«Превратила мужика в непойми кого»: за что фанатки Стаса Михайлова возненавидили его жену и зачем на самом деле он лег под нож пластического хирурга

09 июня 2026, 19:11

Стас Михайлов с супругой (Фото: Инстаграм* @stas_mihailoff)

Помолодевшего Стаса Михайлова публика принимать отказывается. Певцу — 57, он энергичен и подтянут, но вместо комплиментов в него летят упреки. Публика саркастично обсуждает его преображение и почти единогласно назначает виноватой — жену. Действительно ли Инна стоит за дерзкой сменой имиджа и какие тайны скрывает семейство, — читайте в материале «Радио 1».





Содержание «Ну вот и всё»: пронзительная исповедь Стаса Михайлова Молчание певца и маленькая копия папы: драма внебрачной дочери Михайлова Непростое прошлое жены Стаса Михайлова Тайны преображения Стаса Михайлова

«Ну вот и всё»: пронзительная исповедь Стаса Михайлова



Стас Михайлов (Фото: Инстаграм* @stas_mihailoff)

Молчание певца и маленькая копия папы: драма внебрачной дочери Михайлова

Непростое прошлое жены Стаса Михайлова



Стас Михайлов с супругой (Фото: Инстаграм* @stas_mihailoff)

Тайны преображения Стаса Михайлова

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