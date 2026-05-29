29 мая 2026, 17:08

Дима Билан рад, что они с Еленой Кулецкой не поженились после «Евровидения»

Елена Кулецкая и Дима Билан (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)

Дима Билан высказался по поводу свадьбы с Еленой Кулецкой после «Евровидения». Об этом он сообщил в шоу «Натальная карта».





44-летний артист доволен, что их свадьба с Кулецкой после «Евровидения» так и не состоялась. По мнению певца, они могли бы совершить ошибку, уступив требованиям поклонников в 2008 году.



Билан сказал, что они с Еленой прекрасно проводили время. Их связывало нечто особенное и необъяснимое, подчеркнул он.





«Меня хотели подтолкнуть как будто к этому, а я был не готов морально. Слава Богу, что этого не произошло, потому что все нашли свое счастье», — заключил исполнитель.