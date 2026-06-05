05 июня 2026, 16:52

Ольга Прохватыло (Фото: кадр из сериала «Ранетки»)

Ольга Прохватыло — актриса российского театра и кино, мастер эпизодических ролей, звезда рекламных роликов. Многие знают ее по сериалам «Ранетки» и «Папины дочки». Светлая женщина, способная заставить смеяться любого, ушла из жизни в возрасте 44 лет. Подробнее о ее жизни — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Ольги Прохватыло: детство и юность Карьера Ольги Прохватыло Личная жизнь актрисы Смерть Ольги Прохватыло

Биография Ольги Прохватыло: детство и юность

Карьера Ольги Прохватыло

Ольга Прохватыло (Фото: кадр из фильма «ДМБ»)

«Не успела состроить чудище»: Гузеева впервые показала дочь после её тайных родов

Анастасия Заворотнюк и Ольга Прохватыло (Фото: кадр из сериала «Моя прекрасная няня»)

Личная жизнь актрисы

Ольга Прохватыло (фото: кадр из сериала «Папины дочки»)

Смерть Ольги Прохватыло