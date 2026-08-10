Придумывала беременность от его сына и ходила по ток-шоу: как последняя жена Краско пыталась заработать на имени мужа и что сейчас с могилой артиста?
Народный артист Иван Краско ушёл из жизни в 94 года, оставив после себя не только театральное наследие, но и громкий брак с молодой студенткой, которая была младше его на 60 лет. Их союз длился всего три года, а после развода бывшая супруга стала участницей скандальных ток-шоу, пытаясь заработать на громкой фамилии. Почему духовный альянс знаменитого актёра и юной избранницы распался и как сегодня живёт его бывшая жена, читайте в материале «Радио 1».
Юная избранница и взрослый женихПоследний брак Ивана Краско, отца знаменитого актёра Андрея Краско, был заключён в 2015 году. Несмотря на колоссальную, в 60 лет, разницу в возрасте, молодожёны категорически отвергали любые домыслы о корысти или жажде публичности, настаивая на искренности своих чувств. Пара даже строила планы о появлении наследника.
Избранница умудрённого годами возлюбленного, сирота Наталья Шевель, родилась и выросла в Севастополе, воспитывала её приёмная мать. После переезда в Северную столицу жизнь девушки круто изменилась: поступив в Институт гуманитарного образования, юная студентка познакомилась со своим будущим мужем — преподавателем Иваном Краско. Любопытно, что покорять город белых ночей юная леди отправилась не одна, а с супругом Романом. Вопреки распространённым слухам, Иван Иванович не уводил Наталью у её первого мужа. Она ушла от Романа к петербургскому предпринимателю Олегу, разница в возрасте с которым составляла 19 лет, и прожила с ним в гражданском браке 4 года. Вскоре после расставания в жизни молодой женщины появился знаменитый педагог.
Знакомство с известным актёром положило начало новому этапу в биографии крымчанки. Встретив 80-летнего актёра в 2015 году, она не испугалась разницы в возрасте, идеализировала зрелого спутника и на публике заявляла о большой любви и планах на детей. Однако за три года брака наследники так и не появились, и в 2018 году супруги официально развелись.
На что шла бывшая жена, чтобы заработатьНа деле мало кто всерьёз интересовался, почему распался этот союз. Но сама Наталья Шевель упорно поддерживала ажиотаж вокруг этой темы, появляясь на скандальных ток-шоу с новыми откровениями. Причина была очевидной: после развода бывшей супруге знаменитости необходимо было зарабатывать. О разделе имущества не могло быть и речи — все квартиры патриарх русского театра приобрёл до брака, а щедростью по отношению к молодой жене не отличался. В результате после развода она осталась ни с чем. Это и стало причиной активного появления уроженки Севастополя на телеэкранах. В одной из программ Наталья сделала громкое заявление: она якобы ждёт ребёнка от внебрачного сына экс-супруга. Однако и эта сенсация оказалась вымыслом. Шевель также успела встретиться с бывшими жёнами и взрослыми детьми Краско, а в одном из эфиров даже пообщалась со своей биологической матерью. Но все эти попытки удержать внимание публики оказались тщетны: история постепенно сошла на нет, и об актрисе благополучно забыли.
Как живёт бывшая супруга народного артистаЕдинственное, что досталось Наталье от брака с народным артистом РФ, — это его знаменитая фамилия, которую молодая женщина решила не менять после развода. В тот момент она как раз начинала писательскую карьеру и рассчитывала, что известное имя поможет завоевать признание. Но расчёт не оправдался.
После расставания она уехала в Израиль, объяснив это необходимостью отдохнуть от внимания прессы и перезагрузиться. Вернулась в Санкт-Петербург через год. Когда о ней окончательно забыли, Наталья в одном из интервью призналась, что многие её появления на скандальных ток-шоу были постановочными и оплачиваемыми — деньги в тот период были актрисе крайне необходимы. Теперь у бывшей супруги знаменитого долгожителя новые занятия.
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Помимо двух изданных философских сборников стихов, артистка пишет портреты на заказ и готовит к выпуску третью книгу. Однако надолго задерживаться в России не собирается и подыскивает более подходящую для жизни страну. О личной жизни предпочитает не говорить.