16 ноября 2026, 12:25

Мария Погребняк (Фото: Instagram* /mariapoga_)

Бизнес-леди, дизайнер одежды и блогер Мария Погребняк 17 ноября отмечает свой 39-й день рождения. За плечами — 17 лет брака с футболистом Павлом Погребняком, трое сыновей, переезд в Лондон, собственный бренд одежды и репутация одной из самых обсуждаемых фигур российского шоу-бизнеса. Подробности о жизни звезды читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Марии Погребняк Любовь, развод и новая семья Скандалы, пластика и откровения Как сейчас живет Пограбняк



Биография Марии Погребняк

Мария Погребняк (Фото: Instagram* /mariapoga_)

Любовь, развод и новая семья

«Получилось так, что Маша с Пашей — два дружбана со школы — пронесли эту любовь через всю жизнь, родили троих деток и стали просто родственные души. Паша для меня — "брателло", а я для него как сестра. Мы стали родными и потеряли эту ниточку как партнеры, как муж и жена», — объясняла она в шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой».

Мария Погребняк с сыном (Фото: Instagram* /mariapoga_)

«Мы живем, чтобы быть счастливыми. Всё остальное — существование».

Скандалы, пластика и откровения

«Посчитаем: няня стоит 150–200 тысяч в месяц, уборщица — в среднем 50. Вот 250 тысяч в месяц муж должен платить жене, которая занимается домашним хозяйством».

«Ни в коем случае не хочу оскорбить наших женщин сравнением их с Марией Погребняк. У неё единственная профессия, если я правильно помню, — это быть женой футболиста. Удивлён выбором некоторых российских спортсменов, которые женятся на „неадекватных девушках“ с ненормальными запросами».

Мария Погребняк (Фото: Instagram* /mariapoga_)

«Я столкнулась с ужасным препаратом, который превращался в пластмассу в губах. В то время никто не знал, как с ним работать, и со временем он начал мигрировать. Губы выглядели ужасно, и для меня это стало настоящим испытанием».

«Абсолютно нормально отношусь к критике! Я читаю ее, анализирую и делаю выводы. Но в конечном счете всегда прислушиваюсь к себе».

Как сейчас живет Пограбняк