Приставания брата и блуд: дочь Маши Распутиной раскрыла тайны семьи на шоу «Пусть говорят». Кем выросли дети певицы и что говорят о матери?

04 августа 2026, 09:39

Маша Распутина (Фото: РИА Новости/Сергей Величинский)

У певицы Маши Распутиной две дочери от разных браков. Их судьбы сложились по-разному, но обе наследницы принесли матери много боли. Старшая, Лидия, публично обвинила её в жестоком обращении и попадала в психиатрические клиники. Младшая, Мария, сбежала из дома и теперь пытается достучаться до сердца матери через скандальное шоу «Пацанки». Почему они пошли против родительницы и смогла ли певица наладить отношения с ними, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Лидия Ермакова Мария Захарова Откровения «Пацанки»

Лидия Ермакова



Лидия Ермакова (Фото: Кадр из передачи «Пусть говорят»)

«Тяжело дались мне её роды, и до сих пор этот ребёнок доставляет мне ужасные переживания. Моя старшая дочь — это трагедия моей жизни», — призналась Маша.

«Мама месяцами была на гастролях. Я целовала её плакаты в детстве, ждала её…», — вспоминала Ермакова.



Владимир Ермаков (Фото: Кадр из программы «Пусть говорят»)

«Он знал, как мне сделать больно, начал настраивать её против меня, прозомбировал, заставил выливать на меня всю эту клевету», — делилась звезда.

«Он приводил домой журналистов и заставлял меня позорить мать, наговаривать на неё», — откровенничала Лидия в эфире.



Лидия Ермакова (Фото: Кадр из передачи «Пусть говорят»)

«Она со мной находится, иногда подлечивается в клинике, мы купили ей квартиру», — делилась королева эстрады.

Мария Захарова

«Говоришь ей одно, она делает другое. Муж даже перестал её спонсировать, потому что она вела себя отвратительно и проявляла неуважение», — жаловалась артистка.

«Она не учится в МГИМО, а хотела туда поступать. Мы оформили её в другой вуз, потому что ей нужно было какое-то образование. Школа у нас прошла очень плохо, она практически не училась. Мы её насильно туда привозили», — рассказывала сибирячка.



Маша Распутина с дочерью (Фото: кадр из передачи «Секрет на миллион»)

«Дочь сообщила, что пошла к подружке. Мы даже не знали о съёмках. Я обалдела. И сказала, что выгоню её из дома, если она ещё раз туда пойдёт», — цитирует слова артистки «АиФ».

Дочь судилась с мужем матери за богатство, а внучка утопала в бедности: как живут и выглядят наследники Людмилы Гурченко, кто из них уже умер?

«После того как она ушла на эту грязную передачку, мы её не видели. Маши уже месяца два нет. Если бы она нас уважала, то не пошла бы туда. Видимо, ей заплатили гонорар, и она на него живёт», — говорила исполнительница.

Откровения «Пацанки»

«Мне очень хочется, чтобы мама хоть раз сказала, что любит меня и поддерживает. Мне всегда этого не хватало. Я много раз говорила с ней о наших проблемах в отношениях, но она непробиваема, как стена», — жалуется дочь певицы.