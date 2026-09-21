21 сентября 2026, 14:02

Надежда Игошина (Фото: Instagram*@ nadezdaigoshina)

Артистке Надежде Игошиной, которую миллионы зрителей знают под псевдонимом Ангина, 22 сентября исполняется 39 лет. Ворвавшись на сцену в 16 лет через четвертый сезон «Фабрики звезд» с хитами «Кому какое дело» и «Болела», она пережила громкий скандал, разочарование в музыке и болезненный поиск себя — чтобы в итоге найти призвание в драматическом театре и кино. Сегодня Игошина является востребованной актрисой, женой и матерью четверых детей, чья история похожа на сценарий захватывающего фильма о падении и возрождении. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Надежды Игошиной Два брака, четверо детей и тихое счастье вдали от камер Скандальное платье на детском празднике Игошина сегодня: театр, кино и новые проекты



Биография Надежды Игошиной

«Я вдруг подумала, что хочу поучаствовать в этом проекте. Но, к сожалению, я не проходила по возрасту, пока не случилась "Фабрика звезд 3", там один из участников был младше 18 лет, и у меня появился шанс!» — вспоминала артистка в интервью «Страстям».

Надежда Игошина (Фото: Instagram*@ nadezdaigoshina)

Два брака, четверо детей и тихое счастье вдали от камер

Надежда Игошина (Фото: Instagram*@ nadezdaigoshina)

«В какой-то момент они даже были в актерском агентстве и ходили на кастинги. Тристан снимался для Яндекса, Леон — в сериале. Но, не получая положительного ответа продолжительное время, интерес пошатнулся. Плюс папа был не очень за», — рассказывала Игошина.

«Для меня это, конечно, боль, потому что у моего старшего сына прекрасный голос, абсолютный слух, и он мог бы добиться крутых результатов. Второй виртуозно играл на ударных. Ну, может быть, когда-нибудь им самим захочется развить в себе что-то подобное», — сокрушается актриса.

Скандальное платье на детском празднике

«Этот наряд был, конечно, не для "Детской десятки". Брюс меня тогда увидел, но не оценил так, как оценила вся страна», — с горькой иронией вспоминала артистка.

«Я очень боялась своего прошлого, боялась этих видео. Мне очень долго думалось, что меня не утверждают на роли из-за этого. Часто бывало, что я нравилась режиссерам, доходила практически до утверждения, но потом не срасталось», — откровенничала Игошина в YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».

Игошина сегодня: театр, кино и новые проекты