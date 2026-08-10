«Я искренне сожалею»: бросил умирающего сына, порвал с Пугачёвой и в 100 лет нашёл молодую узбечку. Страсти композитора Александра Зацепина
В марте 2026 года легендарному композитору Александру Зацепину исполнилось 100 лет. На его счету более 300 песен и саундтреков к знаковым проектам, и маэстро не собирается останавливаться на достигнутом. Миллионы слушателей выросли на его шедеврах, таких как «Есть только миг», «Остров невезения» и «Куда уходит детство». Но за радостью и легкостью этих мелодий скрывается жизнь, полная серьёзных трудностей. Несмотря на личные трагедии, мэтр никогда не предавался унынию, неизменно выбирая жизнь и продолжая свой творческий путь. Какие драмы пережил композитор и кто сейчас рядом с ним, читайте в материале «Радио 1».
Арест, армия и переезд, который всё перевернулАлександр Зацепин появился на свет 10 марта 1926 года в Новосибирске в интеллигентной семье. Его отец, Сергей Дмитриевич, был известным хирургом, а мать, Валентина Болеславовна, преподавала русский язык и литературу. Однако безоблачное детство длилось недолго: когда мальчику исполнилось 12 лет, отца, как и многих в те годы, арестовали по обвинению в антисоветской деятельности. Реабилитировали главу семейства лишь спустя 10 лет. После освобождения в семью он не вернулся. Поэтому воспитанием Саши занималась исключительно мать. Мальчик рос любознательным и разносторонним: интересовался химией, радиотехникой, фотографией, занимался акробатикой и даже грезил о цирковой арене. Во дворе за привычку ловко цепляться за движущиеся трамваи ему дали прозвище «Цепа».
Что же касается музыки, то Александр не получал классического образования: ни музыкальной школы, ни консерватории в его биографии не было. Юноша просто был страстно увлечён ею. После школы Зацепин поступил в Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта, но прервал учёбу из-за призыва в армию. Служба в ансамбле песни и пляски помогла новобранцу определиться с профессией: призывник начал сочинять музыку и осваивать новые инструменты.
После демобилизации Александр стал студентом Алма-Атинской консерватории, параллельно подрабатывая на киностудии «Казахфильм» музыкальным оформителем. В 1957 году Зацепин написал музыку к комедии «Наш милый доктор», а песня «Надо мной небо синее» обрела статус всесоюзного хита. Успех привлёк внимание московских кинематографистов. Из-за отсутствия в Алма-Ате современных студий звукозаписи композитор часто ездил в столицу, а вскоре и вовсе переехал туда на постоянное место жительства. Первые годы в Москве автор музыки посвятил работе над документальными и научно-популярными фильмами.
Работа с Гайдаем и разногласия с ПугачёвойРешающий поворот в карьере композитора произошёл благодаря неожиданному семейному совету. К тому моменту режиссёр Леонид Гайдай прекратил сотрудничество с Никитой Богословским и искал нового соавтора для «Операции "Ы"». Именно жена постановщика, актриса Нина Гребешкова, вспомнила шлягер из картины «Наш любезный доктор» и настоятельно посоветовала мужу: «Пригласи молодого Зацепина». Гайдай поначалу колебался. Однако всё же рискнул. В итоге этот творческий тандем подарил зрителям бессмертные саундтреки к «Кавказской пленнице», «Бриллиантовой руке», «Ивану Васильевичу меняет профессию» и другим шедеврам, давно ставшим классикой. В работе Зацепин проявлял железное упорство. По собственным воспоминаниям композитора, ему пришлось долго убеждать Гайдая не вырезать из «Бриллиантовой руки» песню «Остров невезения»: постановщик опасался, что этот номер выбьется из общего ритма картины. Не менее драматичной была история с песней «Про зайцев».
«Худсовет счёл «Про зайцев» слишком легкомысленной. Но мы с Дербенёвым сумели отстоять её. Сегодня это одна из самых известных песен», — делился Александр Зацепин в интервью «Комсомольской правде».Ещё одним ярким свидетельством несгибаемого характера сочинителя мелодий стала история его разрыва с Пугачёвой. Ранее Зацепин подарил певице такие бессмертные хиты, как «Куда уходит детство», «Волшебник-недоучка» и многие другие. Однако во время работы над фильмом «Женщина, которая поёт» творческий союз дал трещину.
Примадонна, желая включить в картину собственные композиции, представила их режиссёру под вымышленным именем «Борис Горбонос». Узнав об этой уловке, музыкальный гений воспринял её не просто как творческий каприз, а как грубое нарушение профессионального доверия. Сотрудничество было прекращено сразу и навсегда. Спустя годы сама Алла Борисовна признавалась, что переживает из-за случившегося.
«Я искренне сожалею об этом инциденте. Зацепин — великий композитор, и мне жаль, что так вышло», — признавалась Алла Пугачёва в интервью Woman.ru.
Месть бывшей жены, её последствия и потеря ребёнка: трагедии композитораСамой трагичной главой жизни композитора стала история его старшего сына Евгения, рождённого в первом браке с актрисой Ревмирой Соколовой. Их семейная жизнь не задалась с самого начала, а развод обернулся настоящей битвой. Желая отомстить бывшему мужу, женщина написала доносы в газеты «Огонёк» и «Комсомольская правда», обвинив Зацепина в неуплате алиментов. Кроме того, артистка припомнила прошлое родственников мужчины, связанное с политическими репрессиями.
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Последствия оказались тяжёлыми: Александра Сергеевича отчислили с третьего курса консерватории, и лишь спустя год ему удалось вернуться к учёбе. После развода Евгений остался с матерью. Отслужив в армии, молодой человек тяжело заболел — болезнь развивалась стремительно, и врачи поставили наследнику знаменитой четы страшный диагноз: рассеянный склероз. В 24 года парня не стало. Именно эта трагедия до сих пор порождает множество слухов. По некоторым данным, Зацепин практически не навещал сына. Сам композитор открыто признавался: причиной отстранённости стали исключительно тяжёлые отношения с бывшей женой.
Четыре дамы сердца великого маэстроПосле первого развода композитор встретил пианистку Светлану Третьякову. Именно с ней сочинитель по-настоящему почувствовал себя счастливым мужчиной — их союз продлился целых 30 лет. В этом браке родилась дочь Елена. Однако в 1982 году супруга скоропостижно ушла из жизни из-за разрыва аорты. Ей было всего 47 лет. Потерю любимой женщины Александр Сергеевич переживал невероятно тяжело. И все же спустя почти год после похорон второй жены сибиряк женился на француженке Женевьеве Прешак, с которой его познакомил брат парижанки. Примечательно, что до встречи с будущим мужем дама с Елисейских полей целых 16 лет провела в монастыре. Сам же автор саундтреков видел в этом браке практическую цель — получить французское гражданство, чтобы работать во Франции. Но жизнь в Париже не задалась.
По словам самого Александра Сергеевича, «монашка меня предала», и в 1986 году последовал развод. Оставшись без работы, совершенно без денег, да ещё и с хронической анемией, знаменитый советский композитор был вынужден зарабатывать на жизнь, играя в ресторане на аккордеоне. Лишь спустя время повелителю нот удалось вернуться на родину. После семи лет одиночества четвертой супругой маэстро стала преподаватель музыки Светлана Морозовская. Она прожила рядом с ним более 20 лет и скончалась в 2014 году после тяжёлой борьбы с онкологическим заболеванием. Тогда Зацепин признавался журналистам, что впервые в жизни ощутил себя по-настоящему одиноким.
Женщина, которая вошла в жизнь 98-летнего композитора: Кто она?Несколько лет назад в судьбе композитора появилась Муза Ли — режиссёр из Ташкента. Ей 38 лет, она ставит концерты и музыкальные проекты. В жизнь 98-летнего маэстро молодая женщина вошла неожиданно. Сама Муза впоследствии в интервью Woman.ru вспоминала, что их встреча была поистине случайной: «Меня попросили привезти Александра Сергеевича домой. Получилось так, что после этого мы постоянно вместе». Именно в её сопровождении хитмейкер, в частности, появился на фестивале в Витебске. Александр Сергеевич отзывается о своей помощнице с большой теплотой.
«Без Музы я как без рук. Она и готовит вкусно, и в компьютере прекрасно разбирается. Да ещё и режиссёр! Мне хорошо рядом с ней», — рассказывал Зацепин в интервью «7 Дней».Поначалу уроженка Узбекистана просто помогала композитору с организационными вопросами, а со временем стала сопровождать песенника практически на всех концертах и фестивалях. Сегодня постановщица следит за расписанием мелодиста, помогает работать за компьютером, организует встречи, ездит с ним на гастроли и берёт на себя множество бытовых хлопот. Столь необычный тандем с внушительной разницей в возрасте породил множество слухов.
Однако для самого Зацепина главное — что в свои 100 лет он по-прежнему продолжает творить. В 2025 году композитор создал музыку для нескольких мюзиклов: «Снегурочка», «Путешествие Маленького принца», «Сказка о царе Салтане». И это далеко не предел: в планах у великого мастера — работа над музыкой ещё к нескольким новым постановкам. Для Музы Ли композитор оказался не только коллегой и соратником в творчестве, но и надёжным партнёром по жизни.