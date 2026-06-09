09 июня 2026, 13:19

Арина Постникова (Фото: Instagram* @ arishavalerievna)

Арина Постникова, известная зрителям по картинам «Восьмидесятые» и «Два холма», 10 июня отмечает свой 33-й день рождения. Эта артистка, начавшая путь с вокальных кружков и работы на местном ТВ, заслужила статус одной из самых востребованных молодых актрис. Ее путь к славе не был усыпан розами: за внешним блеском скрывались непростые испытания, скандалы и личные драмы. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Арины Постниковой Личная жизнь актрисы Как сейчас живет Постникова



Биография Арины Постниковой

«Мюзикл — один из самых сложных жанров. И в идеале в нем должны работать только универсальные артисты, умеющие одинаково хорошо петь и танцевать. Я счастлива, что меня взяли в театр!» — цитирует Постникову издание stuki-druki.com.

Арина Постникова (Фото: Instagram* @ arishavalerievna)

Личная жизнь актрисы

Арина Постникова и Алексей Фалько (Фото: Instagram* @ arishavalerievna)

«Лучшего момента просто не придумать. В зале было больше 1800 человек, мы пели финальную песню... Я плакала от счастья», — цитирует Постникову Voice.ru.

Как сейчас живет Постникова