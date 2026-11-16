Жерар Депардье признался в сексуальном насилии и извинился перед жертвами

16 ноября 2026, 13:33

Жерар Депардье отказался обжаловать приговор о домогательствах

Жерар Депардье (Кадр из фильма «Зеленые ставни»)

Французский актер Жерар Депардье отказался обжаловать приговор, вынесенный в мае 2025 года в рамках дела о домогательствах, и отозвал свою апелляцию. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на заявление самого артиста.





В своем обращении Депардье признал, что суд признал его виновным, и заявил, что понимает это и готов нести ответственность. Он также принес извинения тем, кто мог пострадать от его действий. Актер объяснил, что долгое время на съемках позволял себе провокационное поведение, ошибочно полагая, что избежит последствий. Он отметил, что никогда не хотел причинять боль женщинам, и добавил, что эта история принесла «много страданий».

«У меня нет возможности повернуть время вспять. Я понял, что принадлежал к миру, который исчез. Поэтому я решил отказаться от апелляционного обжалования», — сказал Депардье.