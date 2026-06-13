13 июня 2026, 15:37

Станислав Говорухин (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Станислав Сергеевич Говорухин — человек многогранного таланта: режиссёр культовых фильмов, актёр запоминающихся ролей, сценарист, общественный деятель. Его картины стали классикой отечественного кинематографа, а гражданская позиция нередко вызывала жаркие споры. 14 июня 2018 года не стало этого яркого и неординарного человека. О жизни и творчестве артиста вспоминает «Радио 1».





Содержание Биография Станислава Говорухина Личная жизнь артиста Домогательства и президентская гонка Смерть режиссера и тени прошлого



Биография Станислава Говорухина

Станислав Говорухин (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Личная жизнь артиста

Станислав и Галина Говорухины (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Домогательства и президентская гонка

Станислав Говорухин (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

«Говорухин позволил себе предложить мне провести с ним ночь за возможность сняться в его кинопроекте, просил снять колготки и ходить подле него. Я ответила, что мне его кинопроекты не интересны, как и его предложения. После чего Говорухин посмел пойти на шантаж и заявил, что никакого интервью мне давать не будет», — писала Комарова в своем блоге.

Смерть режиссера и тени прошлого

Станислав Говорухин (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

«Нам просто отказали в проведении экспертизы, но это другое. Чтобы доказать связь, нам требовались личные вещи Говорухина, но вдова отказалась их выдавать», — цитирует Мартцинковскую издание starhit.ru.