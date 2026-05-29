Просит не сравнивать с матерью и скрывает имя любовника: кто он — тайный мужчина 19-летней дочери Глюк'oZы
Пока страна обсуждала скандальное выступление Глюк’oZы, ее наследница Ray! переживала собственные драмы. Лидию Чистякову бесит, когда ее называют «дочкой звезды», она скрывает лицо возлюбленного из-за разницы в возрасте и до сих пор помнит, как в 16 лет едва не погибла от истощения. О том, как складывается жизнь наследницы кумира молодежи 2000-х, расскажет «Радио 1».
От бунтарки до леди: кто на самом деле создал Глюк'oZуДо встречи с Максом Фадеевым Наталья Ионова была настоящей бунтаркой: глушила внутреннюю пустоту сомнительными способами и предпочитала очень яркий макияж. Фадеев взял подростка в «ежовые рукавицы»: отучил от вредных привычек, привил стиль и придумал мультяшный образ Глюк’oZы. Легенда гласила: артистка не даёт концертов и интервью, потому что «живёт в Сети». Настоящее имя раскрыли только после дебютного альбома. Чтобы уберечь 16-летнюю певицу от срывов в первом туре, продюсер приставил к ней бывшую сотрудницу ФСБ.Карьерный взлёт сопровождался личными драмами. Пережив череду болезненных романов с ровесниками, Ионова поняла: ей нужен сильный мужчина-авторитет. Такого она встретила на чартерном рейсе в Чечню. Наталья по ошибке заняла место бизнесмена Александра Чистякова и уснула. Он не стал её будить и сел рядом. Общение продолжилось, но из-за гастролей виделись редко. После встречи в Париже отношения перешли на новый уровень. 33-летний Чистяков оказался тем самым идеалом. Переехав к нему, Ионова удивлялась: они ни разу не поссорились. Когда отсутствие предложения стало смущать, она спросила напрямую. Через неделю прозвучал заветный вопрос, и она согласилась.
Брак полностью преобразил певицу: Чистяков превратил бунтарку в утончённую леди — учил этикету и ввёл в мир высокой моды. В июне 2006-го пара официально поженилась, в 2007 и 2011 годах родились дочери Лидия и Вера.
Загадочный псевдоним: почему Лидия выбрала рок, а не эстрадуВыросшая в атмосфере родительской любви, Лидия Чистякова с ранних лет проявляла музыкальные способности: чисто пела, артистично танцевала и осваивала инструменты. Наталья была уверена, что дочь пойдёт по её стопам. В 7 лет Лида дебютировала в детском выпуске Tatler, однако изнурительная съёмка заставила девочку задуматься, как мама выдерживает такой график. Гораздо больше начинающую звезду привлекала музыка: уже в 11 лет Лида записала первый трек и тем самым привлекла внимание продюсера Дениса Ковальского, также снялась в «Ералаше» и после этого начала уже самостоятельно принимать творческие решения.
Чистякова называла дочь бунтаркой, но искренне гордилась её успехами. Изначально Лидия выпускала треки под псевдонимом LIDUS, следуя совету использовать мультяшный образ, однако к 13 годам переросла этот формат и раскрыла своё настоящее имя. Лидия однажды рассказала о том, что её отец — личность уникальная: он, хоть и занимается большим бизнесом, ещё и пишет музыку, но своё увлечение не афиширует. Творчество матери оказало на Лидию влияние, но собственные вкусы наследницы уверенно склонялись к року и инди-попу. Стремясь к более точному самовыражению, она сменила образ и взяла новый псевдоним — Ray!.
Обновлённый стиль быстро нашёл отклик у сверстников, а широкую известность принесло участие в шоу «Дуэты», где Лидия неожиданно выступила в паре со звёздной мамой. После этого под именем Ray! вышли новый альбом и серия синглов, а в 18 лет певица дала свой первый сольный концерт.
Почему наследница Глюк'oZы не любит сравнений с матерьюСейчас 19-летняя Лидия Чистякова ощущает себя полностью самостоятельной личностью. Несмотря на тёплые отношения с родителями, она категорически не приемлет сравнений со звёздной мамой, поскольку считает, что они совершенно не похожи. Когда её называют дочерью Глюк’oZы, Лидия злится и повторяет, что они очень разные. Однако эта позиция не мешает ей безоговорочно защищать мать. Когда в 2024 году на Глюк’oZу обрушилась волна хейта после скандального выступления в Красноярске, Лидия публично вступилась за родительницу, объяснив неадекватное поведение на сцене тяжёлым психоэмоциональным состоянием из-за смерти бабушки и конфликта с продюсером Максом Фадеевым. Тогда певица заверила, что всегда будет рядом с мамой и никогда не перестанет поддерживать родного человека, даже несмотря на то, что в неё саму рикошетом летит негатив.
«Всё, что я могу — это быть рядом. И когда появляются всякие новости про маму, конечно же, сразу летит ещё и огромный камень в меня. Но всё, что я могу сказать: моя мама невероятно сильна», — рассказала Лидия Чистякова в интервью для шоу «Девчата».Понимание разрушительной силы стресса Лидия приобрела не понаслышке: в подростковом возрасте на фоне хронической критики у неё развилось расстройство пищевого поведения, переросшее из анорексии в булимию. Вес опустился до 38 кг, истощение сопровождалось обмороками и галлюцинациями, а в момент острой депрессии девушка даже попыталась свести счёты с жизнью, но была вовремя спасена матерью. Окончательно выбраться из кризиса помогли долгие и мудрые беседы с отцом, после которых Лидии удалось восстановиться и навсегда оставить болезнь в прошлом.
Тайный роман, разница в возрасте и клубок ниток: неизвестная сторона жизни Ray!Лидию Чистякову критиковали не только за внешность и творчество, но и за личную жизнь, которую она предпочитает не афишировать. В марте 2024 года, когда певице было 16 лет, она опубликовала в своём блоге пост с признанием: «Ты — лучшее, что со мной случилось». Это откровение несовершеннолетней девушки вызвало неоднозначную реакцию: её упрекнули в излишней откровенности. Иногда Лидия делится снимками с возлюбленным, но принципиально скрывает его лицо — даже в кадрах из поездки в Шерью под Пермью, куда дочь знаменитости ездила знакомиться с бабушками своего избранника.
По словам Лидии, она не хочет строить популярность на личном, предпочитая, чтобы её ценили за творчество. Осенью 2025 года личность возлюбленного всё же раскрыли журналисты — им оказался 28-летний бизнесмен из Пермского края Иван Мурашов, что спровоцировало новую волну обсуждений из-за разницы в возрасте. У дочери Глюк’oZы есть и необычное увлечение — вязание: Лидия может часами проводить время за этим занятием, а любимое место в Москве — магазин пряжи «Атмосфера». Нередко рукодельницу можно встретить и в МХТ имени Чехова, который она называет «местом силы, истории и формирования вкуса». В 2025 году Лидия приняла участие в шоу «Выживалити. Наследники». Победить не получилось, однако на проекте она обрела новых друзей и родственную душу в лице дочери Даны Борисовой Полины.