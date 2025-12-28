28 декабря 2025, 14:06

Сергей Проханов (Фото: ​скриншот т/п «Судьба человека»)

Народному артисту России Сергею Проханову 29 декабря исполняется 73 года. В 1970-е его лицо знала вся страна: один из самых заметных и востребованных актёров советского кино, герой популярных картин, любимец зрителей. Позже он создал и возглавил «Театр Луны», превратив его в одну из самых самобытных московских сценических площадок и оставаясь его бессменным художественным руководителем многие годы. О творческом пути и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».





Содержание Вундеркинд из Тушина Сергей Проханов Брак Проханова, закончившийся скандалом Отставка, инсульт и борьба за «Луну» Как сейчас живет артист



Вундеркинд из Тушина Сергей Проханов

«Советское пролетарское образование в ту пору было ничуть не хуже дворянского, знай, учись — не ленись», — вспоминал актёр в интервью 7days.ru.

Сергей Проханов (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Брак Проханова, закончившийся скандалом

Сергей Проханов и Татьяна Василевская (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

«Теща смотрела на меня с неким разочарованием, ведь она мечтала, что дочь выйдет замуж за члена политбюро, а тут актер», — с иронией вспоминал Проханов в передаче «Судьба человека».

«Тогда я начал работать в театре «Луны». Проводил там все свое время, возвращался уставшим. Конечно, это не сказывалось положительно на наших отношениях. Думаю, именно театр нас и развел», — горько сожалел Проханов.

Сергей Проханов (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

После расставания с Алмаевой сердце актёра заняла другая молодая девушка — Алина Восток. Эти отношения также оказались недолгими. Проханов вспоминал, что история повторялась — знакомства, чувства, роли в театре, а затем разочарование и расставание. В начале 2000‑х артист пережил целую полосу мимолётных отношений, признавая, что «менял спутниц как перчатки» и о многих таких романах сегодня говорит как о бессмысленных. По его словам, часть девушек открыто рассчитывала на главные роли, подарки, машины или квартиры, не скрывая стремления устроить свою жизнь за его счёт, что лишь усиливало чувство внутренней пустоты артиста.

«У меня был период, когда я искал кого-то. Но потом понял, что женщины — это кошмар. Настолько быстро меняются планы в голове».

Отставка, инсульт и борьба за «Луну»

Сергей Проханов (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

«Я не знал, как выжил. Когда человек теряет память — это уже значит, что инсульт близко», — признался он Лере Кудравцевой.

«У неё восемь стентов, у меня два», — делился деталями Проханов.

Как сейчас живет артист