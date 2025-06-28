28 июня 2025, 12:23

Александр Панкратов-Чёрный (Фото: Instagram*@pankratovcherny_official)

28 июня 2025 года свой 76-й день рождения празднует народный артист России Александр Панкратов-Чёрный — один из самых харизматичных и любимых актёров отечественного кино. Впервые зрители увидели его на большом экране в 1978 году в эпической драме Андрея Кончаловского «Сибириада». С тех пор Панкратов-Чёрный сыграл десятки запоминающихся ролей и по сей день продолжает активную работу в кино. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы На пути к славе Работа в кино Алкоголизм и кризис Личная жизнь Актер сегодня



Ранние годы

На пути к славе

Александр Панкратов-Чёрный (Фото: Instagram*@pankratovcherny_official)



«Когда на пленуме молодых кинематографистов в Доме кино разбирали мою дипломную работу по рассказам Шукшина, кто-то из зала спросил, какой из Панкратовых ее написал. И председатель сказал: "Черный", подразумевая смоль моих волос, поскольку второй Панкратов был рыжий. Так и пошло — Черный», — вспоминал актёр на кинофестивале в Дзержинске.



Работа в кино

Алкоголизм и кризис

Александр Панкратов-Чёрный с сыном Владимиром (Фото: Instagram*@pankratovcherny_official)



Личная жизнь

Александр Панкратов-Чёрный и Юлия Монахова (Фото: Instagram*@pankratovcherny_official)



«Я знал, что Юля — моя платформа, мой щит, мой взлётный аэродром. 16 с лишним лет без квартиры, без постоянной работы, мы много лет жили на её небольшую зарплату, а когда ребёнок родился, вообще тяжело стало. Я жил с Вероникой и в то же время встречался с Юлией. И ещё родился ребёнок», — цитирует артиста издание 78.ru.

«Она ждала этого 50 лет. Я всё откладывал, находил отговорки… А потом понял, что должен сделать этот шаг», — рассказывал актёр

Актер сегодня