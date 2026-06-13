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Предложение снять колготки за роль, внебрачный сын с ДЦП и роман с Ходченковой: тайны личной жизни режиссера Станислава Говорухина

Станислав Говорухин (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Станислав Сергеевич Говорухин — человек многогранного таланта: режиссёр культовых фильмов, актёр запоминающихся ролей, сценарист, общественный деятель. Его картины стали классикой отечественного кинематографа, а гражданская позиция нередко вызывала жаркие споры. 14 июня 2018 года не стало этого яркого и неординарного человека. О жизни и творчестве артиста вспоминает «Радио 1».




Биография Станислава Говорухина

Путь Говорухина в большое кино был извилистым. Родившись в 1936 году в Березниках Пермского края в семье репрессированного донского казака, он сначала пошел по стопам прагматиков, окончив геологический факультет Казанского университета. Но жажда творчества оказалась сильнее: поработав на телевидении, Станислав Сергеевич поступает во ВГИК и уже в 1966 году выдает дебют — «Вертикаль». Фильм стал сенсацией не только из-за сюжета о покорителях вершин, но и благодаря открытию миру Владимира Высоцкого.

Станислав Говорухин (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)
«Крестным отцом» в искусстве для него стал художник Александр Шилов, а сам Говорухин позже признавался, что «кино — это страшное идеологическое оружие». Арсенал этого оружия он собрал внушительный. Его фильмография насчитывает десятки картин, и он не боялся экспериментировать: культовая пятисерийная лента «Место встречи изменить нельзя» (1979) сделала его бессмертным классиком.

Затем последовали «Приключения Тома Сойера» и «В поисках капитана Гранта», а в 1987 году он шокировал зрителей идеальной экранизацией Агаты Кристи «Десять негритят». Отдельного упоминания стоит сценарий к боевику «Пираты XX века» — абсолютному рекордсмену советского проката, который собрал 100 миллионов зрителей. В 2006 году он получил звание Народного артиста России, а его последняя работа «Конец прекрасной эпохи» была отмечена «Золотым орлом».

Личная жизнь артиста

О личной жизни Станислав Сергеевич говорил нечасто, предпочитая держать её за кадром. Известно, что он был женат дважды. Первая супруга — Юнона Карева, актриса и педагог. В браке в 1961 родился сын Сергей, который пошёл по стопам отца, окончил сценарный факультет ВГИКа и выбрал стезю военного корреспондента. Он прошёл Чечню и Афганистан, лишился ноги после ранения, а в 2011 году скоропостижно скончался после инсульта.

Станислав и Галина Говорухины (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)
Второй брак Говорухина был с Галиной Борисовной, с которой они прожили душа в душу более 50 лет. Однако слухи о личной жизни режиссера не ограничивались законными отношениями. Поговаривали, что именно Говорухин открыл дорогу в большое кино Светлане Ходченковой, пригласив её в «Благословите женщину». Инсайдеры утверждали, что на тот момент у него был страстный роман с юной актрисой, ради которой он якобы даже хотел уйти из семьи. Позже в титрах его жизни появились и другие имена: Анна Горшкова, Елена Дудина.

В интервью для программы «Судьба человека» Галина Говорухина подтвердила, что её муж был очарован Светланой Ходченковой и даже называл её своей «музой» на определённом этапе жизни. Однако она категорически отрицала измену со стороны супруга за все годы их брака. Вдова также отметила, что если бы в их отношениях появились признаки охлаждения, она бы не стала мириться с изменами.

Домогательства и президентская гонка

Станислав Говорухин (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)
Говорухин умел эпатировать не только кино, но и политикой. Пройдя путь от демократа и автора разгромного документального фильма «Так жить нельзя» до сталиниста и лидера предвыборного штаба Владимира Путина, он заслужил репутацию человека, который меняет мнение, если это удобно. В 2000 году он баллотировался в президенты, набрав смешные 0,44%, что стало публичным унижением его амбиций.

Но по-настоящему грязным оказался скандал 2018 года. За несколько месяцев до смерти Говорухина журналистка Дарья Комарова заявила, что Говорухин во время интервью в Чебоксарах предлагал ей «провести ночь» в обмен на роль в кино.
«Говорухин позволил себе предложить мне провести с ним ночь за возможность сняться в его кинопроекте, просил снять колготки и ходить подле него. Я ответила, что мне его кинопроекты не интересны, как и его предложения. После чего Говорухин посмел пойти на шантаж и заявил, что никакого интервью мне давать не будет», — писала Комарова в своем блоге.
Сам мэтр назвал эти обвинения «чушью».

Смерть режиссера и тени прошлого

Станислав Говорухин (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)
Последние годы жизни Говорухина стали борьбой с раком. Ему удалили лёгкое, он ездил на лечение в Германию и Израиль. «Галя, отпусти меня, я ведь прожил замечательную жизнь» — эти слова он сказал жене перед последней госпитализацией в санаторий «Барвиха». 14 июня 2018 года его сердце остановилось. Похоронили Станислава Сергеевича на Новодевичьем кладбище в Москве.

Наследство Говорухина оценивалось в миллионы: помимо квартир в Москве и элитного участка в Подмосковье с домом, украшенным фарфором и картинами, остались авторские права на фильмы. В 2019 году актриса Анастасия Мартцинковская заявила, что её сын Давид, страдающий ДЦП, — внебрачный ребёнок режиссёра, и подала иск о признании наследства.

Рассмотрение дела продолжалось несколько месяцев, а после стало известно, что Мартцинковская не смогла одержать победу на очередном заседании.
«Нам просто отказали в проведении экспертизы, но это другое. Чтобы доказать связь, нам требовались личные вещи Говорухина, но вдова отказалась их выдавать», — цитирует Мартцинковскую издание starhit.ru.
Станислав Говорухин ушёл, оставив нам «Место встречи», которое, действительно, изменить нельзя. Но его история — это напоминание о том, что даже самые великие режиссёры часто не в силах написать сценарий собственной жизни без грязных сцен и трагических финалов.
Елена Генералова

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