Пророчество, которое сбылось: последняя шутка судьбы в жизни Рины Зеленой, блистательно сыгравшей черепаху Тортилу
Рина Зеленая — мастер эстрады и муза дубляжа, озвучившая для нескольких поколений любимого Чебурашку, прожила 90 лет, полных парадоксов, одиночества и потерь. Её искренняя детская интонация скрывала личную драму женщины, которая не смогла стать матерью. Её смерть наступила через несколько десятков минут после того, как она была представлена к государственной награде, ровно так, как она себе пророчила. Подробности в материале «Радио 1».
Путь из Ташкента к «Мосфильму»Екатерина Васильевна Зелёная родилась в Ташкенте 7 ноября 1901 года. Она происходила из семьи правительственного чиновника, и при переводе отца в Москву ее отдали в престижную частную гимназию фон Дервиза в Гороховском переулке. В один из дней девушка, прогуливаясь по городу, случайно увидела объявление о наборе в театральную школу и, без труда пройдя конкурс, она поступила в Московское театральное училище (ныне – ВТУ им. Щепкина).
Профессиональный путь Рины Зеленой начался не с кино. Она была певицей, работала в провинциальных театрах Одессы и Петрограда, а с 1924 года стала актрисой московского Театра сатиры. В своей дебютной кинороли она появилась в эпизоде, сыграв девушку из банды Жигана, в культовой драме «Путёвка в жизнь». Но подлинную славу принесла комедия. Рина Зеленая блистала в ролях второго плана, которые неизменно запоминались. Актриса, уже вступившая в зрелый возраст, продолжала блистать в детских фильмах. Многие помнят персонажей в ее исполнении из «Приключений Буратино», картин «Про Красную Шапочку», «Чиполлино» и «Сказке о потерянном времени».
Её талант пародистки и уникальное умение говорить «детским» голосом нашли главное применение на эстраде и в дубляже. Она была незаменимой рассказчицей детских стихов Барто и Маршака, и её голосом говорит в мультфильме «Вовка в Тридевятом царстве». Последней работой в кино стала роль миссис Хадсон в советском цикле о Шерлоке Холмсе, которую она играла на протяжении семи лет.
Личная жизнь Рины ЗеленойКарьера Рины Зеленой в кино только начиналась, когда в её личной жизни произошло событие, о котором она впоследствии почти не вспоминала. В начале 1920-х годов она вышла замуж за юриста Владимира Блюменфельда. Этот ранний, скоропалительный брак, заключённый под влиянием юношеских чувств, оказался недолгим.
В середине 1930-х годов, когда Рина Зеленая уже была узнаваемой эстрадной актрисой, её жизнь кардинально изменилась. Она встретила Константина (Котэ) Топуридзе — талантливого архитектора, автора знаменитых проектов. Их союз был основан на глубоком взаимном уважении, общности интеллектуальных интересов и тихой, прочной привязанности. Топуридзе, к моменту их встречи уже состоявшийся специалист и отец двоих сыновей от первого брака, нашёл в Рине Васильевне не только любящую жену, но и удивительно мудрую и душевную женщину. Несмотря на отсутствие общих детей, их брак, продлившийся более четырех десятилетий, был по-настоящему счастливым.
Одним из главных испытаний и одновременно подарков судьбы для Рины Зеленой стали сыновья Константина Топуридзе — Роман и Сандро. Когда их отец создал новую семью, мальчики стали жить и воспитываться вместе с отцом и мачехой. Рина Васильевна, у которой не было своих детей, смогла полностью раскрыть свой материнский инстинкт, всю свою душевную теплоту, которую зрители слышали в её голосе, она отдавала своим пасынкам. Константин Топуридзе скончался в 1977 году, оставив огромную пустоту в жизни актрисы.
Последние годы Рины Зеленой и пророчество о смертиПосле смерти мужа и постепенного завершения активной карьерной деятельности Рина Васильевна жила в своей московской квартире. Она отошла от публичной жизни. Известно, что с возрастом ее стала подводить память, но острый ум и чувство юмора не покидали ее. Актриса редко давала интервью, сосредоточившись на узком круге общения с семьей и самыми близкими друзьями.
Рина Васильевна Зеленая ушла из жизни 1 апреля 1991 года на девяностом году жизни. Она умерла от старости, точнее, от возрастного ослабления организма и связанных с этим заболеваний. К концу жизни она была очень слаба. Ее уход стал символичным завершением долгой и насыщенной жизни. Смерть, пришедшаяся на День смеха, стала последней шуткой судьбы для великой комической актрисы. По воспоминаниям современников, актриса не раз в разговорах про награды говорила:
«Уж если меня и наградят, так непременно за 40 минут до смерти».
Так и случилось. Актриса словно напророчила себе такую шутку судьбы. 1 апреля 1991 года вышел указ о присвоении Рине Зеленой звания народной артистки СССР, но актриса об этом уже не узнала.