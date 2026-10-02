Прожили в браке 67 лет, но собственных детей не завели: тайна Пахмутовой и Добронравова, как сегодня живет вдова

02 октября 2026, 21:16

Александра Пахмутова (Фото: РИА Новости/Александр Астафьев)

Она писала музыку, он — стихи. Так родились хиты, которые слушала вся страна, но одна песня так и осталась неспетой. Александра Пахмутова и Николай Добронравов прожили в браке 67 лет. Поэт признавался, что тосковал по жене, даже когда выходил на 15 минут. Смерть мужа стала для композитора тяжёлым ударом, но народная артистка нашла силы вернуться к музыке. История главного дуэта СССР — в материале «Радио 1».





Содержание Главный дуэт эпохи: как это начиналось? Преодолевая преграды: путь длиной в 67 лет Слухи и воспоминания: как Пахмутова живёт после потери мужа

Главный дуэт эпохи: как это начиналось?



Николай Добронравов и Александра Пахмутова (Фото: РИА Новости/Лев Иванов)

Преодолевая преграды: путь длиной в 67 лет

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Николай Добронравов и Александра Пахмутова (Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев)

«Вот отошёл на 15 минут, чтобы с вами поговорить, а уже о ней скучаю. А если нужно расстаться и на большее время в течение суток, то постоянно созваниваемся», — рассказывал в одном из интервью муж пианистки.

Слухи и воспоминания: как Пахмутова живёт после потери мужа

«Сейчас я нахожу вдохновение в воспоминаниях, музыке и поддержке близких и зрителей», — поделилась Пахмутова в интервью «Известиям».

«Не верьте никаким слухам, которые могут появиться в интернете… Мы с Александрой Николаевной только что вернулись с прогулки, стали выходить гулять немножко, ходили в Лужники. У Александры Николаевны было очень много воспоминаний… Воскрешали в память Николая Николаевича, как это всё происходило… Александру Николаевну мы окружили теплом, заботой… стараемся во всём её поддержать, Александра Николаевна вообще в очень хорошей физической форме… Мы стараемся понемножку работать», — заявил Малышко «РИА Новостям».