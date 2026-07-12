Три брака, побег в Ялту после смерти жены и скандальное наследство: как сложилась жизнь звезды экрана Михаила Пуговкина?
Михаил Пуговкин — человек, который своим примером доказывает, что внешность бывает обманчива. Хитрый прищур, улыбка до ушей и абсолютная народная любовь. Он и прораб из «Операции Ы», и режиссёр Якин из картины «Иван Васильевич меняет профессию», и тот самый Яшка-артиллерист, превративший «Свадьбу в Малиновке» в национальный хит. За комедийным амплуа скрывалась драматическая судьба фронтовика, прошедшего ад войны и чудом спасшего ногу от ампутации. 13 июля исполняется 103 года со дня рождения артиста. О том, как деревенский парень стал народным артистом СССР, искал счастье и оставил после себя скандальное наследство, читайте в материале «Радио 1».
Биография Михаила ПуговкинаРодился Михаил Пуговкин 13 июля 1923 года в костромской деревне Рамешки, и цифру 13 он всегда считал своим счастливым талисманом. Он был третьим, последним ребёнком в семье мясника и домохозяйки, которого ласково звали «поскрёбыш». Денег не было, и его детство прошло в забавах на деревенских свадьбах, где он лихо отплясывал цыганочку и развлекал публику.
Когда матери потребовалась сложная операция, семья переехала в Москву. Михаил, прибавив себе два года, пошёл работать учеником электромонтёра на тормозной завод имени Кагановича, получая 450 рублей в месяц. Однако юношу манили не станки, а сцена. Он пропадал в драмкружке, где его заметил режиссёр Фёдор Каверин и пригласил в Московский драматический театр, предложив жалованье в шесть раз меньше заводского. Мать, хоть и сомневалась: «Разве с таким лицом берут в артисты?» — благословила сына, сказав: «Иди, раз душа просит».
Кинодебют Пуговкина случился в 1940 году в роли купца Степана Барского у режиссёра Григория Рошаля в фильме «Дело Артамоновых». Сцена с пляской стала пророческой. Режиссёр сказал юному артисту: «Миша, у вас не лицо, а целая кинобудка!». Но доснять картину не успели — 22 июня 1941 года съёмки прервало сообщение о начале войны. Через два дня Пуговкин ушёл добровольцем на фронт.
Службу он нёс в разведке 1147-го стрелкового полка. Вспоминая первый бой на Смоленщине, актёр рассказывал: «Одеты все были в летние брюки, футболки, парусиновые тапочки, то есть новобранцев даже не успели переодеть». В кромешном аду он видел смерть товарищей, но сам до поры оставался невредимым. Однако в августе 1942-го под Ворошиловградом (ныне Луганск) разорвавшийся снаряд тяжело ранил его в ногу. Началась гангрена. В госпитале врачи готовились к ампутации. «Доктор, нельзя мне без ноги, ведь я артист!» — взмолился Пуговкин, и хирург, рискуя, выскоблил рану раскалённой ложкой, сохранив конечность.
Театр, кино и три женыКомиссованный в 1943 году, Пуговкин поступил в Школу-студию МХАТ. Иван Москвин, возглавлявший комиссию, пошёл на хитрость, чтобы принять фронтовика, у которого не было даже среднего образования, сообщив, что аттестат утерян на фронте. Позже актёра отчислили за неуспеваемость по иностранному языку и истории марксизма, но к тому моменту он уже вовсю снимался.
Личная жизнь Михаила Ивановича всегда бурлила. Первой женой стала однокурсница Надежда Надеждина.
«Настоящая фамилия Нади — Ленина. Моя первая любовь. Мы учились в студии Художественного театра на одном курсе. За ней очень ухаживал наш однокурсник Алеша Баталов, но выбрала она меня. Потом я ей как-то сказал: «Это твоя ошибка, что Баталова не выбрала», — цитирует артиста издание tvcenter.mirtesen.ru.Любовь была сумасшедшей. Дочь Елена вспоминала: «Он ей мыл ножки, вот я это сама видела». Свадьбу сыграли в общежитии, угощаясь фасолевым супом, а вскоре родилась дочь. Но брак трещал по швам из-за ревности Пуговкина и его проблем с алкоголем. После 12 лет, устав от скандалов, они разошлись.
Второй супругой стала певица Александра Лукьянченко, которая была старше его на 11 лет. Александра, несмотря на прочный брак с Яковом Немеровским и двух взрослых дочерей, не смогла устоять перед чувствами к Михаилу. В 1961 году они связали себя узами брака. Ей тогда было 49 лет, а ему 38, но это обстоятельство не помешало их счастливому союзу. Этот брак стал выигрышным билетом для актёра. Александра отучила его от пьянства, посвятила ему себя и помогла раскрыться в кино.
Именно в эти годы родились его звёздные роли у Леонида Гайдая. Пуговкина не любил глава студии Иван Пырьев, считая, что у него «бандитская рожа», но Гайдай упорно снимал его. В биографиях Пуговкина нередко вспоминают случай на «Спортлото-82», где на артиста пролили кипяток — месяц в больнице и простой всей группы, так как режиссёр ждал только его. Всего же фильмография насчитывает более 120 ролей, включая картины «Иван Бровкин на целине», «Им было девятнадцать...», «Девчата», «Чудак-человек», «Штрафной удар», «Дайте жалобную книгу» и «Не может быть!».
Крым, Абдулов и скандальное наследствоСмерть второй жены в 1991 году стала для Пуговкина ударом, и он решил переехать в Ялту. В Крыму артист прожил почти десятилетие: обосновался у любимого моря, основал Центр Михаила Пуговкина, гастролировал по полуострову, а также встретил свою третью супругу — администратора «Союзконцерта» Ирину Лаврову. Когда у Пуговкина спрашивали о причинах столь стремительного возникновения чувств к женщине, которая была моложе его на 20 лет, он честно отвечал:
«Не было никакой любви, была симпатия. Ирина Константиновна до нашей встречи была замужем, а я никак не мог забыть Александру Николаевну. Но в труднейшие минуты Ира мне спасательный круг бросила, и я за него ухватился. Потом мы встали на якорь вместе».Однако жизнь на юге не отличалась особым комфортом.
«Эта ялтинская квартира была в хрущевке, построенной на месте старого кладбища. Я в ней плохо себя чувствовал, у меня астма. В итоге мы эту трешку поменяли на однокомнатную у моря. А потом у нас ее Вилли Токарев купил, и мы вернулись в Москву. Саша Абдулов, у которого я снялся в «Бременских музыкантах», помог получить в столице новое жилье», — цитирует Пуговкина издание «Экспресс газета».Похоронили Михаила Ивановича именно на Ваганьковском, рядом с могилой Абдулова, согласно его последней воле.
Однако кончина артиста в 2008 году от сахарного диабета обернулась громким скандалом. Выяснилось, что завещания нет, а всё движимое и недвижимое имущество (три квартиры, дача, автомобиль) было переписано на вдову Ирину ещё при жизни артиста. Дочь Елена и внук Михаил остались ни с чем. Конфликт между дочерью и вдовой был не только имущественным, но и личным.
Елена утверждала, что Лаврова спровоцировала возвращение пожилого актёра к алкоголю, от которого его прежде отучила его предыдущая жена. Дочь также заявляла, что Лаврова препятствовала общению отца с близкими, не допуская их в дом. В свою очередь, Лаврова настаивала, что дочь сама утратила интерес к Пуговкину — не навещала его и не проявляла заботы о его благополучии. Несмотря на все заявления, Елена так и не решилась подать на Лаврову в суд.