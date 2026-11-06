06 ноября 2026, 17:20

Марина Хлебникова (Фото: РИА Новости/Александр Поляков)

Хиты Марины Хлебниковой «Чашка кофею» и «Дожди» стали символом 90-х годов, а сама она в то время по праву считалась одной из самых ярких эстрадных певиц. Однако период славы оказался довольно коротким. О том, что известно о жизни Марины Хлебниковой, — в материале «Радио 1».





Содержание Биография: грязные колготки или фортепиано? Что на самом деле решило судьбу Марины Хлебниковой Дрожащий голос в трубке: какой главный принцип нарушила певица Личная жизнь «Марьи Искусницы» Проблемы с алкоголем и неудачная пластика Трагедии и потери бывшей вокалистки ансамбля «Интеграл» Пожар: что на самом деле спровоцировало возгорание в её доме? Марина Хлебникова сегодня

Биография: грязные колготки или фортепиано? Что на самом деле решило судьбу Марины Хлебниковой

«Я, благодаря отцу, уже в раннем детстве плавала, ходила на лыжах, каталась на коньках. В возрасте 4,5 лет мама отдала меня в балетную школу, но, увидев мои вечно грязные колготки, быстро забрала меня оттуда и отвела в музыкальную. После этого фортепиано заняло прочное место в моей жизни», — говорила Хлебникова в одном из интервью.

Дрожащий голос в трубке: какой главный принцип нарушила певица



Марина Хлебникова (Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)



Марина Хлебникова (Фото: Инстаграм*@marina_hlebnikova_official)

«Я сама позвонила композитору Александру Зацепину. Он лично поднял трубку, а я минут пятнадцать дрожащим голосом объясняла ему, кто я такая и что мне нужно. Я сказала ему, что хочу, чтобы именно он написал мне песню, и он сказал: "Ну, приезжайте". И я приехала», — вспоминала Марина в беседе с «Радио Дача».

Личная жизнь «Марьи Искусницы»

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Проблемы с алкоголем и неудачная пластика

Трагедии и потери бывшей вокалистки ансамбля «Интеграл»



Марина Хлебникова (Фото: Инстаграм*@marina_hlebnikova_official)

Пожар: что на самом деле спровоцировало возгорание в её доме?

Марина Хлебникова сегодня