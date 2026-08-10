Придумывала беременность от его сына и ходила по ток-шоу: как последняя жена Краско пыталась заработать на имени мужа и что сейчас с могилой артиста?

10 августа 2026, 18:26

Иван Краско (Фото: Кадр из фильма «Манна небесная»)

Народный артист Иван Краско ушёл из жизни в 94 года, оставив после себя не только театральное наследие, но и громкий брак с молодой студенткой, которая была младше его на 60 лет. Их союз длился всего три года, а после развода бывшая супруга стала участницей скандальных ток-шоу, пытаясь заработать на громкой фамилии. Почему духовный альянс знаменитого актёра и юной избранницы распался и как сегодня живёт его бывшая жена, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Юная избранница и взрослый жених На что шла бывшая жена, чтобы заработать Как живёт бывшая супруга народного артиста Что происходит на могиле легендарного актёра спустя год

Юная избранница и взрослый жених



Иван Краско и Наталья Шевель (Фото: Кадр из программы «Основано на реальных событиях»)

На что шла бывшая жена, чтобы заработать



Иван Краско и Наталья Шевель (Фото: Кадр из программы «Основано на реальных событиях»)

Как живёт бывшая супруга народного артиста

Первый муж назвал брак с ней мучением, а второй ушел после скандала: что не так в отношениях Татьяны Арнтгольц и реальная причина ее ухода из «Жди меня»

Что происходит на могиле легендарного актёра спустя год