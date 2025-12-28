28 декабря 2025, 19:23

Михаил Грушевский (Фото: Instagram* / @ grushevskiymikhail)

Выходец из инженерной семьи, Михаил Грушевский однажды бросил тихую уверенность НИИ ради сцены — и не прогадал. Именно он стал первым в СССР, кто осмелился публично пародировать Михаила Горбачёва, открыв дорогу новому жанру политического юмора. За более чем три десятилетия на эстраде Грушевский прошёл путь от творческих дуэтов с Владимиром Винокуром до самостоятельных выступлений и ухода из популярной программы «Аншлаг». 29 декабря артисту исполняется 61 год. О том, каким был этот путь, и как ему удалось сохранить верность собственному стилю и чувству юмора, читайте в материале «Радио 1».





Как Грушевский из МИСиСа стал королём пародии

Михаил Грушевский (Фото: Instagram* / @ grushevskiymikhail)

«Сам факт пародирования вождей вызывал успех, даже без смысловой части», — позже признавался артист в интервью Interviewmg.ru

Личная драма: война с первой женой и «последний шанс» на счастье в 50 лет

Михаил Грушевский и Евгения Гуслярова (Фото: Instagram* / @ grushevskiymikhail)

«Я думал, что это мой последний шанс», — признался он, вспоминая, как уже в самолёте обратно в Москву делал ей предложение.

Как сейчас живет артист

Михаил Грушевский, Евгения Гуслярова с сыном Михаилом (Фото: Instagram* / @ grushevskiymikhail)

«Я смело могу назвать себя счастливым состоявшимся человеком».