Провал на вступительных в театральный и слухи о романе с Игорем Верником: что скрывает звезда «Летучего корабля» Ксения Трейстер?
Актрисе Ксении Трейстер, которую зрители знают по роли Забавы в музыкальной сказке «Летучий корабль», Натальи Гончаровой в сериале «Натали и Александр» и Наташи Ростовой на сцене Театра Вахтангова, 17 ноября исполняется 25 лет. Эта артистка с внешностью тургеневской барышни быстро завоевала сердца зрителей и стала одной из самых востребованных молодых актрис России. Подробности жизни восходящей звезды отечественного кинематографа читайте в материале «Радио 1».
Биография Ксении ТрейстерКсения Вячеславовна Трейстер родилась 17 ноября 2001 года в Москве в семье, далёкой от мира искусства. Девочка училась в физико-математическом классе и всерьёз готовилась к поступлению в МИСиС, однако судьба распорядилась иначе: вместо калькуляторов и складских схем она выбрала сцену и подала документы в Театральный институт имени Бориса Щукина. Примечательно, что первая попытка оказалась неудачной, но упорства ей было не занимать — со второй попытки она стала студенткой мастерской Анны Дубровской, которую окончила в 2023 году.
Дебют Трейстер на профессиональной сцене оказался довольно стремительным. Ещё будучи студенткой третьего курса, она получила главную роль в масштабной постановке Римаса Туминаса «Война и мир» в Театре имени Евгения Вахтангова. Сам режиссёр, по легендам, разглядел её в коридорах училища и настоял на том, чтобы именно эта никому не известная девочка сыграла Наташу Ростову. Результат превзошёл ожидания: Театральная премия «Московского комсомольца» в категории «Дебют» и номинация на «Золотую маску» за лучшую женскую роль.
В кино Трейстер дебютировала в 2021 году с эпизодической ролью Галадриэль во втором сезоне сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», а настоящая популярность пришла после роли Риты Шаровой в «Пищеблоке-2» и Забавы в «Летучем корабле». В 2024 году она была удостоена Премии Художественного театра за роль Сонечки Голлидэй в спектакле «Повесть о Сонечке» — работа, которую сама актриса называет одной из самых дорогих сердцу в своей карьере.
Личная жизнь под прицеломЛичная жизнь Ксении Трейстер — это, пожалуй, самый интригующий и одновременно самый скучный сюжет в её биографии. Официально актриса не замужем и детей не имеет. Однако осенью 2024 года светские хроникёры буквально взорвались заголовками: 22-летняя Трейстер появилась на кинопремьере в компании 60-летнего Игоря Верника, и пара позировала фотографам в обнимку. Разница в возрасте почти в сорок лет мгновенно породила слухи о романе, которые ни одна из сторон так и не подтвердила. На презентации нового сезона «Летучего корабля» Верник, по свидетельствам очевидцев, «словно не удержался и прижал молодую спутницу ближе к себе, попутно что-то наговаривая ей на ухо», однако сама Трейстер хранила молчание.
В интервью актриса признаётся, что в личной жизни она отнюдь не влюбчива и относится к любви как к сознательному выбору:
«Если я его сделала, то отдаюсь ему с головой. Конечно, в любви много эгоистического, и когда не находишь взаимности, это бывает мучительно».Сейчас Ксения Трейстер состоит в отношениях с актёром Константином Белошапкой. О романе стало известно в мае 2026 года благодаря публикациям в социальных сетях: Ксения Трейстер разместила фотографии с возлюбленным, сопроводив их подписью «С днём рождения, мой любимый покемон».
Новые работы ТрейстерСегодня Ксения Трейстер продолжает активно сниматься и выходить на сцену Вахтанговского театра. В 2025 году в её фильмографии появились историко-биографический сериал «Натали и Александр», где она исполнила роль Натальи Гончаровой, фэнтези-проект «Этерна» с её участием в роли Айрис Окделл, исторический детектив «Константинополь», где ей досталась роль Серафимы Саблиной, а также романтическая драма «1000 нет и 1 да» — история о богатом женихе, который после отказа младшей сестры невесты (её героини Оксаны) решает добиться своего любой ценой.
В 2026 году актриса появилась в исторической драме «Полураспад» с Анной Михалковой и Филиппом Янковским, премьера которой была анонсирована на фестивале «Новый сезон» в сентябре 2026 года, а также в ретродетективе «Чужой город». В производстве на конец 2026 года числятся продолжение сказки «Летучий корабль 2», авантюрная драма «Мошенник. История клоуна» режиссёра Антона Фёдорова, проект «Баста. Начало игры», а также «Боткин», «Вегетация» и «Отель «У погибшего альпиниста».