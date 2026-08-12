Предал и торговал грязным бельём? Почему коллеги боятся Андрея Малахова и что он не поделил с Галкиным**, Рудковской и Королёвой
Главное лицо отечественного телевидения Андрей Малахов, чьи программы собирают миллионные рейтинги, начинал с газетной колонки и радиоэфира, а затем создал легендарные «Большую стирку» и «Пусть говорят». Телеведущий выстроил масштабную карьеру на чужих бедах и громких скандалах, неизменно сохраняя на экране образ обаятельного профессионала. Однако за успехом скрывается и обратная сторона: громкие скандалы, разрывы с друзьями и уголовные дела. Почему многолетние связи рушились одна за другой, читайте в материале «Радио 1».
Успех за счёт чужих секретовТворческая биография знаменитого ведущего начиналась далеко от телевизионных студий. Первые шаги мурманчанин сделал в другой сфере: сначала вёл газетную колонку, затем осваивал радиоэфир. Случайное приглашение на съёмки обернулось быстрым успехом — аудитория заметила дерзкого ведущего прогноза погоды, чья нестандартная манера речи выгодно выделяла его среди коллег. Настоящий прорыв случился в 2001 году. Взяв за основу концепцию популярного зарубежного ток-шоу, журналист адаптировал идею для отечественного зрителя. Так на экранах появилась «Большая стирка». Новая программа смело обсуждала самые острые и неудобные темы. Позже проект трансформировался в легендарную передачу «Пусть говорят». 16 лет непрерывного эфира окончательно закрепили за мужчиной статус главной звезды отечественного телевидения. К 2017 году шоумен стал главным лицом Первого канала. А когда Андрей внезапно ушёл, это сразу породило массу слухов. Официальной версией стал обычный творческий отпуск. Однако кулуарные разговоры сводились к скрытому конфликту с руководством. Некоторые и вовсе подозревали серьёзные проблемы со здоровьем. Вскоре ситуация прояснилась. Малахов перешёл к прямым конкурентам на «Россию-1».
Там ведущий сначала сменил Бориса Корчевникова в кресле ведущего «Прямого эфира». Затем запустил сразу несколько новых проектов: «Привет, Андрей!», ток-шоу «Малахов» и музыкальную передачу «Песни от всей души». Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст долгое время хранил молчание. Однако спустя годы Константин Львович всё же нарушил тишину и заявил, что не жалеет об уходе телеведущего Андрея Малахова с телеканала. Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде».
«От нас когда-то ушли Петросян, Малахов, Кизяков, кто-то ещё, кого уже и не вспомню. Помню старую песню «Наутилуса» с замечательной фразой: «Спасибо, что ты ушла», — произнёс Эрнст.А тем временем рейтинги программ Андрея Малахова на телеканале «Россия-1» идут вверх. Формат передач ведущего ориентирован на освещение резонансных событий в жизни публичных лиц и обсуждение сложных семейных ситуаций. Однако такой подход вызывает критику со стороны части аудитории и медиаэкспертов. Наблюдатели указывают на чрезмерное внимание к личной жизни героев, отмечая, что акцент на сенсационных деталях иногда уводит журналистику в сторону развлекательного контента, похожего на цирк.
Из-за него Резнику стало плохо, а Галкин** пришёл в яростьЭфир с участием поэта Ильи Резника завершился сердечным приступом гостя, что вызвало волну возмущения и обвинения ведущего в жестокости. Окружение поэта обвинило телеведущего в том, что он довёл пожилого человека до критического состояния. Шоумен отверг критику, заявив, что команда обсуждала актуальные темы и задавала стандартные вопросы. Но зрители и коллеги видели, что за этим стоит желание выжать из героя максимум эмоций любой ценой. Отдельная история — публичный конфликт Малахова с Галкиным**. Пародист не выбирал выражений, когда говорил о телевизионных сплетнях: юморист называл подобные шоу травлей и обвинял Малахова в создании токсичной атмосферы вокруг артистов. Новый виток напряжённости возник летом 2017 года, когда Малахов ушёл с Первого канала на «Россию-1». Галкина** раздражали бесконечные обсуждения этого решения, и комик резко высказался по этому поводу в своём блоге.
«Я уважаю Малахова, но он задолбал своим переходом. Ну ты уже решил уходить — уходи! Декрет, не декрет. Ну заплатили больше бабла — иди себе! Он напоминает мне героя Вицина в «Кавказской пленнице». Помните, как его колбасило между Моргуновым и Никулиным? Я бы вообще про это не высказывался, если бы в каждой второй статье не вспоминали мой переход с Первого на «Россию». Да, Андрей, ждём тебя на Первом года через три, поверь моему опыту», — говорил Максим** на видео.Позднее, в 2019 году, конфликт вспыхнул снова после публикации в «СтарХите» о замке Галкина** и Пугачёвой на Кипре. Артист ответил гневным видеороликом, назвав оппонента главным сплетником страны и обвинив во лжи. Малахов говорил, что певица позже позвонила ему и потребовала больше не писать о них. На все последующие попытки с ней связаться исполнительница «Арлекино» не реагировала. Андрей также предполагал, что на такую реакцию сатирика могла повлиять сама Алла.
От тёплых отношений до уголовного дела: с таким союзником и предатели не страшныДрузья, по словам наблюдателей, познаются в беде. Но иногда они же предают — и делают это так, что простить невозможно. Случай с бывшей супругой Юрия Николаева стал первым в череде подобных историй. Более 25 лет певицу Наташу Королёву и телеведущего связывали тесные приятельские отношения, основанные на доверии и взаимной поддержке. Они оборвались осенью 2020 года на фоне громкого скандала с изменой мужа исполнительницы. Завсегдатай их дома, по словам Королёвой, знал о слухах, но не предупредил её, а позже пригласил актрису, с которой у Тарзана был роман, на своё ток-шоу. И, несмотря на обещание не выпускать сюжет, Андрей слова не сдержал. Вокалистка назвала это «торговлей грязным бельём» и заявила, что Малахов «продал» дружбу. Это и послужило причиной их ссоры. После этого Королёва написала в соцсетях: «Бойтесь друзей». Ещё один разрыв проверенной временем связи произошёл из-за скандальной публикации в издании «СтарХит». На этот раз конфликт разразился с продюсером Яной Рудковской. Ранее семьи поддерживали исключительно тёплые отношения.
Шоумен регулярно навещал коллег и щедро одаривал их наследника, Гном Гномыча, подарками. Однако идиллия рухнула в одночасье. На страницах издания, в котором на тот момент Андрей был главным редактором, появились утверждения о наличии у мальчика серьёзных психических расстройств.
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Мать ребёнка оказалась в состоянии глубокого шока. Женщина немедленно попыталась связаться с супругой журналиста, Натальей Шкулёвой. Ответа не последовало. Сам телеведущий также упорно игнорировал попытки выйти на контакт. Тем временем телефон Рудковской разрывался от звонков знакомых. Окружающие спешили выразить сочувствие по поводу якобы существующих тяжёлых проблем у сына знаменитой четы. Яне пришлось лично перед каждым опровергать эту чудовищную ложь в своём окружении. Шоумен вышел на связь только на следующий день и принёс извинения. Решив не оставлять оскорбление безнаказанным, Рудковская обратилась в суд и добилась возбуждения уголовного дела по статье о клевете. МВД возбудило дело по факту распространения ложных сведений в Telegram-канале «НеМалахов»; Яна также сообщала, что дело касалось и «СтарХита». Однако сам Малахов заявлял, что к тому времени уже не руководил редакционной политикой журнала и узнал о материале постфактум. В то же время музыкальный продюсер публично заявила, что сын прошёл все необходимые медицинские экспертизы, которые полностью опровергли выдумки прессы. По словам Яны Александровны, с этого момента имя журналиста было навсегда вычеркнуто из её жизни. В ответ шоумен холодно заметил, что в его доме больше не произносят имён Рудковской и Плющенко.