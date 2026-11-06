«Грязные колготки», муж-тиран, долг Пригожину и проблемы с алкоголем: невероятная история Марины Хлебниковой
Хиты Марины Хлебниковой «Чашка кофею» и «Дожди» стали символом 90-х годов, а сама она в то время по праву считалась одной из самых ярких эстрадных певиц. Однако период славы оказался довольно коротким. О том, что известно о жизни Марины Хлебниковой, — в материале «Радио 1».
Биография: грязные колготки или фортепиано? Что на самом деле решило судьбу Марины ХлебниковойМарина Хлебникова родилась 6 ноября 1965 года в семье радиофизиков. Стоит отметить, что музыка присутствовала в жизни звезды с ранних лет: папа Хлебниковой играл на гитаре, а мама — на фортепиано. Марина хорошо училась в школе и была трудолюбива. В школьные годы она принимала активное участие в театральных постановках детской студии, а также ходила в музыкальную школу. Уже став взрослой, Хлебникова признавалась, что очень благодарна родителям за своё насыщенное детство.
«Я, благодаря отцу, уже в раннем детстве плавала, ходила на лыжах, каталась на коньках. В возрасте 4,5 лет мама отдала меня в балетную школу, но, увидев мои вечно грязные колготки, быстро забрала меня оттуда и отвела в музыкальную. После этого фортепиано заняло прочное место в моей жизни», — говорила Хлебникова в одном из интервью.В подростковом возрасте будущая певица создала музыкальную группу и стала ее солисткой: ребята исполняли хиты отечественных и западных артистов. С того времени именно музыкой девушка была увлечена больше всего.
Дрожащий голос в трубке: какой главный принцип нарушила певицаПосле окончания школы Марина Хлебникова поступила в Музыкальное училище имени Гнесиных. Здесь её преподавателями стали Лев Лещенко, Иосиф Кобзон и Александр Градский. Затем она продолжила обучение на факультете фортепиано в Гнесинском институте, после чего перешла на факультет эстрадного пения. В 1989 году состоялось знакомство Хлебниковой с Бари Алибасовым. Продюсер сразу оценил ее вокальные данные и пригласил стать солисткой группы «Интеграл». А вскоре Марина стала первой — и единственной — женщиной в легендарной «На-На». В составе коллектива Марина объехала с гастролями полстраны.
Через несколько лет Хлебникова стала звездой на конкурсе «Ялта-91», исполнив песню «Рай в шалаше». А в 1992-м прославилась на международном конкурсе в Австрии, где уже исполняла свои знаменитые хиты «Какао-какао», «Я бы не сказала» и «Случайная любовь».
В 1996 году вышел альбом исполнительницы «Билли Бом», который подготовил почву для её самого известного хита — «Чашка кофею», вышедшего в 1997 году. Этот трек сделал её народной певицей. Благодаря «Чашке кофею» Марина получила звание лауреата «Песни года», а также награды «Золотой граммофон» и «Стопудовый хит» от радио «Хит FM». Сегодня эту композицию по-прежнему помнят и любят.
После «Чашки кофею» несколько лет Марина оставалась одной из самых востребованных певиц страны. В то же время она осознавала: если в её репертуаре не появится новый «убойный» хит, то она рискует остаться «исполнительницей одной песни». Чтобы исправить положение, Хлебникова нарушила один из главных собственных принципов: никогда ни у кого ничего не просить.
«Я сама позвонила композитору Александру Зацепину. Он лично поднял трубку, а я минут пятнадцать дрожащим голосом объясняла ему, кто я такая и что мне нужно. Я сказала ему, что хочу, чтобы именно он написал мне песню, и он сказал: "Ну, приезжайте". И я приехала», — вспоминала Марина в беседе с «Радио Дача».Так появилась композиция «Дожди», которая моментально покорила слушателей и попала во все чарты 1998 года. Весной 2001-го дискография певицы пополнилась альбомом «Солнышко мое, вставай!». К релизу сняли несколько клипов на песни «Мой генерал», «Какое было кино», «Я без тебя» и заглавный трек. В 2002 году Хлебникова была удостоена звания «Заслуженная артистка Российской Федерации».
Однако постепенно песни стали меньше выходить на ТВ и радио, а к 2006 году Марина Хлебникова практически исчезла с эстрады. По словам артистки, ее творчество просто больше не вписывалось в современный формат. Несмотря на это, она продолжала выступать.
Личная жизнь «Марьи Искусницы»Совсем юной Марина Хлебниковой расписалась с гитаристом Антоном Логиновым. По слухам, их брак был фиктивным, а на свадьбе настоял Бари Алибасов, который боялся потерять перспективную певицу. Логинов много сделал для продвижения жены на эстраде, фактически выполняя функции продюсера.
Артистка и сама не скрывает, что именно Антону она обязана своей популярностью. Пара прожила вместе 10 лет и вскоре разошлась. Во второй раз Марина Хлебникова вышла замуж за Михаила Майданича, гендиректора звукозаписывающей компании «Граммофон Рекордс». В 1999 году у них родилась дочь Доминика.
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Семейная жизнь оказалась непростой — Михаил не смог оставаться в тени популярной супруги, что приводило к постоянным ссорам, а иногда и к избиениям. Марина была вынуждена брать на себя все заботы о семье и растить дочь самостоятельно.
Спустя месяц после родов ей пришлось вернуться на сцену. Брак продлился недолго, и вскоре Марина развелась с Михаилом. Она попыталась получить с бывшего мужа алименты, но помощи так и не дождалась.
В 2017 году Марина Хлебникова в эфире ток-шоу «Пусть говорят» сообщила, к моменту развода Майданич погряз в огромных долгах. Например, Иосифу Пригожину он не вернул 500 тыс долларов. В результате его посадили в тюрьму на четыре года. Сейчас дочь Марины, Доминика, уже взрослая, со своим отцом она отношений не поддерживает и носит фамилию матери. Девушка уехала в Англию учиться на экономиста.
Проблемы с алкоголем и неудачная пластикаВокруг Хлебниковой всегда ходило множество слухов. Недоброжелатели часто судачи о болезнях исполнительницы. Примечательно, что у артистки и правда были проблемы — киста на челюсти привела к гаймориту, из-за этого пришлось сделать несколько операций.
Вскоре в прессе появился слух о том, что Хлебникова якобы пристрастилась к алкоголю. Певица неоднократно опровергала эти слухи — она объясняла, что не появляется на публике, так как вынуждена много работать. Марина не скрывала, что былое время славы прошло, а потому гонорары за выступления стали значительно меньше.
В 2016–2017 годах в интернете начали появляться снимки Марины Хлебниковой с заметно изменившейся внешностью, что вызвало новую волну слухов о неудавшихся пластических операциях. Звезда уверяла, что никогда не ложилась под нож пластического хирурга.
Трагедии и потери бывшей вокалистки ансамбля «Интеграл»После развода с Михаилом Майданичем у Марины осталась роскошная двухуровневая квартира, где она сделала дорогой ремонт. В 2017 году, когда её первый супруг Антон Логинов перенёс инсульт, артистка пожалела его и пригласила его пожить с ней. Осенью 2018 года в жизни исполнительницы произошло страшное: Марина обнаружила бывшего мужа мертвым в своей квартире. Хлебникова тяжело переживала утрату.
Вскоре из жизни ушел отец певицы. Это горе она переносила ещё тяжелее.
Пожар: что на самом деле спровоцировало возгорание в её доме?На моральное состояние некогда популярной певицы сильно повлиял и страшный инцидент, случившийся несколько лет назад. Осенью 2021 года в доме Марины Хлебниковой произошел пожар. По одной из версий, певица якобы уснула с зажжённой сигаретой, чем и спровоцировала возгорание.
Сотрудникам МЧС удалось спасти звезду, однако она очень сильно пострадала: медикам пришлось подключить певицу к аппарату ИВЛ, а затем ввести в медикаментозную кому. Спустя месяц состояние певицы стабилизировалось, она начала разговаривать, самостоятельно принимать пищу.
В январе 2022 года Марину выписали из больницы. Весной того же года исполнительница раскрыла истинную причину пожара. По её словам, разговоры о непотушенной сигарете — лишь выдумки желтой прессы. На самом же деле виновата была проводка, в которой произошло замыкание.
Марина Хлебникова сегодняЗавтра, 6 ноября 2026 года, Марина Хлебникова отмечает 61-й день рождения. И главный подарок к этой дате она готовит себе сама — впервые почти за 20 лет певица выпускает полноформатный альбом. Релиз пока полностью не готов, к праздничной дате вышли только отдельные синглы, а сама пластинка, ещё в процессе завершения.
В мае 2026 года, артистке пришлось опровергать слухи о здоровье. В СМИ и соцсетях появились сообщения, будто её заметили в очереди в тубдиспансер, а также приписывали проблемы с алкоголем. Хлебникова категорически опровергла эти домыслы, заявив: «Я не пью от слова совсем. Любой организатор это подтвердит». Её концертный директор Данила Прайс также назвал сообщения «очередным фейком» и подчеркнул, что Марина Арнольдовна «каждую неделю даёт концерты и работает над новым альбомом».