Потерянное счастье, инсульт и одиночество на склоне лет: как сейчас живет звезда ленты «Усатый нянь» Сергей Проханов
Народному артисту России Сергею Проханову 29 декабря исполняется 73 года. В 1970-е его лицо знала вся страна: один из самых заметных и востребованных актёров советского кино, герой популярных картин, любимец зрителей. Позже он создал и возглавил «Театр Луны», превратив его в одну из самых самобытных московских сценических площадок и оставаясь его бессменным художественным руководителем многие годы. О творческом пути и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».
Вундеркинд из Тушина Сергей ПрохановСергей Проханов родился в 1952 году в Москве, в семье, где отец работал на закрытом производстве, а мать была домохозяйкой. Его детство в Тушине было далеко от мира искусства, но рядом с домом находился дворец пионеров «Салют», куда отец, записал сына во множество кружков.
«Советское пролетарское образование в ту пору было ничуть не хуже дворянского, знай, учись — не ленись», — вспоминал актёр в интервью 7days.ru.
Он демонстрировал блестящие математические способности, легко перемножая в уме трёхзначные числа, и учился в школе для одарённых детей. Однако тяга к творчеству оказалась сильнее. Став студентом Щукинского училища, он быстро смекнул, как попасть в кино: заметив в коридорах ассистентов режиссёров, «прошёлся перед ними гоголем» и скоро уже снимался в Одессе.
Его дебют состоялся в 1970 году в фильме «Семья как семья». А звёздный час наступил в 1977-м с выходом комедии Владимира Грамматикова «Усатый нянь». Попасть на роль было непросто: детей на кастинге натравливали на претендентов. Проханов же вошёл в комнату с «трёхлетними бармалеями» и, вместо паники, начал играть с ними, чем мгновенно завоевал симпатию. Фильм стал суперхитом, а актёр — знаменитостью по всему Союзу.
Сегодня фильмография Сергея Борисовича насчитывает более 50 работ в кино, в числе которых главные роли в картинах «А пароходы гудят и уходят...», «Весёлый калейдоскоп», «Завтрак на траве», «Ты помнишь?», «Деревенская история» и «Трижды о любви».
Брак Проханова, закончившийся скандаломЕщё будучи студентом, на каникулах у друзей на Пахре, 20-летний Проханов встретил свою судьбу — 16-летнюю Татьяну Василевскую. Девушка оказалась внучкой двух Маршалов Советского Союза — Георгия Жукова и Александра Василевского. Для девушки из семьи военной элиты актёр был неподходящей партией.
«Теща смотрела на меня с неким разочарованием, ведь она мечтала, что дочь выйдет замуж за члена политбюро, а тут актер», — с иронией вспоминал Проханов в передаче «Судьба человека».
За женихом даже устроили слежку, но компромата не нашли. Пара поженилась в 1974 году, когда Татьяне исполнилось 18. В браке родились дочь Анастасия (1979), ставшая художником-модельером, и сын Антон (1988), уехавший в Испанию работать пилотом гражданской авиации.
Семейное счастье Проханова продолжалось 25 лет, пока артист не погрузился в проект по созданию театра, что привело к сокращению времени, которое он мог уделять жене. Татьяна, столкнувшись с этим, стала проявлять раздражительность. В результате она однажды осталась на ночь у подруги, что Проханов воспринял как измену.
«Тогда я начал работать в театре «Луны». Проводил там все свое время, возвращался уставшим. Конечно, это не сказывалось положительно на наших отношениях. Думаю, именно театр нас и развел», — горько сожалел Проханов.
Примерно через год после разрыва с женой у артиста появилась новая избранница — молодая актриса Виктория Алмаева, его ученица и будущая прима «Театра Луны». Союз с Алмаевой длился около четырёх лет: Проханов активно продвигал её в театре, однако отношения закончились, не приведя к браку и лишь укрепив его репутацию режиссёра, чья личная жизнь тесно переплетена с работой.
После расставания с Алмаевой сердце актёра заняла другая молодая девушка — Алина Восток. Эти отношения также оказались недолгими. Проханов вспоминал, что история повторялась — знакомства, чувства, роли в театре, а затем разочарование и расставание. В начале 2000‑х артист пережил целую полосу мимолётных отношений, признавая, что «менял спутниц как перчатки» и о многих таких романах сегодня говорит как о бессмысленных. По его словам, часть девушек открыто рассчитывала на главные роли, подарки, машины или квартиры, не скрывая стремления устроить свою жизнь за его счёт, что лишь усиливало чувство внутренней пустоты артиста.
В 2023 году в программе «Секрет на миллион» на прямой вопрос об одиночестве он резко ответил:
«У меня был период, когда я искал кого-то. Но потом понял, что женщины — это кошмар. Настолько быстро меняются планы в голове».
Проханов не скрывает, что, несмотря на десятки увлечений, так и не нашёл женщину, которую захотел бы назвать второй женой, а образ Татьяны остался для него недосягаемым эталоном.
Отставка, инсульт и борьба за «Луну»Большой скандал разразился в 2022 году. Основанный им в 1992 году «Театр Луны» был делом всей жизни Сергея Борисовича. 8 июля 2022 года Проханова «попросили» покинуть пост художественного руководителя, оставив ему церемониальную должность президента. Новым худруком стал депутат Мосгордумы Евгений Герасимов — решение, которое театральное сообщество сочло политическим.
Сам Проханов пытается сгладить конфликт, заявляя, что «30 лет тащить этот воз» ему стало тяжело, но его высказывание о том, что «президентом можно называть только главу государства», говорит о многом. Спустя всего две недели после отставки, 21 июля, у 69-летнего актёра открылась язва желудка, началось кровотечение, и его в срочном порядке доставили в реанимацию НИИ Склифосовского. В театре опровергли связь обострения со стрессом от ухода, но совпадение выглядело красноречиво. Хуже было то, о чём Проханов рассказал позже. Несколькими годами ранее он перенёс инсульт.
«Я не знал, как выжил. Когда человек теряет память — это уже значит, что инсульт близко», — признался он Лере Кудравцевой.
Как оказалось артист ещё в 2012 году перенёс операцию на сердце — радиочастотную абляцию из-за аритмии. Как выяснилось, в клинике у кардиохирурга Лео Бокерии он лежал в соседней палате с Аллой Пугачёвой.
«У неё восемь стентов, у меня два», — делился деталями Проханов.
Как сейчас живет артистСегодня Сергей Проханов живёт в Москве, в квартире на Пятницкой. Он по-прежнему связан с переименованным в «Театр на Малой Ордынке» детищем, но его роль как президента неясна даже ему самому. Свои силы он направил на новые проекты. Главная творческая идея последних лет — ремейк «Усатого няня». Проханов сам пишет сценарий, в котором его герой Кеша, став заведующим детсадом, воспитывает детей своих первых воспитанников.
Актёр значительно изменил свой образ жизни после череды заболеваний. Он сбросил 20 килограммов, придерживается строгой диеты и р регулярно проверяет сосуды. По его признанию, он последний раз ел домашнюю еду примерно 15 лет назад. После развода с женой Татьяной Проханов остался один, и теперь у него нет человека, который мог бы готовить для него.