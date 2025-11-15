Простил жене измену с Ярмольником и пережил трагедию пяти нерожденных детей: звезде фильма «Пальма» Владимиру Ильину 78 лет
Владимир Ильин — один из тех актёров, чьё лицо знакомо миллионам, а имя ассоциируется с безупречным профессионализмом и глубиной перевоплощения. Его путь в искусстве не был мгновенным взлётом — это история постепенного, но неуклонного восхождения к народному признанию. 16 ноября артисту исполняется 78 лет. О творческом пути, личных драмах и тяжёлой болезни артиста читайте в материале «Радио 1».
Творческий путь артистаВладимир Ильин родился 16 ноября 1947 года в Свердловске в актёрской семье, и с детства театр стал его вторым домом. Он окончил Свердловское театральное училище в 1969 году, после чего работал в московском театре «Скоморох» и Казанском ТЮЗе.
В 1974 году Ильин был принят в труппу Московского академического театра имени Владимира Маяковского под руководством Андрея Гончарова, где служил 15 лет. В кино его первой значимой ролью стал Роман Самоновский («Ромашка») в фильме «Мой любимый клоун» (1986 год), которая привлекла к нему внимание зрителей и режиссёров. Всесоюзная известность пришла после ролей адвоката Седова в «Защитнике Седове» и отца главной героини в картине «Авария — дочь мента». Сейчас фильмография артиста насчитывает более 140 работ, в число которых входят ленты «Весёлый калейдоскоп», «Сукины дети», «Турецкий гамбит», «Сыщик Путилин», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Поддубный», «Время первых», «Мосгаз. Дело № 5: Операция «Сатана» и «Солнцепёк».
Талант Ильина был отмечен множеством наград, включая Государственную премию России (1999 год) и почётное звание Народного артиста Российской Федерации (1999 год). Критики и зрители особенно высоко оценили его роли в фильмах Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник» и «Утомлённые солнцем».
В 1989 году Ильин ушёл из Театра имени Маяковского. Главной причиной ухода актёра стали финансовые трудности.
«В Театре Маяковского играли великие артисты — не чета мне. Мастера, гении, а я был мальчик на побегушках. Наташа Гундарева просила: «Володя, сбегай в магазин за водочкой». И я с радостью бежал. А ушел из театра давно, когда начались перестройка с гласностью. В театре всё время думал, как заработать свои 80 рублей и отдать долги. Ушел в кино, чтобы меньше думать о 80 рублях», — делился артист в интервью изданию Eg.ru.
Он также отмечал, что в 90-е годы многим артистам пришлось уйти из профессии или служить «барыгам», но ему удалось избежать этой участи и остаться верным искусству.
Личная жизнь и семейные трагедииЛичная жизнь Владимира Ильина — это история одной большой, но непростой любви, продлившейся более 50 лет. Со своей единственной женой, актрисой Зоей Пыльновой, он познакомился в 1970 году и женился в 1971-м. Их брак пережил серьёзный кризис: Ильин в тот период злоупотреблял алкоголем, что стало причиной ухода Пыльновой. Она начала отношения с Леонидом Ярмольником и даже ждала от него ребёнка, но на седьмом месяце беременности случился выкидыш. После этой трагедии Зоя вернулась к Ильину, который к тому времени осознал свои ошибки. Актер не только простил жену, но и со временем подружился с Ярмольником.
Главной трагедией пары стало отсутствие детей. У Пыльновой было пять выкидышей, после чего супруги оставили надежды на рождение собственного ребёнка. Всю свою нерастраченную родительскую любовь они перенесли на племянников Ильина — сыновей его брата Александра. Илья, Алексей и Александр Ильины (младший из которых известен по сериалу «Интерны» как Семён Лобанов) стали для них родными.
Жизнь актера сегодняВ последние годы Владимир Ильин ведёт жизнь, далёкую от шумной столичной жизни и светских раутов. Какое-то время назад артист сменил бурлящую московскую жизнь на тихие вечера в собственном доме в Подмосковье.
«Я живу в деревне в Истринском районе Подмосковья, рядом с Ново-Иерусалимским монастырем — местом спасения. Болезнь приковала меня к постели, но сейчас уже легче. Приезжайте в гости на чай. Только не по работе, без диктофона, просто пообщаться. Поговорим о вере. Было бы хорошо, если бы вы захватили с собой моего соседа — умнейшего, добрейшего актера Александра Феклистова. Он умеет разговаривать, у него всё хорошо с русским языком — я не обладаю даром красноречия», — рассказывал Владимир Адольфович журналистам Eg.ru два года назад.
С 2021 года Ильин борется с тяжелым недугом. Как сообщалось в СМИ, у него диагностировали рак простаты. Болезнь на некоторое время приковала его к постели. По последним данным, врачам удалось стабилизировать его состояние с помощью лучевой терапии. Из-за проблем со здоровьем актёр редко снимается, но полностью карьеру не оставил. Он появляется в проектах, которые считает для себя интересными. В 2024 году с участием Ильина вышел фильм «Пальма-2», а в 2025-м — картины «Есть только МиГ», «Первый на Олимпе», «Семь дней Петра Семёныча» и «Судьба барабанщика».