«Я искренне сожалею»: бросил умирающего сына, порвал с Пугачёвой и в 100 лет нашёл молодую узбечку. Страсти композитора Александра Зацепина

10 августа 2026, 17:42

Александр Зацепин (Фото: РИА Новости/Кристина Соловьёва)

В марте 2026 года легендарному композитору Александру Зацепину исполнилось 100 лет. На его счету более 300 песен и саундтреков к знаковым проектам, и маэстро не собирается останавливаться на достигнутом. Миллионы слушателей выросли на его шедеврах, таких как «Есть только миг», «Остров невезения» и «Куда уходит детство». Но за радостью и легкостью этих мелодий скрывается жизнь, полная серьёзных трудностей. Несмотря на личные трагедии, мэтр никогда не предавался унынию, неизменно выбирая жизнь и продолжая свой творческий путь. Какие драмы пережил композитор и кто сейчас рядом с ним, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Арест, армия и переезд, который всё перевернул Работа с Гайдаем и разногласия с Пугачёвой Месть бывшей жены, её последствия и потеря ребёнка: трагедии композитора Четыре дамы сердца великого маэстро Женщина, которая вошла в жизнь 98-летнего композитора: Кто она?

Арест, армия и переезд, который всё перевернул



Александр Зацепин с родителями (Фото: Кадр из передачи «Сегодня вечером»)

Работа с Гайдаем и разногласия с Пугачёвой



Леонид Дербенёв (Фото: Кадр из передачи «Сегодня вечером»)

«Худсовет счёл «Про зайцев» слишком легкомысленной. Но мы с Дербенёвым сумели отстоять её. Сегодня это одна из самых известных песен», — делился Александр Зацепин в интервью «Комсомольской правде».

«Я искренне сожалею об этом инциденте. Зацепин — великий композитор, и мне жаль, что так вышло», — признавалась Алла Пугачёва в интервью Woman.ru.

Месть бывшей жены, её последствия и потеря ребёнка: трагедии композитора

«Меня нашла матрица»: Смерть детей, бегство в США, роман с Пугачёвой. Что случилось с кумиром 80-х годов Владимиром Кузьминым

Четыре дамы сердца великого маэстро



Александр Зацепин (Фото: Кадр из передачи «Сегодня вечером»)

Женщина, которая вошла в жизнь 98-летнего композитора: Кто она?



Александр Зацепин и Муза Ли (Фото: Кадр из передачи «Сегодня вечером»)

«Без Музы я как без рук. Она и готовит вкусно, и в компьютере прекрасно разбирается. Да ещё и режиссёр! Мне хорошо рядом с ней», — рассказывал Зацепин в интервью «7 Дней».