07 ноября 2026, 13:37

Никита Михалков (фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский)

Брак Никиты и Татьяны Михалковых уже много десятилетий вызывает восхищение публики. Супруги вместе более полувека, и многие считают их союз примером крепкой семейной жизни. Однако за внешним благополучием этой пары не всегда скрывалась безоблачная история. На протяжении многих лет режиссера подозревали в отношениях с другими женщинами. Одной из тех, кому приписывали роман с кинодеятелем, стала журналистка Мария Лемешева. В 2011 году у нее родилась дочь Марфа, которую многие считают внебрачным ребенком Михалкова. Как сегодня выглядит девочка и чем она занимается?





Содержание Мария Лемешева: биография, образование и карьера журналистки Никита Михалков и Татьяна: история брака и семейная жизнь Роман Никиты Михалкова и Марии Лемешевой: слухи об отношениях и рождение дочери Марфа Лемешева: где дочь Никиты Михалкова сегодня

Мария Лемешева: биография, образование и карьера журналистки

Мария Лемешева (фото: Instagram* / marialemesheva_official)

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Никита Михалков и Татьяна: история брака и семейная жизнь

Никита и Татьяна Михалковы (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Роман Никиты Михалкова и Марии Лемешевой: слухи об отношениях и рождение дочери

Мария Лемешева (фото: Instagram* / marialemesheva_official)

Марфа Лемешева: где дочь Никиты Михалкова сегодня