Предложение снять колготки за роль, внебрачный сын с ДЦП и роман с Ходченковой: тайны личной жизни режиссера Станислава Говорухина
Станислав Сергеевич Говорухин — человек многогранного таланта: режиссёр культовых фильмов, актёр запоминающихся ролей, сценарист, общественный деятель. Его картины стали классикой отечественного кинематографа, а гражданская позиция нередко вызывала жаркие споры. 14 июня 2018 года не стало этого яркого и неординарного человека. О жизни и творчестве артиста вспоминает «Радио 1».
Биография Станислава ГоворухинаПуть Говорухина в большое кино был извилистым. Родившись в 1936 году в Березниках Пермского края в семье репрессированного донского казака, он сначала пошел по стопам прагматиков, окончив геологический факультет Казанского университета. Но жажда творчества оказалась сильнее: поработав на телевидении, Станислав Сергеевич поступает во ВГИК и уже в 1966 году выдает дебют — «Вертикаль». Фильм стал сенсацией не только из-за сюжета о покорителях вершин, но и благодаря открытию миру Владимира Высоцкого.
«Крестным отцом» в искусстве для него стал художник Александр Шилов, а сам Говорухин позже признавался, что «кино — это страшное идеологическое оружие». Арсенал этого оружия он собрал внушительный. Его фильмография насчитывает десятки картин, и он не боялся экспериментировать: культовая пятисерийная лента «Место встречи изменить нельзя» (1979) сделала его бессмертным классиком.
Затем последовали «Приключения Тома Сойера» и «В поисках капитана Гранта», а в 1987 году он шокировал зрителей идеальной экранизацией Агаты Кристи «Десять негритят». Отдельного упоминания стоит сценарий к боевику «Пираты XX века» — абсолютному рекордсмену советского проката, который собрал 100 миллионов зрителей. В 2006 году он получил звание Народного артиста России, а его последняя работа «Конец прекрасной эпохи» была отмечена «Золотым орлом».
Личная жизнь артистаО личной жизни Станислав Сергеевич говорил нечасто, предпочитая держать её за кадром. Известно, что он был женат дважды. Первая супруга — Юнона Карева, актриса и педагог. В браке в 1961 родился сын Сергей, который пошёл по стопам отца, окончил сценарный факультет ВГИКа и выбрал стезю военного корреспондента. Он прошёл Чечню и Афганистан, лишился ноги после ранения, а в 2011 году скоропостижно скончался после инсульта.
Второй брак Говорухина был с Галиной Борисовной, с которой они прожили душа в душу более 50 лет. Однако слухи о личной жизни режиссера не ограничивались законными отношениями. Поговаривали, что именно Говорухин открыл дорогу в большое кино Светлане Ходченковой, пригласив её в «Благословите женщину». Инсайдеры утверждали, что на тот момент у него был страстный роман с юной актрисой, ради которой он якобы даже хотел уйти из семьи. Позже в титрах его жизни появились и другие имена: Анна Горшкова, Елена Дудина.
В интервью для программы «Судьба человека» Галина Говорухина подтвердила, что её муж был очарован Светланой Ходченковой и даже называл её своей «музой» на определённом этапе жизни. Однако она категорически отрицала измену со стороны супруга за все годы их брака. Вдова также отметила, что если бы в их отношениях появились признаки охлаждения, она бы не стала мириться с изменами.
Домогательства и президентская гонкаГоворухин умел эпатировать не только кино, но и политикой. Пройдя путь от демократа и автора разгромного документального фильма «Так жить нельзя» до сталиниста и лидера предвыборного штаба Владимира Путина, он заслужил репутацию человека, который меняет мнение, если это удобно. В 2000 году он баллотировался в президенты, набрав смешные 0,44%, что стало публичным унижением его амбиций.
Но по-настоящему грязным оказался скандал 2018 года. За несколько месяцев до смерти Говорухина журналистка Дарья Комарова заявила, что Говорухин во время интервью в Чебоксарах предлагал ей «провести ночь» в обмен на роль в кино.
«Говорухин позволил себе предложить мне провести с ним ночь за возможность сняться в его кинопроекте, просил снять колготки и ходить подле него. Я ответила, что мне его кинопроекты не интересны, как и его предложения. После чего Говорухин посмел пойти на шантаж и заявил, что никакого интервью мне давать не будет», — писала Комарова в своем блоге.Сам мэтр назвал эти обвинения «чушью».
Смерть режиссера и тени прошлогоПоследние годы жизни Говорухина стали борьбой с раком. Ему удалили лёгкое, он ездил на лечение в Германию и Израиль. «Галя, отпусти меня, я ведь прожил замечательную жизнь» — эти слова он сказал жене перед последней госпитализацией в санаторий «Барвиха». 14 июня 2018 года его сердце остановилось. Похоронили Станислава Сергеевича на Новодевичьем кладбище в Москве.
Наследство Говорухина оценивалось в миллионы: помимо квартир в Москве и элитного участка в Подмосковье с домом, украшенным фарфором и картинами, остались авторские права на фильмы. В 2019 году актриса Анастасия Мартцинковская заявила, что её сын Давид, страдающий ДЦП, — внебрачный ребёнок режиссёра, и подала иск о признании наследства.
Рассмотрение дела продолжалось несколько месяцев, а после стало известно, что Мартцинковская не смогла одержать победу на очередном заседании.
«Нам просто отказали в проведении экспертизы, но это другое. Чтобы доказать связь, нам требовались личные вещи Говорухина, но вдова отказалась их выдавать», — цитирует Мартцинковскую издание starhit.ru.Станислав Говорухин ушёл, оставив нам «Место встречи», которое, действительно, изменить нельзя. Но его история — это напоминание о том, что даже самые великие режиссёры часто не в силах написать сценарий собственной жизни без грязных сцен и трагических финалов.