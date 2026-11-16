Ургант сменил российскую прописку на французскую
Телеведущий Иван Ургант зарегистрировался в Париже, использовав для оформления прописки израильский паспорт. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
По его данным, до недавнего времени в документах французской компании NEVA, принадлежащей ведущему и его жене Наталье Кикнадзе, в качестве постоянного адреса указывали Санкт-Петербург. Однако в последних бумагах в графе «регистрация» шоумен начал указывать Париж — так же поступила и его супруга. При этом он сохранил российское гражданство и по-прежнему зарегистрирован в Санкт-Петербурге.
Французскую фирму Ургант создал в 2015 году, она занимается недвижимостью. Главный офис расположен в престижном округе Avenue Hoche неподалеку от Триумфальной арки и рядом со знаменитым отелем Royal Monceau, где останавливались Майкл Джексон, Мадонна и Роберт Де Ниро. А осенью этого года там проживала Селин Дион. Предположительно, там же может жить и сам шоумен.
Ранее комик Дмитрий Позов назвал Урганта примером естественного взросления в профессии.
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