«Была довольно-таки доступной женщиной»: сделала девять абортов и оказалась в «плену» у бывшего. За что Дану Борисову лишили родительских прав?
Телеведущая Дана Борисова вновь оказалась в центре внимания благодаря очередному откровенному интервью. В нем она честно рассказала о своем прошлом — зависимостях, громких романах, эскорте и потерянных годах. Как сегодня живет Борисова, расскажет «Радио 1».
Биография Даны БорисовойБудущая телезвезда родилась 13 июня 1976 года в белорусском городе Мозырь. Вскоре её семья переехала в Норильск, где Дана ещё в старших классах школы начала работать диктором и ведущей молодёжной передачи «Зебра» на местном телевидении. Окончив школу с серебряной медалью, она отправилась в столицу и поступила на факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова.
Будучи первокурсницей, Борисова выиграла конкурс и стала лицом новой патриотической передачи «Армейский магазин» на Первом канале. Из-за плотного графика съемок и частых пропусков ей пришлось оставить учебу, поэтому высшее образование осталось незавершенным.
Работа в «Армейском магазине» принесла Дане Борисовой статус главного секс-символа российского телевидения. Она стала первой российской ведущей, чьи фотографии были опубликованы в журнале Playboy.
«Я была безотказной»: откровенные признанияДана Борисова, известная своей прямотой, призналась, что в молодости была «довольно-таки доступной женщиной». Она рассказала, что в ее жизни присутствовали наркотики, алкоголь, беспорядочные связи. Кроме того, у телеведущей биполярное расстройство.
«Я на пожизненной терапии. С утра принимаю шесть таблеток. Без них у меня сильнейшие и затяжные периоды депрессии. При этом у меня случаются приступы мании, которые могут длиться по два месяца. Два года назад как раз накрыл именно такой — мучилась полтора месяца», — вспомнила Борисова.Телеведущая призналась, что в тот период потратила все деньги с банковских карт, а очнулась уже после Нового года в аэропорту Таиланда, не понимая, как туда попала. Своё поведение она позже отслеживала по историям в соцсетях: на одном из видео она лежала на косметологическом столе, где ей устанавливали нити.
Борисова отметила, что, возможно, в тот период у неё были беспорядочные половые связи, но она этого точно не помнит.
Мужчины, романы и разочарованияПервым громким романом Борисовой стала связь с певцом Данко. По признанию самой Даны, она знала о беременности его девушки, но предпочла закрыть на это глаза. В конечном итоге мужчина выбрал семью и вернулся к матери своего будущего ребёнка.
Затем телеведущая вступила в отношения с соведущим программы «Армейский магазин» Александром Ильиным, однако их союз также не сложился. В отношениях с мужчиной ей пришлось сделать аборт. Позже Борисова родила дочь от бизнесмена Максима Аксёнова. Однако уже через год и этот союз завершился скандалами.
Самой сильной любовной историей Борисова называет роман с помощником медиамагната Владимира Гусинского. Мужчина был щедр — дарил дорогие подарки и делал романтические жесты. Но даже он не стал тем самым: однажды она вместе с матерью оказалась фактически в заточении у возлюбленного. Он пригласил их в загородный дом, откуда они не могли уехать почти два месяца.
«Я все время была в страхе, он на меня орал — я убегала в угол. Интим у нас был, но сквозь зубы — каждый раз как будто меня насиловали», — призналась ведущая.
Откровения о зависимости, эскорте и борьбе за трезвость Борисова не избегает острых тем и не скрывает эпизодов своего прошлого. В одном из интервью она призналась, что несколько раз занималась эскортом — по её словам, исключительно под воздействием запрещённых веществ.
«Скажу честно, эскортом я занималась 3-4 раза. И я приезжала на эти встречи, употребив все что можно. На трезвую голову мне этим заниматься было страшно, больно и невыносимо. Клиенты на меня жаловались. И слава богу, что меня забрали потом в реабилитационный центр, где я вылечилась», — делилась Борисова.По её признанию, гонорары за подобные встречи достигали 300 тысяч рублей, но трезвой она не могла решиться на участие в них. Свои переживания и путь через зависимость Дана подробно описала в книге «Жизнь под кайфом», в которой рассказала о детстве в Норильске, первых шагах в карьере, проблемах с наркотиками и множестве срывов.
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В одном из телешоу Борисова заявила, что до появления дочери перенесла девять абортов, считая, что рождение ребёнка в тот момент разрушило бы её жизнь.
«Я была уступчива, не умела сказать "нет". И в плане секса была безответственна», — рассказала она.Сейчас Дана считает, что пережитые аборты, в том числе хирургические, оказали серьёзное влияние на её психическое и физическое здоровье.
Дану Борисову лишили родительских правОдна из самых непростых и болезненных страниц в жизни телеведущей — её отношения с дочерью. Полина появилась на свет в 2007 году, но после расставания с отцом девочки в жизни Борисовой начался непростой период.
Борисова столкнулась с различными зависимостями, судебными разбирательствами и публичными скандалами. В какой-то момент ее она утратила родительские права. Лишь в 2018 году Дане удалось их восстановить, после чего она вновь начала жить с дочерью.
Однако наладить контакт оказалось непросто. Полина стремилась к общению с отцом и бабушкой. Конфликты в семье обострились после того, как девушка опубликовала откровенное фото в соцсетях — в ответ родственники со стороны отца заблокировали ее в социальных сетях. Кроме того, девочка в одном из интервью обвиняла мать в лицемерии.
Не обошлось без напряжённости и в отношениях с другими родственниками. В 2015 году СМИ сообщили о конфликте Борисовой с её матерью Екатериной Ивановной. По некоторым данным, телеведущая выгнала мать из квартиры. Позже стало известно, что именно мать Даны первой забила тревогу по поводу возможной зависимости дочери и обратилась за помощью в программу «Пусть говорят».
Сложности наблюдались и в общении с сестрой Ксенией. Борисова неоднократно высказывала критику в её адрес, осуждая выбор профессии — Ксения работает стюардессой. Телеведущая называла её поведение инфантильным и призывала сменить сферу деятельности.
Новая глава в жизни: Дана Борисова сегодняТеперь Борисова придерживается трезвости и живет в «гостевом браке» с бизнесменом из Лондона. Он регулярно прилетает в Москву, оказывает финансовую поддержку, дарит подарки и помогает с расходами, в том числе на отдых её дочери Полины.
Избранник Борисовой — многодетный отец, у него пятеро детей от четырёх разных женщин. Сама Дана признаётся, что не стремится к материнству и ценит стабильность, свободу и заботу со стороны партнёра. Их знакомство произошло при весьма необычных обстоятельствах.
«История знакомства была очень романтичной. Я улетала в Колумбию на съемки "Звезд в джунглях". И, как обычно, у меня не было карточки, чтобы платить за границей. Я написала в чат жильцов моего ЖК, ни один из соседей не откликнулся. Я уже была на стыковке в одном из аэропортов, когда мне пришло сообщение от него», — рассказала ведущая.Мужчина представился Кириллом, сообщил, что живёт в Великобритании, а его родственница проживает в том же доме, что и Борисова. Без лишних слов он прислал ей данные своей карты и предложил ею воспользоваться.
«Потом он сказал ключевую фразу — "Вернешь как-нибудь". Я это "как-нибудь" поняла совершенно не буквально, внимательно следила за тем, что будет дальше», — рассказала Борисова.По ее словам, она не посвящена в детали бизнеса Кирилла и не может точно сказать, в какой сфере работает предприниматель. При этом известно, что в его компаниях трудятся около трех тысяч сотрудников. Сейчас Кирилл развивает бизнес-проекты в Китае и Великобритании. Кроме того, предпринимателю принадлежит квартира в московском деловом центре «Москва-Сити».
Примечательно, что в момент знакомства мужчина не подозревал о телевизионной карьере Даны Борисовой. Лишь спустя некоторое время он начал знакомиться с проектами, в которых участвовала телеведущая. В частности, Борисова отправила ему трехчасовой выпуск шоу «Сокровища императора».
Телеведущая также рассказала, что избранник регулярно радует ее подарками. Среди них — ювелирные украшения, предметы гардероба и другие знаки внимания. Более того, летом прошлого года Кирилл полностью взял на себя расходы на отдых Даны Борисовой и ее дочери.
После непростого периода, отношения между матерью и дочерью заметно улучшились. Семейный конфликт остался в прошлом, а весной 2026 года Дана Борисова и Полина вновь начали вместе посещать светские мероприятия и позировать фотографам.