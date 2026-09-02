Провал на «Мисс Вселенной» из-за Оксаны Федоровой и конфликты с Джанабаевой: вся правда о жизни экс-солистки «ВИА Гры» Татьяны Котовой
Татьяна Николаевна Котова — российская певица, актриса и телеведущая, обладательница титула «Мисс Россия — 2006» и бывшая солистка украинской поп-группы «ВИА Гра». В 2006 году она стала главной красавицей России, после чего получила возможность представить страну на международных конкурсах «Мисс Мира — 2007» и «Мисс Вселенная — 2007». 3 сентября Татьяне Котовой исполняется 41 год. Как сегодня живет артистка, чем занимается после ухода со сцены и в какие громкие истории попадала — в материале «Радио 1».
Биография Татьяны Котовой: детство и первые конкурсы красотыТатьяна Котова родилась 3 сентября 1985 года в Ростовской области. Ее семья жила достаточно скромно. Отец работал водителем-дальнобойщиком, а мать — бухгалтером. Несмотря на отсутствие больших денег, Татьяна с детства понимала, что хочет связать свою жизнь с творчеством. Девочка любила петь, танцевать, выступать перед публикой и отличалась хорошей пластикой.
Первый конкурс красоты Котова выиграла еще подростком. В 1998 году, когда ей было 13 лет, она стала победительницей местного конкурса «Мисс Осень». Именно тогда девушка впервые почувствовала, что сцена и внимание публики могут стать частью ее будущей жизни.
После окончания школы Котова поступила в Южный федеральный университет в Ростове-на-Дону. Она выбрала специальность «антикризисный управляющий», хотя впоследствии построила карьеру совсем в другой сфере.
Во время учебы Татьяна активно участвовала в университетской жизни: выступала в капустниках, принимала участие в показах мод, работала дистрибьютором косметики и преподавала восточные танцы. Именно благодаря занятиям фитнесом на Котову обратили внимание модельеры. Высокий рост — 175 сантиметров, гибкость, эффектная внешность и спортивная фигура помогли ей быстро начать модельную карьеру.
Как Татьяна Котова стала «Мисс Россия»В 2006 году Котова сначала победила в конкурсе «Мисс Ростов», а затем завоевала главный российский титул — «Мисс Россия». Победа стала важнейшим этапом в ее карьере и открыла дорогу на международную сцену. После получения короны Татьяна представила Россию на конкурсах «Мисс Мира — 2007» и «Мисс Вселенная — 2007». Главных титулов она не получила, однако стала заметной участницей международных конкурсов.
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Во время «Мисс Вселенной» Котова также пересеклась с Дональдом Трампом, который в тот период владел конкурсом. Позднее певица связывала свои невысокие шансы на победу в том числе с историей Оксаны Федоровой. В 2002 году Федорова получила титул «Мисс Вселенная», однако впоследствии отказалась от короны.
Для миллиардера Дональда Трампа, владевшего конкурсом, этот инцидент стал беспрецедентным публичным и финансовым ударом. Организаторам пришлось экстренно передавать корону вице-мисс из Панамы. По словам Котовой, поступок Федоровой испортил репутацию всех российских моделей в глазах руководства конкурса, из-за чего их стали откровенно засуживать и не пускать в финальные топ-списки.
«Ты новенькая, и мы тебя не любим»: как Котова пришла в «ВИА Гру»В 2008 году состав «ВИА Гры» покинула Вера Брежнева. Продюсерам Константину Меладзе и Дмитрию Костюку потребовалась новая солистка, и их выбор остановился на Татьяне Котовой. Певица прошла кастинг и присоединилась к группе. Ради работы в коллективе она переехала в Киев, а также за месяц сбросила 8 килограммов и выучила репертуар «ВИА Гры».
Вместе с Котовой в составе группы тогда выступали Альбина Джанабаева и Меседа Багаудинова. С Меседой у новой участницы практически сразу возникли дружеские отношения. А вот общение с Джанабаевой складывалось гораздо сложнее. По словам Котовой, Альбина встретила новую солистку достаточно сдержанно и не стремилась сразу принимать ее в коллектив.
«Есть люди, которые новых людей совсем не воспринимают адекватно. Альбина относилась достаточно сдержанно. Справишься, так справишься», — вспоминала певица.Вскоре между артистками начались постоянные конфликты.
Ревность, ссоры и история с коньяком и яблочным соком
Один из них возник после ужина с продюсерами. Валерий Меладзе в шутку предложил Котовой прийти к нему в гостиницу, чтобы обсудить творческие подводки к песням. Джанабаева, которая в то время состояла с Валерием Меладзе в отношениях, восприняла эту шутку крайне негативно. Как рассказывала Котова, после этого ситуация между ними стала постепенно ухудшаться.
«Альбина восприняла эту шутку достаточно агрессивно. Мы начали часто ссориться. Она искала любой подвох во всём и рассказывала это продюсеру, и причём многое было преувеличено», — говорила артистка.Напряжение внутри коллектива росло. Однажды перед выступлением Котова выпила немного коньяка с соком, чтобы справиться с нервами. Во время концерта ей стало плохо, и она едва не потеряла равновесие на сцене.
После этого отношения между участницами окончательно осложнились. Котова рассказывала, что старалась даже лишний раз не прикасаться к Валерию Меладзе во время совместных выступлений, однако избежать новых конфликтов не удавалось.
«Я уже не выдерживала с Альбиной все эти схватки и ситуации», — признавалась певица.В итоге Котова сама обратилась к продюсеру и заявила, что больше не хочет продолжать работу в таком формате. Ей предложили попробовать себя в сольном направлении.
В 2010 году Татьяна Котова ушла из «ВИА Гры». Официальной причиной называли желание певицы развиваться самостоятельно и строить сольную карьеру. Сама артистка при этом неоднократно рассказывала о непростых отношениях внутри коллектива, из-за которых ее пребывание в группе стало для нее тяжелым.
Сольная карьера Татьяны Котовой: песни и клипыПосле ухода из «ВИА Гры» Котова продолжила музыкальную карьеру. Одной из первых сольных композиций стала песня «Он», которую для певицы написала Ирина Дубцова. Затем появились композиции «Красное на красном», «В играх ночей» и «Я буду сильней». Клип на песню «Я буду сильней» получил номинацию на премию RU.TV, однако победу в соответствующей категории одержала Анна Седокова.
Котова также начала развивать актерскую карьеру. В 2014 году она впервые появилась на большом экране, сыграв в мелодраме «А счастье где-то рядом», где ее партнером стал Игорь Верник.
В 2015 году артистка снялась в комедии Сарика Андреасяна «Что творят мужчины! — 2». Позднее в ее фильмографии появилась картина «Любовь с доставкой на дом». В 2017 году Котова выпустила первый сольный альбом «Лабиринт». Значительную часть материала для пластинки написал украинский исполнитель Макс Барских.
Работа над альбомом заняла немало времени. По словам Котовой, часть песен была готова еще за год до релиза, однако певицу не устраивало их звучание. Она неоднократно переписывала композиции, пока не добилась нужного результата.
«Часть материала была готова ещё за год до выпуска пластинки. Вот только в песнях не хватало той легкости, которая присуща именно влюбленному артисту… Раз за разом я перезаписывала песни и всё равно была недовольна их звучанием. Именно сейчас мои песни звучат так, как я их чувствую», — объясняла артистка.
Группа Queens и новый музыкальный проектВ 2016 году Татьяна Котова попробовала себя еще и в новом групповом проекте. Вместе с Ольгой Романовской и Сантой Димопулос она создала группу Queens. Однако коллектив просуществовал недолго. Уже через несколько месяцев участницы разошлись.
Представители проекта объясняли ситуацию разными творческими планами. Котова хотела сосредоточиться на сольной карьере, тогда как продюсеры рассчитывали на участниц, которые не планировали самостоятельно развиваться в качестве сольных артисток. После этого Котова окончательно сделала ставку на собственные проекты.
Личная жизнь Татьяны Котовой и откровенные фотографииЛичная жизнь Котовой остается одной из самых закрытых сторон ее биографии. Певица не замужем, детей у нее нет, а подробностями романтических отношений она предпочитает публично не делиться. При этом в интервью Котова достаточно подробно рассказывала о своих требованиях к потенциальному партнеру. Она признавалась, что не представляет рядом с собой мужчину, который зарабатывает меньше нее.
По мнению артистки, гармоничные отношения могут построить люди примерно одного уровня — интеллектуального, ментального и финансового. При этом Котова не отказывается от мечты о семье. Напротив, она неоднократно говорила о желании встретить любимого человека и стать матерью.
«Может и так случиться, что я встречу человека, с которым мы настолько будем переполнены любовью друг к другу, что захотим поделиться ею с ещё одним человеком, и он у нас появится», — рассказывала певица.В январе 2026 года Котова отправилась отдыхать на Мальдивы одна. Тогда она рассказывала, что в ее личной жизни царят спокойствие и отсутствие серьезных перемен. Основными составляющими ее жизни оставались работа, новые проекты и собственные дела. Артистка также живет в Москве в квартире, которую, по ее словам, приобрела самостоятельно.
Зимой этого года во время отдыха на Мальдивах Котова опубликовала особенно откровенную фотографию, которая вызвала активную реакцию подписчиков. Сама артистка не считает подобные публикации способом привлечь внимание мужчин. Она объясняла свое отношение к таким снимкам через эстетику и искусство.
«Это не делается для того, чтобы привлечь чьё-то внимание, я к этому отношусь как к искусству», — говорила Котова.Один из снимков она сопроводила фразой: «Слишком хорошо, чтобы быть скромной».
Татьяна Котова и сталкерыПри этом повышенное внимание со стороны поклонников для Котовой имеет не только приятную сторону. В 2025 году певица рассказывала о сталкерах, которые периодически появляются в ее жизни. По словам артистки, некоторые навязчивые поклонники пытаются выяснять ее местонахождение, следят за ней, годами ищут встречи и пытаются добиться внимания с помощью подарков.
«Кто-то активно вычисляет и преследует полгода, годами, кто-то тихо ходит и просто смотрит, кто-то пытается дарить подарки и ищет внимания. Это не так приятно, как кажется», — рассказывала она.
Татьяна Котова сейчасВ последние годы музыкальная карьера перестала быть главным направлением деятельности Котовой. Артистка сосредоточилась на бизнесе и развивает сразу несколько направлений. Среди них — производство женской одежды и текстиля, уходовая косметика и бьюти-гаджеты.
В 2024 году Котова подала заявку на регистрацию собственной торговой марки TATIANA KOTOVA. В 2025 году бренд официально зарегистрировали. Певица также начала активно развивать направление моды. Она участвовала в Московской неделе моды, где представляла коллекции «Сад ночной» и «Долина грез».
Продукция ее косметического бренда появилась в крупных российских сетях «Золотое Яблоко», «Подружка» и «Золушка». В 2026 году бренд Котовой вышел и на международную площадку: коллекцию представили в рамках показа в Милане. Таким образом, сегодня Татьяна Котова постепенно отходит от образа исключительно певицы и бывшей участницы «ВИА Гры». Основное внимание она уделяет предпринимательству, моде и индустрии красоты.
Котова не скрывает, что мечтает о семье. В интервью она говорила о желании иметь большой дом, любимого мужа и детей, а также о семейной традиции, которую хотела бы создать вместе с будущим супругом, — посадить дерево в собственном саду.
Пока же ее главными домашними компаньонами остаются две собаки породы мальтипу. Домашние питомцы регулярно появляются на фотографиях Котовой в социальных сетях. У собак есть собственный гардероб, а иногда они сопровождают хозяйку и в рабочих поездках.