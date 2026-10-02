Прожили в браке 67 лет, но собственных детей не завели: тайна Пахмутовой и Добронравова, как сегодня живет вдова
Она писала музыку, он — стихи. Так родились хиты, которые слушала вся страна, но одна песня так и осталась неспетой. Александра Пахмутова и Николай Добронравов прожили в браке 67 лет. Поэт признавался, что тосковал по жене, даже когда выходил на 15 минут. Смерть мужа стала для композитора тяжёлым ударом, но народная артистка нашла силы вернуться к музыке. История главного дуэта СССР — в материале «Радио 1».
Главный дуэт эпохи: как это начиналось?Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в посёлке Бекетовка Сталинградского округа Нижне-Волжского края в семье партийного работника Николая Андриановича и Марии Амплеевны Пахмутовых. Она начала заниматься музыкой в три с половиной года под руководством отца, который играл на фортепиано, скрипке, балалайке и арфе.
Именно он первым заметил музыкальные способности дочери. К пяти годам девочка уже уверенно владела инструментом и представила родителям свою первую пьесу «Петухи поют». В семь лет наследница пошла в музыкальную школу. После начала Великой Отечественной войны семья переехала в Караганду, там Александра продолжила занятия музыкой. В 14 лет самостоятельно переехала в Москву и поступила в ЦМШ при консерватории. После школы Пахмутова прошла по конкурсу на композиторский факультет, а потом — в аспирантуру. Студенткой она уже пробовала силы в разных жанрах, от классической музыки до эстрадных песен. Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде в интеллигентной семье. Воспитанием мальчика занималась преимущественно бабушка, увлекавшаяся театром. В военные годы семья переехала сначала в Горький, а с 1942 года — в посёлок Малаховка Московской области. Получив аттестат, юноша планировал связать жизнь с литературой, но в последний момент поступил в Школу-студию МХАТ, которую окончил в 1950 году. Несмотря на театральное образование, он продолжал сочинять стихи и тексты. Вскоре начинающий поэт устроился в столичный ТЮЗ, где познакомился с Сергеем Гребенниковым и начал создавать сценарии для детских театров.
Встреча с будущей женой произошла в 1956 году на Всесоюзном радио. Добронравов читал стихи в детской программе «Пионерская зорька», а Пахмутову пригласили написать музыку для этой передачи. Творческое сотрудничество быстро переросло в личные отношения.
Преодолевая преграды: путь длиной в 67 летАлександра Пахмутова и Николай Добронравов поженились 6 августа 1956 года, спустя три месяца после знакомства. Из-за ограниченных финансовых возможностей пара отказалась от пышного торжества. Вместо традиционного белого платья у невесты был розовый костюм, сшитый её матерью.
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В день свадьбы шёл проливной дождь, который молодожёны восприняли как благоприятный знак. Медовый месяц супруги провели в Абхазии у родственников Александры. Вернувшись в Москву, они начали активное творческое сотрудничество: супруга писала музыку, а муж — стихи к её композициям. Несмотря на популярность их песен, семейный тандем сталкивался с цензурными ограничениями в советский период. Некоторые композиции запрещались или задерживались к выпуску. Однако Пахмутова и Добронравов активно отстаивали свои произведения, и большинство из них со временем выходило в свет. Брак народной артистки СССР и поэта-песенника продлился 67 лет. Николай Николаевич ушёл из жизни 16 сентября 2023 года. Супруги говорили, что их брак держится на взаимопонимании и поддержке. Добронравов признавался, что тосковал по жене, даже если они расставались ненадолго.
«Вот отошёл на 15 минут, чтобы с вами поговорить, а уже о ней скучаю. А если нужно расстаться и на большее время в течение суток, то постоянно созваниваемся», — рассказывал в одном из интервью муж пианистки.
Слухи и воспоминания: как Пахмутова живёт после потери мужаЗа 67 лет брака Александра Пахмутова и Николай Добронравов так и не стали родителями. Супруги не комментировали эту тему публично, поэтому точные причины остаются неизвестными. Смерть супруга стала тяжёлым испытанием для Александры Николаевны. В первые месяцы после потери она сократила публичную активность и проводила время дома.
«Сейчас я нахожу вдохновение в воспоминаниях, музыке и поддержке близких и зрителей», — поделилась Пахмутова в интервью «Известиям».В сентябре 2023 года в СМИ появилась информация о депрессии композитора, однако директор её фонда Евгений Малышко опроверг эти сообщения.
«Не верьте никаким слухам, которые могут появиться в интернете… Мы с Александрой Николаевной только что вернулись с прогулки, стали выходить гулять немножко, ходили в Лужники. У Александры Николаевны было очень много воспоминаний… Воскрешали в память Николая Николаевича, как это всё происходило… Александру Николаевну мы окружили теплом, заботой… стараемся во всём её поддержать, Александра Николаевна вообще в очень хорошей физической форме… Мы стараемся понемножку работать», — заявил Малышко «РИА Новостям».В апреле 2024 года народная артистка впервые после смерти мужа вернулась к профессиональной деятельности, представив новую песню на концерте в Волгограде. В марте этого же года вдова поэта также организовала концерт для детей, посвящённый памяти Юрия Гагарина.
По словам близких, композитор продолжает работать и слушать классическую музыку. В феврале 2026 года Пахмутова передала свой семейный архив в Российскую государственную библиотеку. В коллекцию вошли фотографии, награды, личная переписка и авторские версии песен.
В честь этого события в Доме Пашкова был открыт памятный барельеф с изображением композитора и Николая Добронравова. На сегодняшний день, 2 октября 2026 года, Александра Пахмутова продолжает жить в Москве. Ей 96 лет.