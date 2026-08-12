Предал и торговал грязным бельём? Почему коллеги боятся Андрея Малахова и что он не поделил с Галкиным**, Рудковской и Королёвой

12 августа 2026, 18:02

Андрей Малахов (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)

Главное лицо отечественного телевидения Андрей Малахов, чьи программы собирают миллионные рейтинги, начинал с газетной колонки и радиоэфира, а затем создал легендарные «Большую стирку» и «Пусть говорят». Телеведущий выстроил масштабную карьеру на чужих бедах и громких скандалах, неизменно сохраняя на экране образ обаятельного профессионала. Однако за успехом скрывается и обратная сторона: громкие скандалы, разрывы с друзьями и уголовные дела. Почему многолетние связи рушились одна за другой, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Успех за счёт чужих секретов Из-за него Резнику стало плохо, а Галкин** пришёл в ярость От тёплых отношений до уголовного дела: с таким союзником и предатели не страшны

Успех за счёт чужих секретов



Андрей Малахов (Фото: Кадр из ток‑шоу «Прямой эфир»)

«От нас когда-то ушли Петросян, Малахов, Кизяков, кто-то ещё, кого уже и не вспомню. Помню старую песню «Наутилуса» с замечательной фразой: «Спасибо, что ты ушла», — произнёс Эрнст.

Из-за него Резнику стало плохо, а Галкин** пришёл в ярость



Илья Резник (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

«Я уважаю Малахова, но он задолбал своим переходом. Ну ты уже решил уходить — уходи! Декрет, не декрет. Ну заплатили больше бабла — иди себе! Он напоминает мне героя Вицина в «Кавказской пленнице». Помните, как его колбасило между Моргуновым и Никулиным? Я бы вообще про это не высказывался, если бы в каждой второй статье не вспоминали мой переход с Первого на «Россию». Да, Андрей, ждём тебя на Первом года через три, поверь моему опыту», — говорил Максим** на видео.

От тёплых отношений до уголовного дела: с таким союзником и предатели не страшны



Наташа Королева и Тарзан (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

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