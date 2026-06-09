Сбежала из США, снималась обнаженной, а бывший ушел к солистке Serebro: о чем молчит приемная дочь Ивана Урганта

09 июня 2026, 18:53

Эрика Кикнадзе (Фото: Инстаграм* @urgantcom)

Нынешняя жена Ивана Урганта, Наталья Кикнадзе, до встречи с телеведущим уже была замужем за бизнесменом Теймуразом Куталией. В том браке родились двое детей — дочь Эрика и сын Нико. Однако к Урганту женщина переехала только с девочкой. Иван принял падчерицу как родную: окружил заботой, дал качественное образование. В подростковом возрасте Эрика уехала учиться за границу, а полгода назад наконец вернулась. Почему девушка не осталась жить в Штатах и в чём, по её мнению, заключается самая большая сложность после переезда обратно в Россию, расскажет «Радио 1».





Содержание Папой называла Урганта, но бежала от его славы: непростое детство Эрики Кикнадзе Как дочь Урганта выживала без помощи родителей Отношения, интриги и онлайн-магазин: чем живёт Эрика Кикнадзе сегодня

Папой называла Урганта, но бежала от его славы: непростое детство Эрики Кикнадзе



Иван Ургант с Эрикой (Фото: Инстаграм* @urgantcom)

Как дочь Урганта выживала без помощи родителей

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Отношения, интриги и онлайн-магазин: чем живёт Эрика Кикнадзе сегодня