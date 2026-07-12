12 июля 2026, 11:30

Михаил Пуговкин (Фото: скриншот д/ф «Михаил Пуговкин. Житие мое»)

Михаил Пуговкин — человек, который своим примером доказывает, что внешность бывает обманчива. Хитрый прищур, улыбка до ушей и абсолютная народная любовь. Он и прораб из «Операции Ы», и режиссёр Якин из картины «Иван Васильевич меняет профессию», и тот самый Яшка-артиллерист, превративший «Свадьбу в Малиновке» в национальный хит. За комедийным амплуа скрывалась драматическая судьба фронтовика, прошедшего ад войны и чудом спасшего ногу от ампутации. 13 июля исполняется 103 года со дня рождения артиста. О том, как деревенский парень стал народным артистом СССР, искал счастье и оставил после себя скандальное наследство, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Михаила Пуговкина Театр, кино и три жены Крым, Абдулов и скандальное наследство

Биография Михаила Пуговкина

Михаил Пуговкин (Фото: скриншот д/ф «Михаил Пуговкин. Житие мое»)

Театр, кино и три жены

Михаил Пуговкин и Надежда Надеждина (Фото: скриншот д/ф «Михаил Пуговкин. Житие мое»)

«Настоящая фамилия Нади — Ленина. Моя первая любовь. Мы учились в студии Художественного театра на одном курсе. За ней очень ухаживал наш однокурсник Алеша Баталов, но выбрала она меня. Потом я ей как-то сказал: «Это твоя ошибка, что Баталова не выбрала», — цитирует артиста издание tvcenter.mirtesen.ru.

Александра Лукьянченко (Фото: скриншот д/ф «Михаил Пуговкин. Житие мое»)

Крым, Абдулов и скандальное наследство

Михаил Пуговкин (Фото: скриншот к/ф «Иван Васильевич меняет профессию»)

«Не было никакой любви, была симпатия. Ирина Константиновна до нашей встречи была замужем, а я никак не мог забыть Александру Николаевну. Но в труднейшие минуты Ира мне спасательный круг бросила, и я за него ухватился. Потом мы встали на якорь вместе».

«Эта ялтинская квартира была в хрущевке, построенной на месте старого кладбища. Я в ней плохо себя чувствовал, у меня астма. В итоге мы эту трешку поменяли на однокомнатную у моря. А потом у нас ее Вилли Токарев купил, и мы вернулись в Москву. Саша Абдулов, у которого я снялся в «Бременских музыкантах», помог получить в столице новое жилье», — цитирует Пуговкина издание «Экспресс газета».