Сбежала из США, снималась обнаженной, а бывший ушел к солистке Serebro: о чем молчит приемная дочь Ивана Урганта
Нынешняя жена Ивана Урганта, Наталья Кикнадзе, до встречи с телеведущим уже была замужем за бизнесменом Теймуразом Куталией. В том браке родились двое детей — дочь Эрика и сын Нико. Однако к Урганту женщина переехала только с девочкой. Иван принял падчерицу как родную: окружил заботой, дал качественное образование. В подростковом возрасте Эрика уехала учиться за границу, а полгода назад наконец вернулась. Почему девушка не осталась жить в Штатах и в чём, по её мнению, заключается самая большая сложность после переезда обратно в Россию, расскажет «Радио 1».
Папой называла Урганта, но бежала от его славы: непростое детство Эрики КикнадзеЭрика Кикнадзе выросла в Санкт-Петербурге. После развода родителей она с матерью переехала к Ивану Урганту. Девочка не теряла связи с биологическим отцом — бизнесменом Теймуразом Куталией, однако папой называла исключительно Ивана. Позже в семье появились и младшие сестры — Нина и Валерия. С детства увлекаясь творчеством, девочка тяготилась жизнью в России: популярность отчима привлекала к семье излишнее внимание, из-за чего Эрика стала подозревать, что сверстники дружат с ней из корысти, и потеряла доверие к окружающим. Чтобы избавиться от этого напряжения, в 15 лет наследница предпринимателя переехала в строгую частную школу в Англии, где всерьёз увлеклась живописью. Адаптация давалась тяжело, к проблемам добавилось и недопонимание с учителями. Они не видели в студентке ни капли таланта и открыто заявляли, что её не примут ни в один вуз после окончания школы. Однако, вопреки их сомнениям, Эрика успешно прошла сложный отбор и получила стипендию в престижной нью-йоркской школе дизайна. Но и это учебное заведение разочаровало приёмную дочь Урганта: вместо свободного творчества девушку ждал изнурительный график с ежедневными отчётами и угрозой отчисления за малейший прогул. В итоге академическая нагрузка полностью отбила у неё желание учиться и развиваться.
Как дочь Урганта выживала без помощи родителейОднако от своей мечты стать дизайнером и работать в модной индустрии Кикнадзе не отказалась. В Нью-Йорке Эрика обзавелась полезными знакомствами в мире искусства и несколько раз снялась для модных изданий. После чего девушка сознательно отказалась от помощи знаменитых родителей в поиске стажировок. Ранее, благодаря связям отчима и матери, Эрика уже успела поработать в известных СМИ и музеях. Однако после окончания школы дизайна ситуация осложнилась: поиск работы в США затянулся, а студенческая виза истекла.
Не желая ждать оформления рабочих документов она переехала в Грузию. Применение своим навыкам в Тбилиси модель не нашла и была вынуждена вернуться в Москву. Главным препятствием здесь стал языковой барьер: за годы жизни за границей Эрика 0почти забыла русский язык.
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Чтобы свести концы с концами, девушке пришлось перепродавать антиквариат и браться за случайные подработки, включая откровенные фотосессии. Сегодня Эрика работает креативным директором и восстанавливает навыки родного языка с помощью литературы, не оставляя планов в будущем вернуться в США или Европу.