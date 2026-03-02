02 марта 2026, 15:50

Сергей Рост (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актеру, режиссеру и сценаристу Сергею Росту 3 марта исполняется 61 год. Для зрителей 90-х он навсегда останется частью легендарного дуэта с Дмитрием Нагиевым и «тем самым» гением перевоплощения из скетч-шоу «Осторожно, модерн!». Но за карнавалом смешных образов и всенародной любовью скрывалась совсем другая жизнь: путь к славе, вымощенный комплексами из-за невысокого роста, головокружительный взлет, сокрушительная ссора с лучшим другом и личная драма, из-за которой он видит собственную дочь лишь раз в год. Подробности — в материале «Радио 1».





Фамилию Рост придумал Нагиев

Сергей Рост и Дмитрий Нагиев (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

«Осторожно, модерн!»

«Дима, с одной стороны, это моя самая сильная человеческая привязанность была в жизни, если оглядываться в прошлое. И, соответственно, самое мое сильное разочарование в людях, в дружбе и вообще во всем. Такой боли, таких ударов, какие он мне наносил, мне не наносил никто. И никто так не предавал, не унижал, не оскорблял меня. Это, конечно же, невозможно забыть. Но можно со временем по-другому воспринимать. Более весело, что ли, потому что все мы должны быть в этом мире очень стрессоустойчивыми», — цитирует слова Сергея издание starhit.ru.

Личная жизнь

Сергей Рост и экс-супругой Ольгой (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Сергей Рост сейчас

Сергей Рост (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

«Нужно иметь работу, куда хочется идти, и иметь дом, в который хочется возвращаться. Это всё, что нужно человеку», — делится он простой, но выстраданной истиной.