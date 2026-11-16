16 ноября 2026, 15:44

Ксения Трейстер (Фото: Instagram* /ktreyster)

Актрисе Ксении Трейстер, которую зрители знают по роли Забавы в музыкальной сказке «Летучий корабль», Натальи Гончаровой в сериале «Натали и Александр» и Наташи Ростовой на сцене Театра Вахтангова, 17 ноября исполняется 25 лет. Эта артистка с внешностью тургеневской барышни быстро завоевала сердца зрителей и стала одной из самых востребованных молодых актрис России. Подробности жизни восходящей звезды отечественного кинематографа читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Ксении Трейстер Личная жизнь под прицелом Новые работы Трейстер



Биография Ксении Трейстер

Ксения Трейстер (Фото: Instagram* /ktreyster)

Личная жизнь под прицелом

«Если я его сделала, то отдаюсь ему с головой. Конечно, в любви много эгоистического, и когда не находишь взаимности, это бывает мучительно».

Ксения Трейстер и Константин Белошапка (Фото: Instagram* /ktreyster)

Новые работы Трейстер