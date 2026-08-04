Приставания брата и блуд: дочь Маши Распутиной раскрыла тайны семьи на шоу «Пусть говорят». Кем выросли дети певицы и что говорят о матери?
У певицы Маши Распутиной две дочери от разных браков. Их судьбы сложились по-разному, но обе наследницы принесли матери много боли. Старшая, Лидия, публично обвинила её в жестоком обращении и попадала в психиатрические клиники. Младшая, Мария, сбежала из дома и теперь пытается достучаться до сердца матери через скандальное шоу «Пацанки». Почему они пошли против родительницы и смогла ли певица наладить отношения с ними, читайте в материале «Радио 1».
Лидия ЕрмаковаПридя на телевизионное шоу «Пусть говорят», Лидия публично обвинила свою мать в жестоком обращении. Девушка заявила, что родительница выгнала её на улицу, оставила без жилья и насильно поместила в психиатрическую больницу. Позднее Маша прокомментировала эти упрёки в передаче «Секрет на миллион».
«Тяжело дались мне её роды, и до сих пор этот ребёнок доставляет мне ужасные переживания. Моя старшая дочь — это трагедия моей жизни», — призналась Маша.Старшая дочь Маши Распутиной Лидия родилась в середине 1980-х годов, когда певица была на самом пике своей карьеры. Из-за плотного графика артистки все заботы о воспитании девочки взяла на себя бабушка, в честь которой и назвали ребёнка.
«Мама месяцами была на гастролях. Я целовала её плакаты в детстве, ждала её…», — вспоминала Ермакова.После развода Владимир Ермаков распускал неприятные слухи о своей бывшей супруге Маше Распутиной. Поскольку популярную певицу эти сплетни совершенно не волновали, экс-муж решил изменить тактику и начал действовать через их общую дочь.
«Он знал, как мне сделать больно, начал настраивать её против меня, прозомбировал, заставил выливать на меня всю эту клевету», — делилась звезда.Маша была убеждена: Владимиру удалось настроить дочь против неё с помощью психотропных препаратов, которые он давал Лидии на протяжении долгих лет. Из-за этих веществ девушка периодически попадала в психиатрическую клинику, а стоило наследнице оказаться дома — у её дверей тут же дежурили толпы репортёров.
«Он приводил домой журналистов и заставлял меня позорить мать, наговаривать на неё», — откровенничала Лидия в эфире.Казалось, певица никогда не сможет простить дочь, но примирение всё же состоялось. После долгой разлуки Ермакова и Распутина встретились в эфире программы «Русские сенсации». Лида вручила маме букет белых роз и не сдержала слёз. С тех пор напряжение в отношениях между родственницами начало постепенно сходить на нет.
«Она со мной находится, иногда подлечивается в клинике, мы купили ей квартиру», — делилась королева эстрады.Лидия Ермакова продолжает периодически проходить лечение в психиатрических клиниках. По данным СМИ, её состояние остаётся нестабильным, и она нуждается в постоянном медицинском наблюдении. На сегодняшний день девушка ведёт закрытый образ жизни, избегает публичности и не даёт интервью.
Мария ЗахароваМладшая Маша появилась на свет спустя 15 лет после Лидии. В отличие от старшей сестры, девочка росла, буквально купаясь в родительской любви и ласке. Вот только ни сама Распутина, ни второй супруг певицы Виктор Захаров так и не дождались от дочери никакой благодарности за эту безграничную заботу. О том, как складывались отношения с наследницей, звезда 90-х откровенно рассказывала в эфире.
«Говоришь ей одно, она делает другое. Муж даже перестал её спонсировать, потому что она вела себя отвратительно и проявляла неуважение», — жаловалась артистка.Распутина возлагала на Машу огромные надежды, стараясь обеспечить ребёнка самым престижным образованием. Однако ещё в школьные годы стало очевидно: учебники интересуют девочку куда меньше, чем подружки и веселье. В университете история в точности повторилась. В прессе Захарова уверенно заявляла, что постигает азы журналистики в стенах МГИМО, но на деле эти громкие слова не имели ничего общего с реальностью.
«Она не учится в МГИМО, а хотела туда поступать. Мы оформили её в другой вуз, потому что ей нужно было какое-то образование. Школа у нас прошла очень плохо, она практически не училась. Мы её насильно туда привозили», — рассказывала сибирячка.В коммерческом вузе, за учёбу в котором, разумеется, платили родители, девушка продержалась от силы два года. Маша Распутина с возмущением рассказывала, что вместо лекций дочь целыми днями просиживала в кафе в компании своих «отпетых негодяек». Финальным аккордом семейной драмы стало участие Марии в ток-шоу «Прямой эфир». В передаче девушка публично заявила, что сводный брат якобы к ней пристаёт, а отец бездействует и не собирается пресекать подобное поведение. Само собой разумеется, это скандальное интервью она дала тайком, не поставив родителей в известность. Позднее Распутина рассказала, как отреагировала на поступок дочери. По словам исполнительницы, она была потрясена.
«Дочь сообщила, что пошла к подружке. Мы даже не знали о съёмках. Я обалдела. И сказала, что выгоню её из дома, если она ещё раз туда пойдёт», — цитирует слова артистки «АиФ».Игнорируя материнские угрозы, Мария Захарова продолжила общаться с прессой. В ответ Маша Распутина пошла на крайние меры и полностью лишила дочь финансовой поддержки. В результате своенравная наследница приняла решение уйти из родительского дома.
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«После того как она ушла на эту грязную передачку, мы её не видели. Маши уже месяца два нет. Если бы она нас уважала, то не пошла бы туда. Видимо, ей заплатили гонорар, и она на него живёт», — говорила исполнительница.Позже в СМИ появилась информация, что дизайнер Аника Керимова предложила дочери Маши Распутиной работу в своём доме моды. Девушке предложили должность менеджера по работе с VIP-клиентами.
Откровения «Пацанки»Младшая дочь 62-летней Маши Распутиной вошла в число участниц юбилейного десятого сезона шоу «Пацанки». 25-летняя Мария Захарова не скрывает: съёмки в скандальном проекте, где «плохие» девочки проходят путь преображения, стали для неё попыткой достучаться до сердца матери.
«Мне очень хочется, чтобы мама хоть раз сказала, что любит меня и поддерживает. Мне всегда этого не хватало. Я много раз говорила с ней о наших проблемах в отношениях, но она непробиваема, как стена», — жалуется дочь певицы.