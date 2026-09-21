Позорное платье на детском шоу, четверо детей и роли в кино: почему Надежда Игошина променяла псевдоним «Ангина» на тихую жизнь актрисы?
Артистке Надежде Игошиной, которую миллионы зрителей знают под псевдонимом Ангина, 22 сентября исполняется 39 лет. Ворвавшись на сцену в 16 лет через четвертый сезон «Фабрики звезд» с хитами «Кому какое дело» и «Болела», она пережила громкий скандал, разочарование в музыке и болезненный поиск себя — чтобы в итоге найти призвание в драматическом театре и кино. Сегодня Игошина является востребованной актрисой, женой и матерью четверых детей, чья история похожа на сценарий захватывающего фильма о падении и возрождении. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Надежды ИгошинойНадежда Игошина родилась 22 сентября 1987 года в небольшом городе Свободный Амурской области. С раннего детства она занималась танцами, а позже выступала в шоу-балете «Тодес» — именно танцевальная подготовка и природная харизма помогли ей обратить на себя внимание на кастинге музыкального реалити. В 2004 году, когда ей было всего шестнадцать, Надежда попала в четвертый сезон «Фабрики звезд» — проект, который в те годы смотрела вся страна.
«Я вдруг подумала, что хочу поучаствовать в этом проекте. Но, к сожалению, я не проходила по возрасту, пока не случилась "Фабрика звезд 3", там один из участников был младше 18 лет, и у меня появился шанс!» — вспоминала артистка в интервью «Страстям».Хотя Игошина не дошла до финала, ее песня «Кому какое дело» мгновенно стала хитом, а продюсер Виктор Дробыш придумал ей звучный псевдоним — Ангина. Девушка выпустила сольный альбом, снимала клипы и гастролировала с «фабричными» концертами, но певческая карьера быстро застопорилась. Сама Надежда позже признавалась: «Пела я не очень». В середине 2000-х она начала работать телеведущей и внезапно поняла, что хочет связать жизнь с театром и кино.
В 2015 году Игошина окончила Школу драмы Германа Сидакова, а позже училась в Щукинском училище. С этого момента началась ее новая жизнь — без фонограммы и провокационных нарядов.
Два брака, четверо детей и тихое счастье вдали от камерЛичную жизнь Надежда Игошина всегда оберегала от посторонних глаз, но некоторые детали все же стали известны. Артистка замужем вторым браком. От первого брака у нее двое сыновей-погодок — Тристан и Леон. Во втором браке, с актером Иваном Фоминовым, родились дочь Ива и сын Лавр. Пара публично появилась вместе в 2024 году, хотя отношения завязались значительно раньше.
О старших сыновьях Надежда говорит с особой болью — они не пошли по стопам матери, хотя в детстве подавали надежды.
«В какой-то момент они даже были в актерском агентстве и ходили на кастинги. Тристан снимался для Яндекса, Леон — в сериале. Но, не получая положительного ответа продолжительное время, интерес пошатнулся. Плюс папа был не очень за», — рассказывала Игошина.Сейчас старшие сыновья живут в большей степени с отцом и занимаются компьютерными проектами и спортом.
«Для меня это, конечно, боль, потому что у моего старшего сына прекрасный голос, абсолютный слух, и он мог бы добиться крутых результатов. Второй виртуозно играл на ударных. Ну, может быть, когда-нибудь им самим захочется развить в себе что-то подобное», — сокрушается актриса.
Скандальное платье на детском праздникеСамая громкая страница биографии Ангины — выступление в программе «Десятка лучших для детей» на Муз-ТВ. Певица вышла на сцену в платье с глубокими разрезами, обнажающем грудь, бедра и ягодицы — наряд, мягко говоря, не предназначенный для детской аудитории. Видео до сих пор гуляет по интернету, а сам инцидент оброс легендами.
Сама Надежда уверяет: это вышло случайно. Она приехала на съемки в спортивном комбинезоне для сноуборда, но ее выступление сдвигали пять часов подряд, пропуская вперед более статусных звезд. В какой-то момент Игошина решила, что уже не успеет выступить, переоделась в наряд для предстоящей кинопремьеры (на которую, по ее словам, должен был приехать Брюс Уиллис) — и именно в этот момент ее вызвали на сцену.
«Этот наряд был, конечно, не для "Детской десятки". Брюс меня тогда увидел, но не оценил так, как оценила вся страна», — с горькой иронией вспоминала артистка.Скандал преследовал Надежду годами.
«Я очень боялась своего прошлого, боялась этих видео. Мне очень долго думалось, что меня не утверждают на роли из-за этого. Часто бывало, что я нравилась режиссерам, доходила практически до утверждения, но потом не срасталось», — откровенничала Игошина в YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».
Игошина сегодня: театр, кино и новые проектыВ настоящее время Надежда Игошина — состоявшаяся драматическая актриса. В ее фильмографии — сериалы «Кухня», «Мир! Дружба! Жвачка!», фильмы «Москва, я люблю тебя», «Как Надя пошла за водкой», «Русалка. Озеро мертвых», спектакль «Черный русский». Она регулярно играет на сцене и снимается в короткометражках — в 2021 году выпустила ленту «Ой, мамочки!», где снялась вместе с мужем, дочерью и мамой.
В 2025 году актриса появилась в сериале «Нереалити 2» в роли матери Вадима, а также в проекте «Качели». В апреле 2026 года Игошину заметили на премьере фильма «Коммерсант» в московском киноцентре «Октябрь» — светская жизнь актрисы продолжается. Среди последних проектов — сериал «Когда горит огонь» режиссера Антона Борматова, вышедший в 2026 году, а также фильм «Холод».
Надежда по-прежнему живет в Москве, воспитывает и совмещает семью с плотным съемочным графиком. Возвращаться в музыку она, похоже, не планирует — разве что изредка выходит на дискотеки с ностальгической программой.