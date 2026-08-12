Мария Голубкина прошлась по Юлии Пересильд: «Человек окончил театральный вуз и уже будущий космонавт»

12 августа 2026, 17:47

Мария Голубкина высмеяла Юлию Пересильд за полет в космос

Мария Голубкина (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Актриса Мария Голубкина согласилась с коллегой Олегом Меньшиковым, который заявил, что с недавнего времени в стране стало слишком много артистов. Ее слова приводит телеграм-канале «Звездач».





Голубкина поддержала мнение Меньшикова о том, что количество театральных вузов необходимо начать сокращать. Актер утверждал, что множество выпускников не могут найти работу по специальности.



Обсуждая эту тему, артистка с иронией заметила, что актерское образование открывает двери в разные профессии. В качестве примера она привела полет коллеги Юлии Пересильд в космос для съемок фильма «Вызов».

«Люди 10 лет готовились и не полетели [в космос]. А человек окончил театральный вуз — и уже будущий космонавт. Главное, вера в предлагаемые обстоятельства. Можно и врачом стать — хирургом, например», — заявила звезда мелодрамы «Француз» (2003) и трагикомедии «Свадьба» (2000).