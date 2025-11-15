Нарушение работы мозга и стресс: стало известно, чем грозит биполярное расстройство Славе
Певица Слава сообщила, что ей поставили диагноз биполярного расстройства. Психолог Алёна Бродская в беседе со «Звездачом» пояснила, что это серьёзное нарушение биохимии мозга, которое проявляется резкими сменами фаз — от тяжёлой депрессии до мании с гиперактивностью и возбуждением.
Лечение при этом обязательно: основной метод — стабилизаторы настроения (нормотимики), которые выравнивают эмоциональный фон и предотвращают резкие перепады психики. Дополнительно рекомендуется психотерапия.
По мнению специалиста, решение Славы продать квартиры и снизить финансовую нагрузку является правильным шагом, так как хронический стресс является одним из ключевых факторов, провоцирующих эпизоды болезни. Профессия артиста, с её ненормированным графиком, постоянными поездками, публичностью и эмоциональными встрясками, усугубляет ситуацию и может стать триггером для предрасположенных людей.
Алёна Бродская отметила, что биполярное расстройство в шоу-бизнесе встречается не редко, но далеко не все готовы говорить о нём публично. Психолог выразила поддержку Славе и пожелала артистке скорейшего восстановления.
