Проклятие радистки Кэт и развод с Мироновым: почему звезда «Семнадцати мгновений весны» Екатерина Градова так рано ушла со сцены?
Екатерина Градова вошла в историю отечественного кино как хрупкая радистка Кэт из «Семнадцати мгновений весны» с огромными глазами, сумевшая растопить лед в сердцах телезрителей. Актриса прожила жизнь, полную невероятных взлетов и трагических падений. Ровно пять лет назад, 22 февраля, любимой миллионами актрисы не стало. О творческой и личной жизни той, кого называли самой красивой и самой закрытой актрисой советского кино, читайте в материале «Радио 1».
Биография Екатерины ГрадовойЕкатерина Георгиевна Градова родилась в Москве 6 октября 1946 года в семье, где искусство соседствовало с аскезой. Отец — известный архитектор и профессор Георгий Градов, человек строгих правил, воевавший и награжденный боевыми орденами. Мать — актриса Театра имени Гоголя Раиса Градова. Казалось бы, девочке была уготована дорога в артистки, но судьба сначала сделала крутой вираж. Екатерина поступила в Институт иностранных языков имени Мориса Тореза, но проучилась там лишь один курс.
«Когда меня спрашивают о моем отце, я тороплюсь сообщить, что он был гвардии майор... Он был больше, чем военным — он воевал!» — вспоминала позже актриса в одном из редких интервью православному изданию foma.ru.
Окончив Школу-студию МХАТ в 1969-м, Градова ворвалась в профессию стремительно. Ее дебют в кино — фильм «Осенние свадьбы» (1968) — остался почти незамеченным, но театральные подмостки покорились сразу. Служба в Театре Маяковского, а затем в Театре сатиры, где её партнерами стали гении сцены. А в 1973 году страна ахнула: на экраны вышел сериал «Семнадцать мгновений весны». Роль радистки Кэт сделала 27-летнюю актрису суперзвездой.
Фильмография Градовой смехотворно мала для актрисы её масштаба — всего 16 работ, среди которых и культовое «Место встречи изменить нельзя», где она блестяще сыграла воровку Светлану Волокушину. Сама актриса, к слову, эту роль не любила и отзывалась о ней с пренебрежением, считая проходной. Зритель же полюбил её за глаза, за тот самый «тихий героизм», который она умела передавать без единой лишней эмоции.
Личная жизнь актрисыНо настоящие страсти кипели не на экране, а в её собственной жизни. Её первым и главным мужчиной стал Андрей Миронов. Роман вспыхнул мгновенно, на съемках. На второй день знакомства он ворвался к ней с охапкой сирени. В этот момент, по воспоминаниям самой Градовой, у её партнера по съемочной площадке Вячеслава Тихонова «поникли плечи». Тихонов, уже будучи звездой и семьянином, был от неё без ума, ухаживал трогательно и робко, но Градова выбрала фейерверк — Миронова. Меньше чем через три недели они подали заявление, и на съемки «Мгновений весны» Градова выходила уже беременной дочерью Машей.
Брак продлился пять лет. Причиной развода стали измены. Липкая грязь, шепот за спиной в Театре сатиры, статус «обманутой жены» — всё это Градова возненавидела. Она ушла сама, что по тем временам было пощечиной общественному мнению. Но даже после развода Миронов сохранил ключи от их квартиры, мог явиться среди ночи, ревновал и просил, чтобы рядом с ней никого не было до его смерти.
Андрей Миронова не стало в 1987-м, и до сих пор ходят слухи, что их ночной разговор накануне его отъезда в Ригу был попыткой всё вернуть.
«Дома это был молчаливый, скромный и заботливый человек, уставший от своего публичного существования... Андрей оберегал свой дом от проникновения в него всеобщего шутовства и грязи», — вспоминала позже актриса.
В 1991 году Екатерина Георгиевна второй раз вышла замуж. Ее избранником стал физик-ядерщик Игорь Тимофеев. Он появился в её жизни, когда она уже отошла от актерской профессии. Они встретились в паломничестве в Оптиной пустыни. После пара усыновила мальчика Алексея из детского дома. Второй брак стал для неё тихой гаванью.
Неизвестная болезнь или порчаВ конце 80-х она тяжело заболела. Врачи разводили руками, поставив чуть ли не смертельный диагноз. Актриса весила 45 килограммов, кочуя по больницам. Маму Градовой даже попросили забрать дочь домой под Новый год, намекнув, что тот может стать для неё последним.
И только когда по счастливой случайности о её беде узнали в администрации Брежнева, её перевели в Кремлёвскую больницу. Там профессор, глядя на неё, вдруг сказал: «Не знаю, верите ли вы во всякое такое или нет, но я полагаю, что на вас сильнейшая порча, на смерть. Надо идти в храм и молиться». Она пошла. И выжила.
Последние годы жизниПоследние годы Екатерина Георгиевна вела закрытый образ жизни, практически не давала интервью и сторонилась света рампы. Со сцены она ушла ещё в 1987 году, и казалось, она нашла свой покой. 22 февраля 2021 года блистательной артистки не стало. Она ушла внезапно. Накануне чувствовала себя нормально, хотя и страдала от хронических болезней и диабета. Дочь, Мария Миронова, улетела на отдых, не чуя беды. Утром Градовой стало плохо — врачи диагностировали инсульт. Операция, которая могла спасти её, закончилась трагедией: сердце не выдержало.
Её похоронили 24 февраля на Троекуровском кладбище Москвы, на Аллее актеров. Прощание было тихим и скромным, только для своих — так, как она и хотела. Рядом с ней теперь покоятся Валентин Гафт, Сергей Юрский и, как ни парадоксально, в ста метрах от могилы нашла свой покой в 2025 году и вторая супруга Андрея Миронова Лариса Голубкина.
Наследие радистки КэтЕкатерина Градова оставила после себя не просто фильмографию. Она оставила династию. Её дочь, Мария Миронова, стала одной из ведущих актрис современного российского театра и кино. Внук, Андрей Удалов-Миронов (взявший двойную фамилию в честь знаменитого деда), служит в театре имени Вахтангова. Кровь Миронова и Градовой течет в новом поколении, продолжая дело, от которого сама Екатерина Георгиевна когда-то отреклась.
Екатерина Георгиевна завещала нам не только образ хрупкой радистки с ребенком на руках. Она оставила пример невероятной внутренней силы: суметь вовремя остановиться, суметь простить себя и других, суметь уйти в тень, когда свет софитов уже не греет, а слепит.