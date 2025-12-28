Променял НИИ на сцену, а первый брак — на счастье с молодой женой: как сложилась жизнь Михаила Грушевского после «Аншлага»?
Выходец из инженерной семьи, Михаил Грушевский однажды бросил тихую уверенность НИИ ради сцены — и не прогадал. Именно он стал первым в СССР, кто осмелился публично пародировать Михаила Горбачёва, открыв дорогу новому жанру политического юмора. За более чем три десятилетия на эстраде Грушевский прошёл путь от творческих дуэтов с Владимиром Винокуром до самостоятельных выступлений и ухода из популярной программы «Аншлаг». 29 декабря артисту исполняется 61 год. О том, каким был этот путь, и как ему удалось сохранить верность собственному стилю и чувству юмора, читайте в материале «Радио 1».
Как Грушевский из МИСиСа стал королём пародииМихаил Грушевский родился 29 декабря 1964 года в Москве в семье, далёкой от искусства. Его детство было непростым: родители развелись, когда мальчику было пять лет, а строгий отчим, по воспоминаниям артиста, мог поднять на него руку. Талант к пародированию проявился рано, ещё в школе, вдохновившись выступлением Геннадия Хазанова, он с успехом повторил номер на сцене и в пионерском лагере.
Несмотря на тягу к искусству, Грушевский поступил в престижный Московский институт стали и сплавов (МИСиС), следуя логике «серьёзного образования». Однако участь инженера-металлурга была не для него. Он продолжил заниматься самодеятельностью, и эта страсть в итоге его спасла. После распределения в НИИ руководство, видевшее его на сцене, без проблем отпустило молодого специалиста: «Всё правильно, иди в юмор». В 1988 году он был официально переведён в театр-студию «Гротеск».
Поворотным моментом стало знакомство с Владимиром Винокуром, которого Грушевский до сих пор называет своим главным творческим наставником. Винокур пригласил талантливого юношу в свою юмористическую группу. А уже в 1989 году Грушевский совершил настоящую революцию на советском телевидении. В программе «Взгляд» он представил первую в истории публичную пародию на действующего главу государства — Михаила Горбачёва. Риск был огромен, но успех — оглушительным.
«Сам факт пародирования вождей вызывал успех, даже без смысловой части», — позже признавался артист в интервью Interviewmg.ru
Эта смелость открыла ему двери в культовые проекты 90-х: он озвучивал политических деятелей в программе «Куклы» на НТВ, а с 1996 по 2004 год был лицом юмористической передачи «Аншлаг» Регины Дубовицкой. Его пародии на Бориса Ельцина, Льва Лещенко, Владимира Жириновского и Николая Дроздова стали классикой жанра.
Личная драма: война с первой женой и «последний шанс» на счастье в 50 летЛичная жизнь Грушевского всегда была на виду, но один её эпизод перерос в настоящую публичную войну. Первый брак и громкий развод. В 2001 году артист женился на клипмейкере и телережиссёре Ирине Мироновой. В браке родилась дочь Дарья (2002 г.). Однако спустя годы Грушевский почувствовал, что чувства угасли, и единственной связующей нитью осталась дочь. Его решение развестись в 2012 году жена не приняла, и семейный конфликт выплеснулся в прессу. Грушевский позже сожалел о своей излишней откровенности с журналистами, но было поздно. Развод сопровождался взаимными упрёками и стал «шумным скандалом», подробно разобранным в СМИ.
Вскоре после расставания в жизни артиста появилась Евгения Гуслярова — переводчик и маркетолог, моложе его на 15 лет. Они познакомились, казалось бы, в негламурной обстановке — на оздоровительном курорте в Германии. Но именно там, за чашкой травяного чая, Грушевский, по его словам, нашёл «глубочайшее человеческое понимание».
«Я думал, что это мой последний шанс», — признался он, вспоминая, как уже в самолёте обратно в Москву делал ей предложение.
Пара сыграла пышную свадьбу в январе 2015 года, а в мае у них родился сын Михаил. Став отцом в 50 лет, Грушевский с головой окунулся в новую для себя роль. Сегодня его жизнь вращается вокруг семьи: совместные поездки на футбол ЦСКА (артист — заядлый болельщик), отдых на горнолыжных курортах Сочи и даже роскошные каникулы в Турции.
Как сейчас живет артистСегодня 60-летний Михаил Грушевский живёт в Москве и, судя по всему, нашёл идеальный баланс. Он по-прежнему востребован как шоумен и ведущий: ведёт корпоративы, участвует в телепрограммах «Повтори!» и «Кто хочет стать миллионером?», появляется на юбилейных вечерах коллег. В 2023 году он был ведущим на юбилее своего наставника Владимира Винокура. К своему 60-летию Грушевский выпустил автобиографическую книгу «Время собирать груши», презентация которой стала семейным событием.
Главный же его проект — собственная семья. Секрет своего позднего счастья он видит в абсолютном взаимопонимании с женой и правиле, которое они выработали: «Обиды — это запрет». В одном из интервью артист заявил:
«Я смело могу назвать себя счастливым состоявшимся человеком».