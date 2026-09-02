02 сентября 2026, 16:07

Татьяна Котова (фото: Instagram* / kottova)

Татьяна Николаевна Котова — российская певица, актриса и телеведущая, обладательница титула «Мисс Россия — 2006» и бывшая солистка украинской поп-группы «ВИА Гра». В 2006 году она стала главной красавицей России, после чего получила возможность представить страну на международных конкурсах «Мисс Мира — 2007» и «Мисс Вселенная — 2007». 3 сентября Татьяне Котовой исполняется 41 год. Как сегодня живет артистка, чем занимается после ухода со сцены и в какие громкие истории попадала — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Татьяны Котовой: детство и первые конкурсы красоты Как Татьяна Котова стала «Мисс Россия» «Ты новенькая, и мы тебя не любим»: как Котова пришла в «ВИА Гру» Сольная карьера Татьяны Котовой: песни и клипы Группа Queens и новый музыкальный проект Личная жизнь Татьяны Котовой и откровенные фотографии Татьяна Котова и сталкеры Татьяна Котова сейчас

Биография Татьяны Котовой: детство и первые конкурсы красоты

Татьяна Котова (фото: Instagram* / kottova)

Как Татьяна Котова стала «Мисс Россия»

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«Ты новенькая, и мы тебя не любим»: как Котова пришла в «ВИА Гру»

Татьяна Котова (фото: Instagram* / kottova)

«Есть люди, которые новых людей совсем не воспринимают адекватно. Альбина относилась достаточно сдержанно. Справишься, так справишься», — вспоминала певица.

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«Альбина восприняла эту шутку достаточно агрессивно. Мы начали часто ссориться. Она искала любой подвох во всём и рассказывала это продюсеру, и причём многое было преувеличено», — говорила артистка.

Татьяна Котова (фото: Instagram* / kottova)

«Я уже не выдерживала с Альбиной все эти схватки и ситуации», — признавалась певица.

Сольная карьера Татьяны Котовой: песни и клипы

Татьяна Котова (фото: Instagram* / kottova)

«Часть материала была готова ещё за год до выпуска пластинки. Вот только в песнях не хватало той легкости, которая присуща именно влюбленному артисту… Раз за разом я перезаписывала песни и всё равно была недовольна их звучанием. Именно сейчас мои песни звучат так, как я их чувствую», — объясняла артистка.

Группа Queens и новый музыкальный проект

Татьяна Котова (фото: Instagram* / kottova)

Личная жизнь Татьяны Котовой и откровенные фотографии

«Может и так случиться, что я встречу человека, с которым мы настолько будем переполнены любовью друг к другу, что захотим поделиться ею с ещё одним человеком, и он у нас появится», — рассказывала певица.

Татьяна Котова (фото: Instagram* / kottova)

«Это не делается для того, чтобы привлечь чьё-то внимание, я к этому отношусь как к искусству», — говорила Котова.

Татьяна Котова и сталкеры

«Кто-то активно вычисляет и преследует полгода, годами, кто-то тихо ходит и просто смотрит, кто-то пытается дарить подарки и ищет внимания. Это не так приятно, как кажется», — рассказывала она.

Татьяна Котова сейчас