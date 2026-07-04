Предательство мужа, смерть первенца и жизнь в апатии: как через веру и боль Тутта Ларсен обрела себя и настоящее женское счастье?
Одна из самых ярких и противоречивых фигур российского телевидения Тутта Ларсен 5 июля 2026 года отмечает свой 52-й день рождения. Для поколения 90-х она навсегда останется дерзкой девчонкой с короткой стрижкой, пирсингом и татуировками, которая ломала стереотипы на MTV. Однако за образом эпатажного виджея скрывалась глубокая личная драма, череда тяжелейших потерь и невероятное перерождение. Путь от иконы стиля нулевых до православной благотворительницы и многодетной матери полон событий, которые могли бы сломать любого, но Тутта Ларсен смогла не только выжить, но и обрести счастье. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Тутты ЛарсенИстория Тутты Ларсен (настоящее имя Татьяна Романенко) началась далеко от московских телестудий. Она родилась 5 июля 1974 года в поселке Ханженково-Северный города Макеевка Донецкой области в семье радиофизика и журналистки. Детство будущей звезды нельзя было назвать безоблачным. Когда Татьяне исполнилось семь лет, из семьи ушел отец, что стало для неё глубокой психологической травмой. Позже мама вышла замуж повторно, и, к счастью, отношения с отчимом сложились теплые. Активная и бойкая девчонка, которую выгнали из студии балета за драку, росла настоящим сорванцом: играла в футбол, занималась скалолазанием и альпинизмом, но при этом блестяще училась в школе, окончив её с золотой медалью.
Талант и железный характер привели Таню в Москву, где она без труда поступила на факультет журналистики МГУ. Ещё во время учебы карьера пошла в гору. Стажировка в рекламном отделе «BIZ-Enterprises» переросла в полноценную работу ведущей. Именно тогда и родился легендарный псевдоним. Вдохновение пришло из шведской сказки Яна Улофа Экхольма — девушка соединила имена курочки Тутты Карлсон и лисёнка Людвига Ларсена. Настоящий прорыв случился в 1998 году, когда она пришла на канал «MTV Россия». Образ дерзкой ведущей с пирсингом в носу мгновенно полюбился молодежи. Программы «Каприз», «Поцелуй навылет», «Адреналин» и «20-ка самых-самых» сделали её настоящей иконой поколения.
Предательство, потеря ребенка и страшная болезньПока на экране Тутта сияла, в личной жизни царил настоящий ад. Первый брак с музыкантом группы I.F.K. Максимом Галстьяном, заключенный в 1992 году, обернулся кошмаром. Восемь лет совместной жизни прошли под знаком постоянных измен мужа. Самым страшным стало то, что измены не прекратились даже тогда, когда Ларсен ждала ребенка.
«У мужа была другая женщина, которая жила практически на моей кровати. Я приходила с УЗИ домой и снимала ее волосы со своей подушки. Этот факт его неверности затмевал все мысли о том, что происходит с ребенком», — рассказывала Татьяна жирналистам StarHit.В тот момент она переживала настоящий психологический ад. На 32-й неделе врачи обнаружили у плода порок сердца, несовместимый с жизнью. Тутте пришлось пройти через искусственные роды и похоронить первенца.
Эта трагедия едва не убила её саму. Началось загадочное осложнение, врачи не могли поставить диагноз, выдвигая даже версии о ВИЧ. Отказывали органы, температура держалась на отметке 40, развился сепсис.
«За все это время мой супруг пришел один раз, мама его попросила. Со мной сидела мама, она меня выходила. Дома я отказалась от части таблеток, потому что поняла, что если продолжу это принимать, вообще не выберусь. Жить мне не хотелось. Я лежала в апатии. Не то что у меня было желание покончить с собой, но не было ни малейшего желания продолжать все это. Хотелось просто, чтобы не болело и никто меня не трогал», — вспоминала Ларсен в интервью.Именно в этот момент она нашла опору в вере. Знакомая гомеопат дала ей молитвослов, и, по признанию самой Тутты, это стало точкой отсчёта её новой жизни. С мужем она развелась и начала новую жизнь.
После тяжелейшего восстановления и возвращения к работе у неё завязался роман с журналистом Захаром Артемьевым, братом солиста группы «Корни». В 2005 году у них родился долгожданный сын Лука. Однако и эти отношения не стали счастливыми.
«Не чувствуя опоры и поддержки от Захара, в какой-то момент я четко осознала: с ним мне труднее, чем без него», — признавалась ведущая винтервию изданию StarHit в 2021 году.Она снова осталась одна, но на этот раз с маленьким сыном на руках.
Обретённое счастье и новая жизньТретья попытка найти семейное счастье оказалась успешной. На светской тусовке Тутта встретила музыканта Валерия Колоскова, который оказался на 10 лет младше неё. Молодой человек проявил невероятное терпение и настойчивость, сумев найти общий язык не только с самой Туттой, но и с её сыном. В 2009 году они поженились и обвенчались в церкви. Этот брак стал для Тутты настоящим спасением и долгожданной гармонией. Вскоре в семье родилась дочь Марфа (2010 год), а затем сын Иван (2015 год). Валерий усыновил старшего сына Тутты, Луку, став для него настоящим отцом.
Сегодня Тутта Ларсен — это не просто экс-звезда MTV, а зрелая женщина, блогер и автор собственных проектов. Она полностью сменила имидж и сферу интересов. Теперь её главные темы — материнство, воспитание детей, психология и православие. Вместе с семьей она снимает тревел-реалити для телеканала «Карусель» под названием «ПутеРодитель. Колесим по Руси», где они путешествуют по малоизвестным городам России. Кроме того, Ларсен ведет авторскую программу «Делатели» на «Радио ВЕРА», посвященную благотворительности, и является автором документальных фильмов о Донбассе. В 2025 году она была признана «Благотворителем года» по версии премии «Блогема».
«Меняться — это сложно, больно и плохо получается. Может быть, никогда не получится измениться так, как тебе бы хотелось. Но это не значит, что ты не должен пытаться», — говорит она сегодня, живя в гармонии с мужем и детьми в загородном доме.