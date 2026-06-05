Проблемы с алкоголем, безденежье и смерть в одиночестве: как сложилась судьба звезды сериала «Ранетки» Ольги Прохватыло?
Ольга Прохватыло — актриса российского театра и кино, мастер эпизодических ролей, звезда рекламных роликов. Многие знают ее по сериалам «Ранетки» и «Папины дочки». Светлая женщина, способная заставить смеяться любого, ушла из жизни в возрасте 44 лет. Подробнее о ее жизни — в материале «Радио 1».
Биография Ольги Прохватыло: детство и юностьОльга Прохватыло родилась в Свердловске 18 июля 1968 года. Ее отец, который вскоре ушел из семьи, и мать работали на железной дороге. С 12 лет она играла в коллективе народного театра-студии «Факел». Примечательно, что Ольга единственная в семье получила высшее образование.
В Екатеринбургский театральный институт будущая артистка поступила с четвертого раза. Параллельно с учебой Прохватыло работала учетчицей на заводе и воспитателем в детском саду. Ольга окончила курс Маргариты Ершовой в 1992 году.
Карьера Ольги ПрохватылоДебют актрисы в кино состоялся в 1992 году в картине режиссера Алексея Меньшикова «Иди и не оглядывайся». Прохватыло исполнила эпизодическую роль. Спустя время Ольга решила переехать в Москву.
Первым местом службы актрисы в российской столице стал Театр на Перовской. Постановка «Свои люди — сочтемся!» по пьесе А. Н. Островского 1993 года получила высокую оценку критиков, которые отметили мастерство Ольги в роли Липочки.
В юности Прохватыло мечтала о главных ролях, однако ее карьера состояла из эпизодов, которых было больше 80. Коллеги и друзья называли актрису «королевой эпизода». В фильме «ДМБ» Ольга запомнилась как продавщица книжного магазина, жаждущая мужского внимания. Реплика, обращенная к одному из главных героев, Бомбе («Пойдем, солдатик, я тебе барбарысок насыплю!»), с успехом ушла в народ.
В фильмографии артистки много сериалов: роль вахтерши в «Дальнобойщиках», попутчица в поезде из «Шукшинских рассказов», тетя Рая из «Моей прекрасной няни», «Бальзаковский возраст, или все мужики сво…» — Татьяна, «Ранетки» — завхоз Елена Петровна Сорокина, «Папины дочки» — инспектор РОНО.
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Драматических работ в карьере Прохватыло было мало. Некоторое время Ольга Борисовна сотрудничала с московским театром документальной пьесы «Театр.doc», играла в спектакле «Манагер». Принимала участие в двух постановках московского драматического театра «АпАРТе»: «А Курица бац и рукА» и «Сезон цветения кактусов».
В театральном агентстве «Лекур» выходила на сцену в пьесе «Палата бизнес-класса». В 2005 году на подмостках антрепризы Ирины Апексимовой «Бал Аст» демонстрировали одноименный ремейк киноленты «Веселые ребята».
Съемки в рекламе — это отдельная страница творческой биографии Прохватыло. Впервые на площадку ее пригласил английский режиссер, который создавал ролик масла «Злато». Он искал новые, не примелькавшиеся на экране лица и нашел Ольгу, которая с успехом исполнила свою роль. В 1990-е годы артистке также посчастливилось работать с Юрием Грымовым в серии рекламных роликов для компании МТС.
Личная жизнь актрисыЛичная жизнь Ольги Прохватыло, в отличие от карьеры, не сложилась. Актриса не имела ни мужа, ни детей. Какое-то время у нее также были проблемы с жильем. По словам знакомых звезды, однажды она полгода ютилась в театральной гримерке.
«Королева эпизода» всегда мечтала о собственном жилье, но гонорары не позволяли его приобрести. В перерывах между съемками Ольга бралась за любую работу: нянчила детей, гастролировала по детским садам в костюме клоуна. Однако денег все равно не хватало.
Решить проблему актрисе помогла мама. Клавдия Григорьевна продала квартиру в Екатеринбурге, купила себе маленький домик в деревне, а остальные средства отдала дочке. Ольге все равно пришлось брать ипотеку, но актриса была счастлива: у нее появилась собственная квартира.
По воспоминаниям немногочисленных подруг, Прохватыло была очень одинока, ее угнетало отсутствие семьи. Дома были кошки, собака и плюшевые игрушки. В последние годы, согласно словам ее окружения, артистка стала злоупотреблять алкоголем.
Смерть Ольги ПрохватылоСмерть Ольги Прохватыло 8 июня 2013 года, накануне 45-летнего юбилея, стала ударом для близких и поклонников. Проблем со здоровьем у нее не было, кроме болей в спине. Актриса скончалась в одиночестве в своей квартире. Ее обнаружили друзья, встревоженные тем, что Ольга перестала выходить на связь. О трагедии сообщила Ирина Апексимова.
Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Могила Ольги Прохватыло находится на Богородском кладбище в деревне Тимохино, недалеко от города Электроугли Московской области.