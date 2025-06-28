Проблемы с алкоголем, жизнь на две семьи и брак после почти 50-и лет совместной жизни: Александру Панкратову-Чёрному — 76 лет
28 июня 2025 года свой 76-й день рождения празднует народный артист России Александр Панкратов-Чёрный — один из самых харизматичных и любимых актёров отечественного кино. Впервые зрители увидели его на большом экране в 1978 году в эпической драме Андрея Кончаловского «Сибириада». С тех пор Панкратов-Чёрный сыграл десятки запоминающихся ролей и по сей день продолжает активную работу в кино. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы
Александр Панкратов-Чёрный родился 28 июня 1949 года в алтайской деревне Конёво. Его родители — потомки репрессированных казаков, сосланных в Сибирь в 1920-е годы. Мальчик появился на свет недоношенным, и шансов выжить было мало. Но бабушка и дедушка выкормили его, несмотря на нужду. С детства Саша увлёкся чтением — запоем проглатывал Гомера, Мопассана и русскую классику, а потом пересказывал книги односельчанам.
Мальчик рос весьма талантливым, обожал смешить людей, мечтал о цирке, но мать хотела, чтобы сын стал военным. В 14 лет Александр тайком сбежал в Нижний Новгород, чтобы поступить в театральное училище. На экзамене он завалил чтение стихов из-за сибирского говора. Однако заведующий учебной частью Георгий Яворовский, увидев его отчаяние, принял юношу «из жалости» — так начался путь будущей звезды кино.
На пути к славе
В 1968 году, завершив обучение в театральном училище, молодой актёр получил распределение в Пензенский драмтеатр. Здесь он быстро завоевал ведущее положение в труппе, блистая в спектаклях «Остров сокровищ» и «Василиса Мелентьева».
Но мечта о большом кино не оставляла артиста. Во время гастролей в Самаре он, не раздумывая, отправился в Москву — покорять ВГИК. Эта авантюра увенчалась успехом: в 1971 году Панкратов стал студентом режиссёрского факультета знаменитого института. Именно во ВГИКе появился его псевдоним. На курсе оказалось два Александра Панкратова, и чтобы различать студентов, педагоги предложили одному из них добавить к фамилии определение «Чёрный» — по цвету его тёмных волос.
«Когда на пленуме молодых кинематографистов в Доме кино разбирали мою дипломную работу по рассказам Шукшина, кто-то из зала спросил, какой из Панкратовых ее написал. И председатель сказал: "Черный", подразумевая смоль моих волос, поскольку второй Панкратов был рыжий. Так и пошло — Черный», — вспоминал актёр на кинофестивале в Дзержинске.
В студенческие годы он создал дипломную работу в виде фильма под названием «Штрихи к портрету», основанную на рассказе Василия Шукшина. После окончания учёбы в 1976 году Панкратов-Чёрный был призван в армию, где служил в качестве пулемётчика в Таманской дивизии.
Работа в кино
Свой первый шаг в кинематографе Александр Панкратов-Чёрный сделал в 1978 году, появившись в масштабной драме Андрея Кончаловского «Сибириада». Герой, буровщик Сашка, стал отправной точкой в актёрской карьере Панкратова-Чёрного. Настоящий успех пришёл к артисту пять лет спустя, с выходом музыкальной комедии Карена Шахназарова «Мы из джаза». Роль Степана Грушко, харизматичного музыканта, принесла Панкратову-Чёрному всенародную любовь.
Любопытно, что для этой роли актёру пришлось преодолеть серьёзное препятствие — он совершенно не владел банджо и вообще не имел музыкального слуха. Но три месяца интенсивных репетиций сделали своё дело — на экране он выглядел убедительным музыкантом, чем заслужил признание зрителей и критиков.
Сегодня на счету Александра Панкратова-Чёрного более 155 работ в кино, в том числе в картинах «Зимний вечер в Гаграх», «Нужные люди», «Где находится нофелет?», «Белая кость», «Десять лет без права переписки», «Караван смерти», «Альфонс», «Аферы, музыка, любовь...», «День святого Валентина», «Остров ненужных людей», «ИП Пирогова», где артист сыграл главные роли.
Алкоголизм и кризис
Творческие успехи 1970-1980-х годов омрачились серьёзными жизненными испытаниями. Тяжёлый удар судьбы Панкратов-Чёрный получил после провала своего фильма «Взрослый сын» — картина была запрещена цензурой с формулировкой «антисоветская». Это потрясение привело артиста к микроинфаркту в 27 лет.
1990-е годы принесли актеру новые испытания. Кризис в кинематографе оставил его без работы и крыши над головой. В этот период Панкратов-Чёрный начал злоупотреблять алкоголем, пытаясь заглушить депрессию и финансовые проблемы. Чтобы прокормить семью, известному актёру приходилось работать грузчиком и таксистом.
Однако к концу 90-х ситуация начала меняться к лучшему. С развитием коммерческого кинематографа и появлением сериального бума Панкратов-Чёрный вновь стал востребованным актёром. Финансовое положение стабилизировалось, что позволило ему полностью сосредоточиться на творчестве.
Личная жизнь
Свою будущую жену Юлию Монахову, дочь известного оператора Владимира Монахова, Александр встретил еще во время учебы во ВГИКе. Чтобы произвести впечатление на её родителей, бедный студент занимал деньги на цветы и сладости. Когда стало известно о его скромном происхождении, отец Юлии заподозрил, что он хочет воспользоваться её связями в киноиндустрии и получить московскую прописку.
Несмотря на родительский запрет, Юлия выбрала любовь — ушла из дома к нищему студенту. 16 лет знаменитый тесть не общался с зятем, и только рождение внука в 1980 году смягчило его сердце. Сам Александр сознательно откладывал официальный брак до 2012 года, желая доказать, что не ищет выгоды в этом союзе.
Их совместная жизнь прошла через серьёзные испытания: бедность и отсутствие жилья, алкогольную зависимость Александра, вызванную творческой нереализованностью и его многочисленные романы, включая кратковременный брак с актрисой Вероникой Изотовой.
«Я знал, что Юля — моя платформа, мой щит, мой взлётный аэродром. 16 с лишним лет без квартиры, без постоянной работы, мы много лет жили на её небольшую зарплату, а когда ребёнок родился, вообще тяжело стало. Я жил с Вероникой и в то же время встречался с Юлией. И ещё родился ребёнок», — цитирует артиста издание 78.ru.
Несмотря на всё, Юлия всегда ждала и прощала его. Они прожили вместе более 50 лет, но официально зарегистрировали брак лишь в 2019 году.
«Она ждала этого 50 лет. Я всё откладывал, находил отговорки… А потом понял, что должен сделать этот шаг», — рассказывал актёр
Актер сегодня
Несмотря на почтенный возраст, актёр продолжает оставаться в строю, хотя и сталкивается с возрастными проблемами со здоровьем. В 2024 году он перенёс госпитализацию из-за резкого скачка давления в жаркую погоду. Медицинское обследование выявило проблемы с сосудами головного мозга и атеросклероз аорты. В том же году Панкратову-Чёрному потребовалась операция на руке — два пальца перестали разгибаться. Кроме того, у актёра отмечается ухудшение слуха, теперь он использует слуховые аппараты.
Однако сам Панкратов-Чёрный и его супруга Юлия Монахова уверяют, что серьёзных поводов для беспокойства нет. Семья актёра проживает в просторной трёхэтажной квартире в центре Москвы на Тверской улице. Несмотря на возрастные недомогания, Александр Васильевич сохраняет бодрость духа и продолжает радовать зрителей своим творчеством.