Слухи о романе с Бероевым, предложение на сцене театра и долгожданная свадьба: с кем нашла счастье звезда «Хутора» Арина Постникова?
Арина Постникова, известная зрителям по картинам «Восьмидесятые» и «Два холма», 10 июня отмечает свой 33-й день рождения. Эта артистка, начавшая путь с вокальных кружков и работы на местном ТВ, заслужила статус одной из самых востребованных молодых актрис. Ее путь к славе не был усыпан розами: за внешним блеском скрывались непростые испытания, скандалы и личные драмы. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Арины ПостниковойБудущая артистка родилась 10 июня 1993 года в Нижнем Тагиле. С ранних лет девчонка была настоящим уральским самородком: с четырёх лет она совмещала народные танцы в ансамбле «Родничок» и вокал, позже занималась в студии «Сюрприз». Интересно, что актёрство изначально не входило в её планы. После школы она работала журналистом на местном телевидении, брала интервью и писала статьи, грезила о карьере репортёра-эколога.
Однако судьба распорядилась иначе. Как признаётся сама Постникова, от идеи поступать на журфак её отговорила подруга, и Арина рискнула подать документы в Екатеринбургский государственный театральный институт (ЕГТИ) на курс к народному артисту Владимиру Марченко. В 2014 году, получив диплом, она рванула в Москву, где её сразу приняли в Театр мюзикла.
«Мюзикл — один из самых сложных жанров. И в идеале в нем должны работать только универсальные артисты, умеющие одинаково хорошо петь и танцевать. Я счастлива, что меня взяли в театр!» — цитирует Постникову издание stuki-druki.com.
В кино дебют Арины состоялся ещё в 2013 году в фильме «Миссия 1.2», но сама Арина не любит вспоминать эту работу, считая полноценным стартом роль в фильме «Полное превращение». Настоящий прорыв случился с выходом сериала «Восьмидесятые», где она сыграла принципиальную журналистку Сашу Новикову.
Сегодня фильмография Постниковой насчитывает более 55 работ, среди которых картины «Миндальный привкус любви», «Мишель», «На пороге любви», «Болевой порог», «Вместе навсегда», «Война семей-2», «Третье сентября» и «Истории большой страны».
Личная жизнь актрисыДолгие годы амурные дела Арины Постниковой были настоящей тайной. Актриса не делилась личным в социальных сетях, а на вопросы о мужчинах отвечала уклончиво. Вся её биография в открытых источниках до недавнего времени кричала: «Не замужем. Детей нет». Время от времени ходили слухи о романах с партнёрами по сцене, но доказательств не было.
Во время работы над сериалом «Война семей» Арина Постникова и Егор Бероев играли влюблённых, которые скрывают отношения от своих семей. Пара получилась настолько органичной, что поклонники начали всерьез задумываться о романе актеров. Егор Бероев на момент съёмок был женат на Ксении Алфёровой. В некоторых публикациях СМИ акцентировалось, что Постникова целовалась с женатым актёром, но сама актриса не давала поводов полагать, что между ними были романтические отношения вне съёмочной площадки.
Ситуация приняла неожиданный оборот, когда на горизонте появился актер Алексей Фалько (известный по фильму «Ухожу красиво»), скрывать роман не имело смысла — искры между партнерами по мюзиклу «Ничего не бойся, я с тобой» заметили все. Кульминацией этой истории стал август 2024 года. Во время финальной сцены спектакля, когда зал аплодировал стоя, Алексей Фалько опустился на одно колено.
«Лучшего момента просто не придумать. В зале было больше 1800 человек, мы пели финальную песню... Я плакала от счастья», — цитирует Постникову Voice.ru.Расписались возлюбленные в мае 2025 года. В июле супруги сначала отметили свадьбу в кругу близких Алексея, а затем отправились в Нижний Тагил, чтобы провести семейное торжество с родственниками актрисы.
Как сейчас живет ПостниковаПосле замужества жизнь Арины Постниковой превратилась в бесконечный марафон между сценой, съемочной площадкой и семейным очагом. Сегодня 32-летняя актриса живет в Москве, где сосредоточена её профессиональная деятельность. В столице она совмещает работу сразу в нескольких театрах, активно снимается в кино и успевает строить семейный быт.
2025 год стал для актрисы невероятно плодотворным в профессиональном плане. Зрители оценили её игру в трех проектах: комедиях «Хутор», «Кузнецовы ТВ» и 3-м сезоне сериала «Два холма». Глядя в будущее, 2026 год обещает стать ещё более насыщенным. В настоящее время с ее участием в производстве находятся ленты «Малой», «Намасте, Магадан!», «Профессиональный сосед», «Хоккейные папы-2» и «Хутор-2».