Нарушение работы мозга и стресс: стало известно, чем грозит биполярное расстройство Славе

15 ноября 2025, 14:02

Психолог объяснила, как певице Славе жить с биполярным расстройством

Слава (Фото: Instagram* / @nastya_slava)

Певица Слава сообщила, что ей поставили диагноз биполярного расстройства. Психолог Алёна Бродская в беседе со «Звездачом» пояснила, что это серьёзное нарушение биохимии мозга, которое проявляется резкими сменами фаз — от тяжёлой депрессии до мании с гиперактивностью и возбуждением.