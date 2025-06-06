06 июня 2025, 15:45

Владимир Левкин (фото: РИА Новости / Кирилл Зыков)

6 июня мог бы отметить день рождения Владимир Левкин — один из самых ярких участников легендарной поп-группы «На-На». Артисту исполнилось бы 58 лет. Он скончался в ноябре 2024 года после тяжелой борьбы с онкологией. «Радио 1» расскажет про его биографию, творческий путь и личную жизнь.





Содержание Детство Левкина и первые шаги в музыке Успех с группой «На-На» Уход из группы и конфликт с Алибасовым Личная жизнь Владимира Левкина Болезнь и смерть

Детство Левкина и первые шаги в музыке

Успех с группой «На-На»

«Я пришел, воткнул гитару, начал петь свою песню, спел куплет с припевом. И какой-то человек за пультом сказал: "Через два дня приезжайте — будет первая репетиция"», — вспоминал Левкин.

«Мы на самом деле ничего не видели, просто ничего. У нас было по пять выступлений в день. До сих пор, наверное, никто не перебил, да и не перебьет. В один год у группы "На-На" было 900 концертов», — вспоминал артист в интервью «СтарХиту».

Уход из группы и конфликт с Алибасовым

«Мы с ним не работали уже несколько десятилетий. Трудно сказать, каким он был последнее время. Он жил своей жизнью, поэтому о том, чем он занимался, я сказать ничего не могу. Он был чрезвычайно популярен. Поскольку я, владелец и основатель группы, всегда все делал так, чтобы артиста любили, чтобы народ всегда хотел видеть, слышать и как можно чаще бывать на концертах. Поэтому такая история тогдашняя привела к тому, что он стал очень популярным артистом. Но потом, в отличие от других артистов, он решил, что он один и он все может сделать сам, ушел из "На-На"», — признался Алибасов.

Личная жизнь Владимира Левкина

Владимир Левкин с супругой Мариной Ичетовкиной (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)



Болезнь и смерть