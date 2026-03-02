Комплексы из-за внешности, предательство Нагаиева и бегство жены на Бали: личная драма звезды «Осторожно, модерн!» Сергея Роста
Актеру, режиссеру и сценаристу Сергею Росту 3 марта исполняется 61 год. Для зрителей 90-х он навсегда останется частью легендарного дуэта с Дмитрием Нагиевым и «тем самым» гением перевоплощения из скетч-шоу «Осторожно, модерн!». Но за карнавалом смешных образов и всенародной любовью скрывалась совсем другая жизнь: путь к славе, вымощенный комплексами из-за невысокого роста, головокружительный взлет, сокрушительная ссора с лучшим другом и личная драма, из-за которой он видит собственную дочь лишь раз в год. Подробности — в материале «Радио 1».
Фамилию Рост придумал НагиевСергей Титивин родился в семье, где не было людей, связанных с искусством. Его родители были инженерами, но он с ранних лет мечтал стать актёром. После школы юный Сергей пошел учиться актерскому мастерству в Ленинградский театральный институт. Правда, актерский факультет пришлось сменить на режиссерский – педагоги заявили, что с такой внешностью он вряд ли сможет стать звездой экрана и сцены. Причина в том, что рост артиста составляет всего 165 сантиметров, и он всегда был склонен к полноте, то есть не совсем соответствовал общепринятым стандартам внешности для актёров.
Во время обучения в театральном институте Сергей встретил Дмитрия Нагиева на одном из студенческих мероприятий на долгие годы став его другом и соратником. Говорят, что именно Нагиев посоветовал Титивину взять себе фамилию Рост. Это помогло ему преодолеть давний комплекс и превратить его в достоинство.
В 1991 году Сергей начал работать на недавно появившейся радиостанции «Модерн» в качестве ведущего. Там его ожидал неожиданный сюрприз — Нагиева тоже позвали на работу. Вместе с ним работали Алла Довлатова и Геннадий Бачинский. Сергей рассказывал журналистам, что те пять лет, что он провёл на радио, всегда вспоминает с приятной грустью. У ведущих была полная свобода в творчестве – они могли свободно импровизировать в эфире. Программы демонстрировали высокие показатели, и руководители решили, что пришло время представить ведущих публике на телевидении.
«Осторожно, модерн!»В 1995 году на телевидении стартовало шоу, которое изначально носило название «Полный модерн». В начале проект представлял собой беседы ведущих, которые предваряли музыкальные видео. Однако такой формат не нашёл отклика у аудитории. В отличие от него, полноценное скетч-шоу о безумном семействе, в котором Росту нередко приходилось играть женские роли, вызвало интерес у зрителей. Сергей, работая в шоу, не только блистал в главной актерской роли, но и создал около трёхсот сценариев для проекта.
В начале 2004 года проект «Осторожно, модерн!» был прекращён из-за конфликта главных героев шоу. Дмитрий Нагиев настаивал на том, чтобы Рост оставался только сценаристом, а роли в сериале должны были играть приглашённые звёзды кино и эстрады. Рост не согласился с таким предложением. Были так же разговоры о финансовых разногласиях между актерами. Якобы Рост попросил увеличить ему гонорар, а Нагиев на это не согласился.
«Дима, с одной стороны, это моя самая сильная человеческая привязанность была в жизни, если оглядываться в прошлое. И, соответственно, самое мое сильное разочарование в людях, в дружбе и вообще во всем. Такой боли, таких ударов, какие он мне наносил, мне не наносил никто. И никто так не предавал, не унижал, не оскорблял меня. Это, конечно же, невозможно забыть. Но можно со временем по-другому воспринимать. Более весело, что ли, потому что все мы должны быть в этом мире очень стрессоустойчивыми», — цитирует слова Сергея издание starhit.ru.
Личная жизньАртист не был замечен в публичных отношениях и громких разрывах. В связи с тем, что он часто исполнял женские роли в спектакле «Осторожно, модерн!», некоторые даже предполагали, что он нетрадиционной ориентации*.
Но на самом деле актеру долго не везло в любви. Одна из его возлюбленных не ответила на его чувства и связала себя узами брака с другим мужчиной. Другая решилась на измену во время совместного отдыха. Третья же выбрала переезд в США, вместо семейной жизни с Ростом.
В 2008 году Сергей встретил юную журналистку Ольгу и сразу же почувствовал, что его сердце наполнилось любовью. Двадцатилетняя раздница в воздасте не стала препятствием для 43-летнего актёра, когда он встретил свою будущую жену. Он проявлял внимание и заботу, устраивая для неё романтические свидания — приглашал на концерты, в кино и театр. В 2010 году Ольга и Сергей стали мужем и женой, а через год у них появилась на свет дочь Алиса.
Счастье в семейной жизни Сергея Роста продлилось недолго. Жена актёра испытывала сильную ревность, и на фоне постоянных ссор и конфликтов в 2020 году супруги официально расторгли брак. В 2021 году в эфире программы «Судьба человека» Рост рассказал о том, что его бывшая супруга не позволяет ему видеться с дочерью. Ольга сократила их общение до минимума, а спустя год и вовсе переехала с дочерью жить на Бали. Так Сергей Рост остался в одиночестве.
Сергей Рост сейчасСегодня Сергей Рост, несмотря на пережитые драмы, продолжает работать. Он давно переехал в Москву, играет в антрепризах («Свидание на четверых», «Отель 18+»), пишет сценарии и периодически снимается. В 2024 и 2025 годах с его участием вышли фильмы: «Цирк!», «Нереалити», «Дорогой родственник», «Кореша». В настоящее время в производстве находятся картины «Зовите Витю!», «Королёк моей любви», «Никогда не спасайте котиков» и «Сюрприз для покойника».
Он уже не тот молодой комик, который развлекал страну у экранов телевизоров. С годами пришла философская мудрость. Рост научился ценить простые вещи, которые и составляют формулу счастья.
«Нужно иметь работу, куда хочется идти, и иметь дом, в который хочется возвращаться. Это всё, что нужно человеку», — делится он простой, но выстраданной истиной.
Примирения с Нагиевым так и не произошло. Каждый живет своей жизнью. Но, оглядываясь назад, Сергей Рост не держит зла на прошлое. Он признается, что хотел бы многое переиграть, но благодарен судьбе за опыт.