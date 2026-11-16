Развод с футболистом, «пластмассовые» губы и пафосная свадьба на Маврикии: из-за чего Мария Погребняк поссорилась с Милоновым?
Бизнес-леди, дизайнер одежды и блогер Мария Погребняк 17 ноября отмечает свой 39-й день рождения. За плечами — 17 лет брака с футболистом Павлом Погребняком, трое сыновей, переезд в Лондон, собственный бренд одежды и репутация одной из самых обсуждаемых фигур российского шоу-бизнеса. Подробности о жизни звезды читайте в материале «Радио 1».
Биография Марии ПогребнякМария Шаталова родилась 17 ноября 1988 года в Москве и, по собственным признаниям, росла отнюдь не пай-девочкой. В интервью Алене Жигаловой она рассказывала, что была «лидером Сокольнической ОПГ» и ходила на «стрелки» против Преображенки, а однажды попала в реанимацию после удара качелями. Эта биография «пацанки» плохо вязалась с образом гламурной жены футболиста, который она позже старательно выстраивала. Знакомство с Павлом Погребняком произошло еще в школе: он был старше на три класса, и, по словам Марии, ей пришлось изрядно потрудиться, чтобы обратить на себя внимание будущей звезды «Зенита» и сборной России. Свадьбу сыграли в 2006 году, скромно, без лишнего шума и пафоса.
Переломный момент наступил, когда Павел получил контракт в Англии. Семья переехала в Лондон, и именно там Мария впервые попала в объективы камер — не спортивных, а светских. Участие в реалити-шоу Meet the Russians на канале Fox, где показывали жизнь богатых русских в Британии, сделало ее узнаваемой далеко за пределами футбольных кругов. Вернувшись в Россию, она не стала довольствоваться ролью «жены футболиста»: запустила бренд одежды Maria Shatalova, освоила дизайн и производство, а в 2020 году вместе с Миланой Тюльпановой создала тикток-дом PopStar House, который позже трансформировался в WillStar Team. Это был первый серьезный шаг к тому, чтобы имя Погребняк ассоциировалось не только с футболом, но и с бизнесом.
Однако за фасадом успешной предпринимательницы скрывалась жесткая деловая хватка, которая не всегда играла на руку ее репутации. В СМИ появлялась информация о блокировке счетов ФНС, которую Мария объясняла «технической процедурой после смены фамилии». Поговаривали и о конфликтах с партнерами, и о спорных методах продвижения молодых блогеров. Но публика любила ее не за налоговую отчетность, а за откровенность, граничащую с эпатажем.
Любовь, развод и новая семьяЛичная жизнь Марии Погребняк всегда была предметом пересудов, но главный сюжет этой истории — развод с Павлом после 17 лет брака. Официально о расставании стало известно в сентябре 2023 года, и Мария представила это не как трагедию, а как неизбежность.
«Получилось так, что Маша с Пашей — два дружбана со школы — пронесли эту любовь через всю жизнь, родили троих деток и стали просто родственные души. Паша для меня — "брателло", а я для него как сестра. Мы стали родными и потеряли эту ниточку как партнеры, как муж и жена», — объясняла она в шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой».В этих словах слышалась не боль, а скорее облегчение — и это настораживало тех, кто помнил, как еще недавно она называла себя «женой декабриста», следовавшей за мужем по всем городам и странам.
Новая любовь не заставила себя ждать. Уже в августе 2024 года Мария вышла замуж за бизнесмена Игоря Головинского, а в сентябре родила сына Владимира. Крестной матерью мальчика стала Ольга Бузова — давняя подруга, с которой, по признанию самой Погребняк, они поначалу «невзлюбили друг друга с первого взгляда». Эта дружба с самой обсуждаемой телеведущей страны стала для Марии не только личной поддержкой, но и мощным медийным ресурсом.
В январе 2026 года Погребняк устроила на Маврикии вторую свадьбу с Головинским, приуроченную к годовщине брака, и поделилась в блоге:
«Мы живем, чтобы быть счастливыми. Всё остальное — существование».Пафос этих слов, помноженный на демонстрацию роскоши, вызвал очередную волну критики, но Марию это, кажется, уже давно не трогает.
Скандалы, пластика и откровенияРепутация Погребняк — это слоеный пирог из эпатажных заявлений, пластических операций и конфликтов со «звездами». Одно из самых громких ее высказываний касалось зарплаты домохозяек:
«Посчитаем: няня стоит 150–200 тысяч в месяц, уборщица — в среднем 50. Вот 250 тысяч в месяц муж должен платить жене, которая занимается домашним хозяйством».Эта фраза мгновенно разлетелась по СМИ и вызвала шквал возмущения — от рядовых пользователей до депутата Виталия Милонова, с которым Мария вступила в публичную перепалку после его высказывания:
«Ни в коем случае не хочу оскорбить наших женщин сравнением их с Марией Погребняк. У неё единственная профессия, если я правильно помню, — это быть женой футболиста. Удивлён выбором некоторых российских спортсменов, которые женятся на „неадекватных девушках“ с ненормальными запросами».Конфликтовала Погребняк и с актрисой Эвелиной Бледанс на шоу «Новые звёзды в Африке», а также с шоуменом Прохором Шаляпиным, от которого требовала публичных извинений за то, что он назвал Ирину Дубцову «сбитым летчиком».
Тема пластики в случае с Погребняк перестала быть личной еще несколько лет назад. Она сама признавалась, что после первых родов сбросила 25 килограммов, и это породило слухи об анорексии и жиросжигающих препаратах. Позже она откровенно рассказала на YouTube-шоу «Алёна, блин!» о неудачной процедуре с губами:
«Я столкнулась с ужасным препаратом, который превращался в пластмассу в губах. В то время никто не знал, как с ним работать, и со временем он начал мигрировать. Губы выглядели ужасно, и для меня это стало настоящим испытанием».В октябре 2024 года она обратилась к пластическому хирургу Тимуру Хайдарову из-за асимметрии груди и диастаза, признавшись: «15 лет назад я сделала маммопластику после третьих родов из-за значительной асимметрии, и теперь мне снова нужна операция». Эти откровения, с одной стороны, вызывали сочувствие, с другой — работали как идеальный контент для блога, где каждая операция и каждое признание становились инфоповодом.
Травля в сети — отдельная глава ее биографии. После скандала с Rolex, которые она якобы случайно выбросила, а потом нашла, пользователи обвинили ее в постановке ради хайпа. Сама Погребняк на критику реагирует философски:
«Абсолютно нормально отношусь к критике! Я читаю ее, анализирую и делаю выводы. Но в конечном счете всегда прислушиваюсь к себе».