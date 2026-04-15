Похудел на 100 кг, увел девушку у сына и оклеветал себя за деньги: где сейчас народный артист Александр Семчев?
Александр Семчев, известный актёр театра и кино, несмотря на то, что его вес приближался к двум центнерам, был вполне доволен своей жизнью и собой. Артист стал знаменитым благодаря своей полноте, но несколько лет назад ему удалось сбросить 100 килограммов. Однако вместе с лишним весом он потерял и уважение к себе, и многие роли. 16 апреля ему исполняется 57 лет. О непростом периоде жизни народного артиста — в материале «Радио 1».
Биография Александра Семчева: детство и юностьАлександр Семчев появился на свет 16 апреля 1969 года в Вышнем Волочке. С детства он отличался энергией и артистизмом, проявляя интерес к самым разным направлениям: от музыки и шахмат до судомоделирования. В подростковом возрасте Александр начал пробовать себя в качестве диджея. Позже актер делился воспоминаниями о музыкальной атмосфере своего родного города.
«Все модные музыкальные веяния 70-80-х годов были здесь. Молодёжная миграция была довольно сильная. Мы спокойно садились в поезд под названием «Юность» и ездили в столицы. А оттуда привозили моду: куртки-аляски, шапки-петушки… Ну и музыку», — вспоминал он.После школы Александра призвали в армию. Семчев не планировал связывать жизнь с искусством. В местный драматический театр он устроился на рядовую должность завхоза, однако вскоре попал в поле зрения режиссера. После нескольких пробных эпизодов молодого человека официально зачислили в труппу.
Однажды город посетил московский режиссер Леонид Колосов, посоветовавший Александру поступить в театральный вуз. В итоге Семчев с первой попытки был зачислен в Театральный институт имени Щукина.
Вес влиял на здоровьеХотя в актёрской карьере Александра Семчева его внешность играла важную роль, он принял решение серьёзно заняться своим здоровьем. Ему нужно было снизить вес, причём речь шла о значительном похудении, почти вдвое. В 2014 году он принял участие в проекте «Я худею на НТВ», где ему удалось сбросить 14 килограммов.
После завершения программы он продолжил работу над собой и смог достичь ещё более впечатляющих результатов, уменьшив свой вес на 28 килограммов. Внешне при его большом весе изменения почти не были заметны. Спустя некоторое время он предпринял ещё одну попытку, чтобы окончательно избавиться от лишнего веса. Он перешёл на белковую диету, отдавая предпочтение меню, разрешенному при диабете 2 типа, которым актер болеет уже давно из-за ожирения. К диете актер добавил физическую активность и прогулки на свежем воздухе.
Результат оказался ошеломительным. В 2019 году он начал процесс снижения веса, стартовав с отметки в 189 килограммов, а спустя 12 месяцев его вес составил 90 килограммов.
Сложный периодАктёр, который изменился, больше не мог воплощать на экране харизматичных толстяков. Казалось, что карьера зашла в тупик и больше он не будет востребован публикой. Чтобы хоть как то заработать денег, Александр Семчев стал частым гостем разного рода шоу, во время которых раскрывал скандальные подробности своей жизни, в том числе и личной. Почитателей Александра Семчева повергло в шок известие о том, что он увёл девушку у своего сына. Более того, он всячески унижал своего наследника, не давая ему денег и оскорбляя его.
После того, как публика и режиссеры привыкли к новому внешнему виду актера Семчев раскрыл карты. Все сюжеты в рамках ток-шоу представляли собой «мыльные оперы», в которых он выступал в качестве главного режиссёра и актёра. Роль себя он сыграл блестяще, ведь миллионы зрителей ему поверили. Это был сложный период в жизни актера, с минусом в карме, зато с плюсом на банковской карте.
Новый виток в карьереСейчас Александр Семчев продолжает работать в кино и на телевидении, но театр остаётся для него по-прежнему на первом месте. На сцене он всегда чувствует себя полноправным хозяином положения, от начала представления до самого конца. В театре, в отличие от кино, нет возможности для повторений и дублей, поэтому актёр всегда выкладываться на полную.
Выступления Александра Семчева в Московском художественном театре имени Чехова вызывают большой интерес у зрителей. Особенно стоит отметить его участие в спектаклях «Антигона», «Белая гвардия», «Старосветские помещики» и «Пигмалион».