение России — 2001». Несмотря на шесть лет отношений, до свадьбы дело не дошло. В 2012 году артист женился на Марине Ичетовкиной — по его словам, главной любви всей жизни. В этом браке родилась дочь Ника. Последние годы Левкин часто выступал вместе с женой и дочерью.
Болезнь и смертьОнкологическое заболевание впервые было диагностировано у артиста в 2003 году — лимфома. Тогда Левкин прошёл тяжёлое лечение, включая пересадку костного мозга. Болезнь отступила, но в 2013 году вернулась. Музыканту вновь удалось справиться.
В конце октября 2024 года он сообщил о перенесённой операции, не раскрывая подробностей. Несмотря на заверения, что со здоровьем всё в порядке, состояние стремительно ухудшилось. По словам концертного директора Александра Зыкина, артист «сгорел за пару дней». Уже 17 ноября 2024 года Владимир Левкин умер. Ему было 57 лет. Причиной смерти стал рак крови.