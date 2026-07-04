04 июля 2026, 12:49

Тутта Ларсен (Фото: Instagram*@larsentut)

Одна из самых ярких и противоречивых фигур российского телевидения Тутта Ларсен 5 июля 2026 года отмечает свой 52-й день рождения. Для поколения 90-х она навсегда останется дерзкой девчонкой с короткой стрижкой, пирсингом и татуировками, которая ломала стереотипы на MTV. Однако за образом эпатажного виджея скрывалась глубокая личная драма, череда тяжелейших потерь и невероятное перерождение. Путь от иконы стиля нулевых до православной благотворительницы и многодетной матери полон событий, которые могли бы сломать любого, но Тутта Ларсен смогла не только выжить, но и обрести счастье. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Тутты Ларсен Предательство, потеря ребенка и страшная болезнь Обретённое счастье и новая жизнь



Биография Тутты Ларсен

Тутта Ларсен (Фото: Instagram*@larsentut)

Предательство, потеря ребенка и страшная болезнь

«У мужа была другая женщина, которая жила практически на моей кровати. Я приходила с УЗИ домой и снимала ее волосы со своей подушки. Этот факт его неверности затмевал все мысли о том, что происходит с ребенком», — рассказывала Татьяна жирналистам StarHit.

Тутта Ларсен (Фото: Instagram*@larsentut)

«За все это время мой супруг пришел один раз, мама его попросила. Со мной сидела мама, она меня выходила. Дома я отказалась от части таблеток, потому что поняла, что если продолжу это принимать, вообще не выберусь. Жить мне не хотелось. Я лежала в апатии. Не то что у меня было желание покончить с собой, но не было ни малейшего желания продолжать все это. Хотелось просто, чтобы не болело и никто меня не трогал», — вспоминала Ларсен в интервью.

«Не чувствуя опоры и поддержки от Захара, в какой-то момент я четко осознала: с ним мне труднее, чем без него», — признавалась ведущая винтервию изданию StarHit в 2021 году.

Обретённое счастье и новая жизнь

Валерий Колосков и Тутта Ларсен (Фото: Instagram*@larsentut)

«Меняться — это сложно, больно и плохо получается. Может быть, никогда не получится измениться так, как тебе бы хотелось. Но это не значит, что ты не должен пытаться», — говорит она сегодня, живя в гармонии с мужем и детьми в загородном доме.