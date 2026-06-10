«Позор семьи»: гены египетского аниматора и тайная дочь, о которой молчали 40 лет. Что известно о 16-летнем внуке Андрея Кончаловского
Личная жизнь легендарного обладателя «Золотого льва» Андрея Кончаловского всегда была полна драматичных сюжетов. Но один эпизод особенно интригует публику — история его внебрачной дочери Дарьи и её сына Захара, родившегося от египетского аниматора. Когда новость о темнокожем внуке маэстро всплыла в сети, пресса взорвалась громкими заголовками: «Кончаловский в ярости», «Позор семьи», «Режиссёр отказался от внука». Соответствует ли это действительности, как сложилась судьба 16-летнего Захара и почему его мать предпочитает не афишировать связь со знаменитым режиссёром, расскажет «Радио 1».
Кроме пяти браков: что скрывает биография режиссёраЗа свою долгую жизнь 80-летний Андрей Кончаловский официально был женат пять раз. Его супругами в разное время становились танцовщица Ирина Кандат, актрисы Наталия Аринбасарова и Юлия Высоцкая, востоковед Вивиан Михалкова и телеведущая Ирина Мартынова. В этих браках у режиссёра родилось шестеро детей.Однако в биографии маэстро есть и неофициальная страница. В конце 1970-х годов у него был роман с актрисой Ириной Бразговкой. До ЗАГСа дело не дошло, но в 1980 году на свет появилась их дочь Дарья. В отличие от других детей, девочка никогда не носила фамилию отца и росла с мамой. Кончаловский не исчез из жизни ребёнка: он помогал финансово, интересовался успехами наследницы и приглашал в гости. Однако, по признанию самой девушки, их общение было редким — без скандалов, но и без особой душевной близости.
Курортный роман, страх перед отцом и слова, которые Дарья запомнила навсегдаДарья не пошла по стопам отца: она выбрала профессию аниматора в египетских отелях. Именно там у неё завязался курортный роман с местным сотрудником Хакимом, который закончился беременностью. По словам Дарьи, девушка узнала о своём интересном положении уже после возвращения в Россию. Даша очень боялась реакции строгого отца, ожидая упрёков в безответственности. Однако новость ему сообщила Юлия Высоцкая, которая мягко и тактично подготовила мужа к этому разговору. В эфире программы «Звезды сошлись» Дарья вспоминала: вопреки ожиданиям, Андрей Сергеевич отреагировал на удивление спокойно: «Отец не стал меня отчитывать. Он просто сказал: «Раз так — будем радоваться внуку». Вот и всё». В 2020 году у Дарьи родился сын, которому дали красивое русское имя Захар.
Почему Захар привлекает внимание и что маэстро сказал дочериВнешность Захара, в котором ярко проявились гены отца-египтянина, неизменно привлекает внимание. Смуглая кожа, тёмные волосы и выразительные глаза придают мальчику восточные черты, из-за чего он заметно выделяется среди своих ровесников. Примечательно, что Захар — не единственный ребёнок Дарьи.
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Она воспитывает четверых детей от разных мужчин. Своё отношение к материнству молодая женщина объяснила отцу фразой: «Для меня дети — это то же самое, что для тебя фильмы». Хотя Андрей Сергеевич и высказывал недовольство тем, что третья беременность — это перебор, он смирился с выбором дочери и продолжает поддерживать свою большую семью. В интервью шоу «Секрет на миллион» он лаконично сказал наследнице: «Это твоё дело, но мне кажется, что сложно реализоваться с тремя детьми».
Правда об отношении Кончаловского к темнокожему внукуВ последние годы в сети появлялись публикации о том, что Андрей Кончаловский якобы был в ярости из-за рождения внука от египетского аниматора. Однако эти слухи не имеют под собой реальных оснований: сам режиссёр никогда публично не высказывался на эту тему. Как рассказывала сама внебрачная дочь маэстро, сейчас знаменитый дедушка относится к Захару спокойно: сценарист не вмешивается в воспитание, но оказывает семье финансовую поддержку.
По словам близкого окружения, народный артист РСФСР просто избегает публичного обсуждения личной жизни внебрачной дочери, предпочитая не выносить семейные дела на всеобщее обозрение. Старший сын Егор, которому в январе 2026 года исполнилось 60 лет, состоялся как режиссёр и продюсер.После двадцати лет отношений с Любовью Толкалиной он женился на юристе Марии Леоновой, у них растут двое сыновей — Тимур и Марат. В семье Андрея Кончаловского с Юлией Высоцкой — своя история. Их дочь Мария после тяжёлой аварии во Франции в 2013 году требует постоянного ухода, а сын Пётр, которому 22 года, заканчивает архитектурный факультет.
Он не любит тусовки и ночные клубы, предпочитая проводить время с отцом. Несколько лет назад Высоцкая и Кончаловский взяли на воспитание приёмную дочь Софию. Сегодня девочка живёт в родовом имении на Николиной Горе, ограждённая от лишнего внимания прессы.