«Превратила мужика в непойми кого»: за что фанатки Стаса Михайлова возненавидили его жену и зачем на самом деле он лег под нож пластического хирурга
Помолодевшего Стаса Михайлова публика принимать отказывается. Певцу — 57, он энергичен и подтянут, но вместо комплиментов в него летят упреки. Публика саркастично обсуждает его преображение и почти единогласно назначает виноватой — жену. Действительно ли Инна стоит за дерзкой сменой имиджа и какие тайны скрывает семейство, — читайте в материале «Радио 1».
«Ну вот и всё»: пронзительная исповедь Стаса МихайловаВ юности, мечтая о большой сцене, сочинский парень Стас встретил Инну Горб, ставшую его первой женой. Их искренние чувства скрепили не только официальный брак, но и церковное венчание. Инна была для мужа надёжным тылом: она создавала домашний уют, верила в талант супруга, когда другие сомневались, и даже помогала писать тексты для его первых песен. В 2001 году у пары родился сын Никита, однако это не спасло брак. К 2003 году карьера Михайлова стремительно пошла в гору, и бесконечные гастроли полностью поглотили артиста. Инне остро не хватало внимания, а быт и тотальная занятость Стаса в итоге разрушили семью, развод оказался болезненным. В шоу-бизнесе ходили слухи, что бывшая жена ограничивала общение отца с сыном и требовала деньги за встречи. Сам певец слухи не комментировал. Единственной исповедью стал пронзительный хит «Ну вот и всё» — в нём Стас передал всё, что переполняло его сердце, поставив точку в этой главе своей жизни.
Молчание певца и маленькая копия папы: драма внебрачной дочери МихайловаСпустя время у Стаса Михайлова случился страстный и бурный роман. Музыкант сблизился с бэк-вокалисткой Натальей Зотовой — двоюродной сестрой Валерии. Но эта красивая мимолётная интрига закончилась, как только стало известно о беременности Натальи. Девушка надеялась на предложение, но певец категорически отказался от создания новой семьи и рождения наследника. Проявив гордость и твёрдость характера, молодая женщина оставила ребёнка и в 2005 году родила девочку Дашу.
Наталья полностью взяла её воспитание на себя, не требуя алиментов и избегая публичности. Стас долгое время отрицал своё отцовство, однако, когда малышка подросла и стала точной копией папы, сердце музыканта оттаяло. Он сам сделал первый шаг к знакомству. Сейчас Дарье 19, и отец в ней просто души не чает: участвует во всех важных моментах жизни дочери, а недавно подарил роскошную московскую квартиру.
Непростое прошлое жены Стаса МихайловаСегодняшний образ нынешней супруги Инны Михайловой в глазах поклонников — воплощение мудрой и идеальной хранительницы домашнего уюта. Но за этим тихим семейным счастьем — непростая история, в которой были и разбитое сердце, и громкий скандал на весь мир. В юности она вышла замуж за легендарного футболиста Андрея Канчельскиса. Роскошная жизнь в Британии и двое детей казались сказкой, пока в начале 2000-х годах Инна не увлеклась светской тусовкой и не влюбилась в Михайлова.Разрыв оказался крайне болезненным: Канчельскис вспоминал, как жена променяла школьный праздник дочери на концерт нового возлюбленного. Судебные тяжбы за лондонскую недвижимость и взаимные обиды длились целых пять лет. Спортсмену потребовалось время, чтобы пережить предательство, но со временем Андрей все же смог отпустить прошлое.
Тайны преображения Стаса МихайловаСтас и Инна стали мужем и женой ещё в 2006 году, хотя пышное торжество в их честь состоялось лишь пять лет спустя. Этот союз оказался крепким и подарил артисту двух дочерей — Иванну и Марию. Однако не все фанаты рады таким переменам: преданные поклонницы певца убеждены, что именно под влиянием новой супруги он утратил свой прежний, простой и душевный «народный» шарм. Особенно ярко эта трансформация проявилась в 2020 году, когда Михайлов шокировал публику своим помолодевшим видом.
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Разгладившиеся морщины, чёткий овал лица и густая шевелюра вызвали волну обсуждений. Сам же певец объясняет своё феноменальное преображение исключительно заботой о здоровье: благодаря спорту, правильному питанию и полному отказу от вредных привычек ему удалось сбросить более 15 килограммов. Тем не менее, по словам экспертов, добиться подобного омоложения исключительно спортом и диетой нереально, и без скальпеля пластического хирурга здесь не обошлось.
По слухам, Михайлов обращался к одному из известных голливудских специалистов. Более того, поговаривают, что сам артист однажды в шутку проговорился, будто после инъекций ботокса его бровь на какое-то время просто перестала двигаться. Пользователи сети регулярно критикуют Инну Михайлову, упрекая женщину в том, что она превратила простого краснодарского парня в «пластикового кена». Фанаты убеждены, что на пластические операции Стаса уговорила именно жена. Типичные комментарии под постами Инны в соцсетях пестрят обвинениями: «Что ты с мужиком сделала? Он же был нормальным краснодарским парнем из народа»; «Превратила мужика в непойми кого». Сама 50-летняя супруга певца также поддерживает безупречную внешность, активно прибегая к достижениям современной косметологии. Недавно она опубликовала совместный снимок своей матери и мамы Стаса. Разница в их облике бросается в глаза: родительница Стаса предпочла естественное, благородное старение без хирургического вмешательства, тогда как мама Инны демонстрирует идеальные черты лица и полное отсутствие каких-либо возрастных изменений.