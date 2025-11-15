15 ноября 2025, 20:00

Владимир Ильин (Фото: РИА Новости/ Евгения Новоженина)

Владимир Ильин — один из тех актёров, чьё лицо знакомо миллионам, а имя ассоциируется с безупречным профессионализмом и глубиной перевоплощения. Его путь в искусстве не был мгновенным взлётом — это история постепенного, но неуклонного восхождения к народному признанию. 16 ноября артисту исполняется 78 лет. О творческом пути, личных драмах и тяжёлой болезни артиста читайте в материале «Радио 1».





Содержание Творческий путь артиста Личная жизнь и семейные трагедии Жизнь актера сегодня



Творческий путь артиста

Наталья Гундарева и Владимир Ильин (Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко)





«В Театре Маяковского играли великие артисты — не чета мне. Мастера, гении, а я был мальчик на побегушках. Наташа Гундарева просила: «Володя, сбегай в магазин за водочкой». И я с радостью бежал. А ушел из театра давно, когда начались перестройка с гласностью. В театре всё время думал, как заработать свои 80 рублей и отдать долги. Ушел в кино, чтобы меньше думать о 80 рублях», — делился артист в интервью изданию Eg.ru.

Личная жизнь и семейные трагедии

Зоя Пыльнова (Фото: скриншот т/п «Ты не поверишь!» ТК НТВ)



Жизнь актера сегодня

Владимир Ильин (Фото: скриншот к/ф «Время первых»)



«Я живу в деревне в Истринском районе Подмосковья, рядом с Ново-Иерусалимским монастырем — местом спасения. Болезнь приковала меня к постели, но сейчас уже легче. Приезжайте в гости на чай. Только не по работе, без диктофона, просто пообщаться. Поговорим о вере. Было бы хорошо, если бы вы захватили с собой моего соседа — умнейшего, добрейшего актера Александра Феклистова. Он умеет разговаривать, у него всё хорошо с русским языком — я не обладаю даром красноречия», — рассказывал Владимир Адольфович журналистам Eg.ru два года назад.