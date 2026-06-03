03 июня 2026, 13:04

Андрей Миронов-Удалов (фото: Instagram* / mironovudalov)

Андрей Игоревич Удалов, более известный зрителям как Андрей Миронов-Удалов, давно находится в центре внимания поклонников театра и кино. Интерес к его персоне связан не только с актерской деятельностью, но и с принадлежностью к одной из самых известных творческих династий страны. Артист является внуком выдающегося советского актера Андрея Миронова и сыном народной артистки России Марии Мироновой. 4 июня актер отмечает 34-летие. О его биографии, карьере и личной жизни — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Андрея Миронова-Удалова: детство и семья Учеба и непростой подростковый возраст Театральная карьера Андрея Миронова-Удалова Фильмы и сериалы Андрея Миронова-Удалова Фильмография Андрея Миронова-Удалова Личная жизнь Андрея Миронова-Удалова Андрей Миронов-Удалов сейчас

Биография Андрея Миронова-Удалова: детство и семья

Мария Миронова с сыном Андреем (фото: Instagram* / mariya_mironova_actress)

«О-о-о, я все это обсуждать не хочу ни сейчас, ни позже. Замечу одно. Хотя мой папа Игорь Удалов — бизнесмен, но он замечательно отнесся к моему выбору творческой профессии. Если бы про него снимали фильм, то он назывался бы "Человек, который всегда поддерживает"», — отметил он.

«Люди спрашивают у меня одно и то же, а я не знаю, что ответить, ведь с дедом я знаком не был. Андрей Миронов — великий актёр, в детстве я обожал пересматривать фильмы с его участием, был и остаюсь его фанатом. Но рассуждать о нём я могу исключительно с рассказов бабушки», — говорил актер.

Андрей Миронов (фото: Instagram* / mariya_mironova_actress)

«Я бы ему сказал: "Дедушка, сходи на мои спектакли и скажи, где я ошибаюсь. Подскажи, как исправить ситуацию, дай совет". Думаю, как старший товарищ и великий артист он и сам захотел бы многому меня научить, заметив мои профессиональные пробелы», — поделился Андрей.

Учеба и непростой подростковый возраст

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Андрей Миронов-Удалов (фото: Instagram* / mironovudalov)

Театральная карьера Андрея Миронова-Удалова

Андрей Миронов-Удалов (фото: Instagram* / mironovudalov)

Фильмы и сериалы Андрея Миронова-Удалова

Андрей Миронов-Удалов с женой (фото: Instagram* / mironovudalov)

Фильмография Андрея Миронова-Удалова

2010 год — «Человек с бульвара КапуциноК»;

2011 год — «Измена»;

2012 год — «Соловей-разбойник»;

2014 год — «Музаика»;

2018 год — «Золотая Орда», «Годунов», «Трамвай», «Триггер»;

2019 год — «Спасти Ленинград»;

2020 год — «Московский роман»;

2022 год — «Ловец снов».

«Я, скорее, думаю не о том, от чего бы я отказался, а о том, что мне интересно. Ну разве что роль травы в массовке я бы не стал играть», — подчеркнул он.

Личная жизнь Андрея Миронова-Удалова

Андрей Миронов-Удалов с женой (фото: Instagram* / palasis)

«Сейчас она правая рука знаменитого театрального художника Павла Каплевича. Вот уже несколько лет я живу отдельно от мамы и постепенно вью собственное гнёздышко. У меня на Арбате есть квартира, в которую вкладываюсь», — рассказал Андрей.

Слухи о романе с коллегой

Андрей Миронов-Удалов (фото: Instagram* / mironovudalov)

«Я двенадцать лет вместе с одним человеком. Считаю, что счастье любит тишину. У нас с женой всё хорошо», — поделился он.

Андрей Миронов-Удалов сейчас