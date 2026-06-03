Провел ночь в полицейском участке и не любит разговоры о дедушке: как складывается судьба Андрея Миронова-Удалова и кто его настоящий отец?
Андрей Игоревич Удалов, более известный зрителям как Андрей Миронов-Удалов, давно находится в центре внимания поклонников театра и кино. Интерес к его персоне связан не только с актерской деятельностью, но и с принадлежностью к одной из самых известных творческих династий страны. Артист является внуком выдающегося советского актера Андрея Миронова и сыном народной артистки России Марии Мироновой. 4 июня актер отмечает 34-летие. О его биографии, карьере и личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Андрея Миронова-Удалова: детство и семьяАндрей появился на свет 4 июня 1992 года в Москве. С первых лет жизни его имя вызывало повышенный интерес со стороны общественности и представителей прессы. Особенно активно в СМИ обсуждали вопрос его биологического происхождения.
На протяжении многих лет журналисты выдвигали различные версии относительно отцовства будущего актера. Помимо бизнесмена Игоря Удалова, которого официально считают его отцом, в публикациях фигурировало имя Антона Яковлева — сына народного артиста СССР Юрия Яковлева.
Согласно распространявшимся слухам, отношения между Марией Мироновой и Антоном Яковлевым завершились еще во время беременности актрисы, после чего она вышла замуж за предпринимателя. Сам Андрей предпочитал не вступать в дискуссии по этому поводу.
«О-о-о, я все это обсуждать не хочу ни сейчас, ни позже. Замечу одно. Хотя мой папа Игорь Удалов — бизнесмен, но он замечательно отнесся к моему выбору творческой профессии. Если бы про него снимали фильм, то он назывался бы "Человек, который всегда поддерживает"», — отметил он.До двенадцатилетнего возраста будущий актер носил фамилию Миронов. Позднее по инициативе матери к ней добавилась фамилия Удалов, которая впоследствии закрепилась в официальных документах.
Несмотря на гордость за свою знаменитую семью, Андрей неоднократно признавался, что не любит обсуждать знаменитого деда. Причина проста: Андрей Миронов ушел из жизни за пять лет до его рождения, поэтому воспоминаний о родственнике у артиста нет. По словам актера, в юности его раздражали постоянные вопросы журналистов на эту тему.
«Люди спрашивают у меня одно и то же, а я не знаю, что ответить, ведь с дедом я знаком не был. Андрей Миронов — великий актёр, в детстве я обожал пересматривать фильмы с его участием, был и остаюсь его фанатом. Но рассуждать о нём я могу исключительно с рассказов бабушки», — говорил актер.Во время одного из интервью журналисты предложили актеру представить встречу с легендарным дедом.
«Я бы ему сказал: "Дедушка, сходи на мои спектакли и скажи, где я ошибаюсь. Подскажи, как исправить ситуацию, дай совет". Думаю, как старший товарищ и великий артист он и сам захотел бы многому меня научить, заметив мои профессиональные пробелы», — поделился Андрей.
Учеба и непростой подростковый возрастВ школе Андрей демонстрировал хорошие результаты. В его дневнике преобладали четверки и пятерки, однако спокойным подростком его назвать было сложно. Одним из самых громких эпизодов юности стала история, после которой будущий артист провел ночь в отделении милиции. Причиной задержания стал хулиганский поступок: подросток бросил пакет с водой в автомобиль начальника районного отдела.
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После окончания школы Андрей первоначально не собирался связывать жизнь с актерской профессией. Молодой человек поступил в Московский городской университет управления на факультет социально-культурной деятельности.
Поступление прошло успешно. Сам актер признавался, что немалую роль сыграло воспитание, полученное дома. По его словам, в детстве Мария Миронова использовала необычный метод наказания за шалости и плохое поведение — заставляла сына учить стихотворения Сергея Есенина.
В «Щуке» Андрей попал в мастерскую Владимира Иванова. Его однокурсницами стали Дарья Урсуляк и Полина Чернышова, впоследствии получившие широкую известность благодаря экранизации романа Михаила Шолохова «Тихий Дон». Во время учебы студент принимал участие в постановках по произведениям Уильяма Шекспира, Николая Лескова и Шарля Перро.
Театральная карьера Андрея Миронова-УдаловаВ 2014 году выпускник Щукинского училища начал сотрудничество с Театром имени Евгения Вахтангова. На этой сцене актер прослужил почти десять лет — до 2023 года. За это время он сыграл в ряде заметных постановок, среди которых «Мадемуазель Нитуш», созданная по мотивам оперетты Флоримона Эрве, спектакль «Мнимый больной», а также постановка «Фрида. Жизнь в цвете».
Следующий важный этап в театральной биографии артиста начался в 2021 году, когда он вошел в состав труппы театра «Ленком Марка Захарова». Директор театра Марк Варшавер впоследствии признавался, что пригласил Андрея во многом благодаря теплому отношению к его матери Марии Мироновой.
На сцене «Ленкома» актер исполнял роль Василия Жадова в спектакле «Доходное место» по пьесе Александра Островского, а также играл Роберта в постановке «Последний поезд», созданной по роману Виньи Дельмар «Дорогу завтрашнему дню».
Фильмы и сериалы Андрея Миронова-УдаловаПервые шаги в кино Андрей сделал еще во время учебы. В 2009 году он появился в эпизодической роли в фильме «Человек с бульвара КапуциноК», который стал продолжением знаменитой советской картины «Человек с бульвара Капуцинов».
Позже молодой актер снялся в мелодраме «Измена». Его партнерами по съемочной площадке стали Мария Миронова, Андрей Мерзликин и Марат Башаров. Работа над многосерийным проектом продолжалась около двух месяцев. В последующие годы фильмография артиста регулярно пополнялась новыми проектами.
Фильмография Андрея Миронова-Удалова
- 2010 год — «Человек с бульвара КапуциноК»;
- 2011 год — «Измена»;
- 2012 год — «Соловей-разбойник»;
- 2014 год — «Музаика»;
- 2018 год — «Золотая Орда», «Годунов», «Трамвай», «Триггер»;
- 2019 год — «Спасти Ленинград»;
- 2020 год — «Московский роман»;
- 2022 год — «Ловец снов».
«Я, скорее, думаю не о том, от чего бы я отказался, а о том, что мне интересно. Ну разве что роль травы в массовке я бы не стал играть», — подчеркнул он.
Личная жизнь Андрея Миронова-УдаловаВ отличие от многих представителей шоу-бизнеса, актер отличается постоянством в отношениях. Со своей будущей супругой Ксенией Паласис он познакомился еще во время учебы в Московском городском университете управления. Тогда девушка получала юридическое образование.
Когда Андрей решил стать актером, Ксения поддержала его выбор. Более того, сама изменила профессиональные планы и поступила в Московский архитектурный институт.
«Сейчас она правая рука знаменитого театрального художника Павла Каплевича. Вот уже несколько лет я живу отдельно от мамы и постепенно вью собственное гнёздышко. У меня на Арбате есть квартира, в которую вкладываюсь», — рассказал Андрей.В 2017 году СМИ начали писать о предстоящей свадьбе пары. Поводом стали заявления самого артиста. Однако церемонию неоднократно переносили, поэтому конкретные сроки постоянно менялись. Лишь в 2021 году Мария Миронова сообщила журналистам, что ее сын официально зарегистрировал отношения с избранницей. Свадьба состоялась вскоре после смерти Екатерины Градовой, бабушки актера, которая ушла из жизни в феврале того же года.
Слухи о романе с коллегой
После выхода фильма «Спасти Ленинград» в прессе начали обсуждать возможный роман между Андреем Мироновым-Удаловым и Марией Мельниковой — дочерью актрисы Анастасии Мельниковой. Причиной слухов стала совместная работа актеров над картиной, где они исполнили главные роли.
Однако никаких подтверждений этим разговорам не последовало. История так и осталась на уровне журналистских предположений и не получила продолжения. В 2024 году Андрей вновь подчеркнул, что уже много лет счастлив в браке с одной женщиной.
«Я двенадцать лет вместе с одним человеком. Считаю, что счастье любит тишину. У нас с женой всё хорошо», — поделился он.
Андрей Миронов-Удалов сейчасСегодня Андрей Миронов-Удалов живет в Москве, продолжает активно работать в театре и регулярно снимается в кино. С 2021 года он служит в театре «Ленком Марка Захарова», где участвует в спектаклях «Доходное место», «Последний поезд» и «Шут Балакирев».
Кроме того, артист продолжает сотрудничество с Театром имени Евгения Вахтангова. Там он выходит на сцену в постановках «Мадемуазель Нитуш» и «Фрида. Жизнь в цвете». Помимо этого, актер периодически принимает участие в проектах других московских театров, включая Театр на Малой Ордынке.