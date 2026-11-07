Построила карьеру и родила Марфу Никитичну: как сложилась жизнь предполагаемой внебрачной дочери режиссера Никиты Михалкова?
Брак Никиты и Татьяны Михалковых уже много десятилетий вызывает восхищение публики. Супруги вместе более полувека, и многие считают их союз примером крепкой семейной жизни. Однако за внешним благополучием этой пары не всегда скрывалась безоблачная история. На протяжении многих лет режиссера подозревали в отношениях с другими женщинами. Одной из тех, кому приписывали роман с кинодеятелем, стала журналистка Мария Лемешева. В 2011 году у нее родилась дочь Марфа, которую многие считают внебрачным ребенком Михалкова. Как сегодня выглядит девочка и чем она занимается?
Мария Лемешева: биография, образование и карьера журналисткиМария Лемешева родилась и выросла в Москве в интеллигентной семье, представители которой были тесно связаны с искусством. Ее бабушка посвятила себя балету, а мать преподавала историю искусств в одном из местных университетов. Отец будущей журналистки работал в конструкторском бюро. При этом в прессе появлялась информация, что при рождении Лемешева получила имя Галина, а Марией стала уже в подростковом возрасте.
С ранних лет девочка проявляла интерес к творчеству и особенно любила живопись. Помимо художественных занятий, она училась играть на скрипке и с удовольствием смотрела фильмы. Учеба также давалась Марии легко: она стабильно получала высокие оценки и успевала по всем предметам.
Благодаря хорошей подготовке Лемешева без особых трудностей поступила на филологический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Будущую профессию она выбрала еще в школьные годы и после выпуска не стала менять первоначальные планы.
Позже она продолжила образование в Цюрихском университете, где изучала искусствоведение. Вернувшись в Москву, начала работать в Телевизионной службе новостей. Ее профессиональным наставником стал Александр Гурнов. Под его руководством Лемешева прошла путь от начинающего репортера до телеведущей. Вскоре ей доверили программу «Шесть новостей недели», а также подготовку материалов о культурной жизни.
В 2002 году журналистка получила приглашение на Первый канал. Там она занялась освещением событий театральной и кинематографической индустрии. Мария с готовностью приняла предложение, поскольку давно хотела связать профессиональную деятельность с областью, которая интересовала ее с детства.
Со временем Лемешева расширила круг своих проектов и начала снимать документальные фильмы о жизни и судьбах советских актеров. В 2011 году она возглавила российскую редакцию известного американского журнала The Hollywood Reporter. Над развитием и адаптацией международного издания Мария работала семь лет. Однако позднее журналистка решила отказаться от лицензионного соглашения и запустить собственный проект.
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В 2018 году Лемешева стала главным редактором журнала «Кинорепортер». Издание рассказывает о новостях театра и кино, а также о событиях отечественной и зарубежной киноиндустрии. Оно остается единственным российским глянцевым журналом, полностью посвященным этой сфере.
Профессиональные достижения позволили Марии занять заметное место в журналистском сообществе и добиться признания коллег. Сегодня ее издательский проект организует две премии. Одна из них помогает привлечь внимание публики к молодым и перспективным актерам, которые только начинают свой путь в кино.
Однако, несмотря на собственные достижения Лемешевой, в ее адрес продолжают звучать обвинения в том, что карьерным успехом она во многом обязана отношениям с Никитой Михалковым.
Никита Михалков и Татьяна: история брака и семейная жизньНикита Михалков на протяжении многих лет сохраняет репутацию примерного семьянина. Со своей будущей супругой Татьяной режиссер познакомился на премьере фильма «Телеграмма». В тот период оба уже пережили разводы и сосредоточились преимущественно на профессиональной деятельности.
Татьяна тогда работала манекенщицей в Доме моделей и пользовалась особой благосклонностью известного модельера Вячеслава Зайцева. После свадьбы с Михалковым она оставила карьеру на подиуме и сосредоточилась на семейной жизни. По слухам, именно Никита настоял на таком решении: режиссер хотел, чтобы жена больше времени проводила дома.
Впрочем, сама Татьяна, судя по ее последующим высказываниям и образу жизни, не считала этот выбор поводом для сожалений. Вскоре после свадьбы у супругов родилась дочь Анна, а еще через год появился сын Артем. Младшей в семье стала Надежда, которая родилась спустя одиннадцать лет.
Воспитание троих детей не мешало Татьяне заниматься и собственными проектами. Она переводила детскую литературу, преподавала английский язык, а позднее посвятила себя благотворительному фонду «Русский силуэт». При этом супруга режиссера продолжала заботиться о семье и поддерживать знаменитого мужа. Для Никиты Михалкова она стала одним из главных близких людей и надежной опорой.
Со стороны семейная жизнь пары выглядела практически безупречной. Однако время от времени в прессе появлялись сообщения о возможных изменах режиссера. Так, еще в 1994 году Михалкову приписывали роман с Алисой Призняковой. А с 2000 года кинодеятеля все чаще замечали в обществе Марии Лемешевой.
Роман Никиты Михалкова и Марии Лемешевой: слухи об отношениях и рождение дочериПо информации прессы, Никита Михалков и Мария Лемешева познакомились на одном из кинофестивалей. После первой встречи они стали регулярно появляться вместе на различных светских мероприятиях. В то время журналистка еще состояла в браке, однако вскоре после знакомства с режиссером развелась.
Предполагаемые отношения Михалкова и Лемешевой продолжались вплоть до 2011 года. В том же году у Марии родилась дочь Марфа. Журналистка не раскрывала подробности личной жизни, однако в публикациях о ней неоднократно утверждали, что отцом девочки стал именно Никита Михалков. Имя режиссера связывали с ребенком и из-за отчества Марфы — Никитична.
Дополнительным поводом для обсуждений стала недвижимость Лемешевой в Испании. В 2012 году у журналистки появилась квартира неподалеку от дома, который принадлежал кинодеятелю. Это обстоятельство лишь усилило слухи о характере их отношений.
Сама Мария и Никита предпочитали не комментировать вопросы о возможном романе и не раскрывали подробности своей личной жизни. Лемешева также старалась ограждать дочь от внимания публики. Пока Марфа была маленькой, журналистка практически не показывала ее лицо и не делилась подробностями взросления девочки.
Поэтому поклонникам долгое время оставалось только строить предположения о внешности ребенка и его возможном родстве с известным режиссером. Впервые увидеть Марфу удалось, когда она подросла и сама стала появляться на фотографиях.
Марфа Лемешева: где дочь Никиты Михалкова сегодняВпервые лицо Марфы Лемешевой появилось в интернете, когда девочке исполнилось десять лет. Уже тогда пользователи заметили сходство ребенка с Никитой Михалковым. В комментариях обсуждали похожие черты лица и предполагали, что школьница может приходиться режиссеру дочерью.
По мере взросления Марфы разговоров о ее внешнем сходстве с кинодеятелем становилось все больше. Сейчас, когда девочке исполнилось пятнадцать лет, подобные сравнения продолжают появляться в социальных сетях и публикациях о семье Михалкова. Некоторые поклонники уверены, что подросток унаследовала черты внешности режиссера.
Обсуждения подогревали и совместные появления Марфы с Никитой Михалковым на отдельных публичных мероприятиях. Пользователи воспринимали такие выходы как возможное подтверждение их родственной связи. Кроме того, школьница уже успела попробовать себя в кино и сделать первые шаги в этой сфере.
Несмотря на многолетние слухи, сама Мария Лемешева по-прежнему не стремится подробно рассказывать о личной жизни и отношениях дочери с Никитой Михалковым.