«Позор семьи»: гены египетского аниматора и тайная дочь, о которой молчали 40 лет. Что известно о 16-летнем внуке Андрея Кончаловского

10 июня 2026, 13:45

Юлия Высоцкая (Фото: Инстаграм* @juliavysotskayaofficial)

Личная жизнь легендарного обладателя «Золотого льва» Андрея Кончаловского всегда была полна драматичных сюжетов. Но один эпизод особенно интригует публику — история его внебрачной дочери Дарьи и её сына Захара, родившегося от египетского аниматора. Когда новость о темнокожем внуке маэстро всплыла в сети, пресса взорвалась громкими заголовками: «Кончаловский в ярости», «Позор семьи», «Режиссёр отказался от внука». Соответствует ли это действительности, как сложилась судьба 16-летнего Захара и почему его мать предпочитает не афишировать связь со знаменитым режиссёром, расскажет «Радио 1».





Содержание Кроме пяти браков: что скрывает биография режиссёра Курортный роман, страх перед отцом и слова, которые Дарья запомнила навсегда Почему Захар привлекает внимание и что маэстро сказал дочери Правда об отношении Кончаловского к темнокожему внуку

Кроме пяти браков: что скрывает биография режиссёра



Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая (Фото: Инстаграм* @juliavysotskayaofficial)

Курортный роман, страх перед отцом и слова, которые Дарья запомнила навсегда



Юлия Высоцкая (Фото: Инстаграм* @juliavysotskayaofficial)

Почему Захар привлекает внимание и что маэстро сказал дочери

Полуголый Галкин** без кольца и таинственная спутница: с кем юморист крутит роман и правда ли Пугачёва знает о его любовнице?

Правда об отношении Кончаловского к темнокожему внуку