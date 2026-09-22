«Разве ты не чувствуешь, что это грех?»: почему на 15 лет отказалась от интима и что увидел муж перед её уходом. Как умирала звезда «Гения» Лариса Белогурова
Её называли одной из самых красивых актрис советского кино: золотые локоны, глаза цвета тёмного янтаря, почти балетная пластика. Она блистала в «Гении» с Александром Абдуловым, но в разгар карьеры добровольно ушла из кино. А последние 15 лет брака отказывалась от близости с мужем. Это были шаги в одну сторону — прочь от мирской жизни. Почему Лариса Белогурова променяла сцену на монастырские курсы и что стало причиной её тихого ухода, читайте в материале «Радио 1».
Начало карьеры и первый дебютЛариса Белогурова родилась 4 октября 1960 года в Сталинграде (ныне Волгоград). В юности она профессионально занималась художественной гимнастикой и танцами.
В 1979 году волжанка окончила хореографическое отделение студии при Ленинградском мюзик-холле и стала солисткой.
Работая в театре, получила высшее образование — окончила ГИТИС. В 1981 году состоялся дебют актрисы в большом кино. Белогурова исполнила роль Ольги, воспитанницы Данилевского, в советском приключенческом фильме режиссёра Самвела Гаспарова «Шестой». А в 1983 году Лариса вышла в образе Стеллы Марис в фильме-оперетте «Вольный ветер». В том же году она сыграла королевскую дочь Амину в фильме-сказке «Приключения маленького Мука».
Через год перевоплотилась в принцессу Малику в фильме «И ещё одна ночь Шахерезады…». Спустя три года вжилась в образ Вивиан Кингман в музыкальной фантазии режиссёра Евгения Гинзбурга «Остров погибших кораблей», где её партнёром по съёмочной площадке стал Константин Райкин. Работая над этой картиной, Белогурова раскрылась не только как актриса, но и как хореограф. В фильмах «Остров погибших кораблей» (1987) и «Гений» (1991) звезда решилась на откровенные сцены, но согласилась сниматься только при условии, что её лица не будет видно. По словам подруг и коллег, в жизни Лариса была скромным и закрытым человеком, избегала публичности и интервью, поэтому участие в подобных эпизодах давалось ей непросто.
«Роли ей приходилось играть откровенные. Она же была красавицей. А в душе оставалась очень чистым человеком. Видимо, диссонанс этот сказывался. Она пыталась с ним бороться, прорывалась сквозь собственную застенчивость. Театральная игра требовала напора и открытости», — цитирует актрису Наталью Коляканову «МК».
Знаковая роль в фильме «Гений» и шаг назадВ 1991 году состоялась премьера лирической трагикомедии режиссёра Виктора Сергеева «Гений», которая стала наиболее известной работой в фильмографии Белогуровой. Эта постановка принесла солистке мюзик-холла всесоюзную популярность после широкого проката в 1992 году. Актриса исполнила главную женскую роль — Насти Смирновой, возлюбленной героя Александра Абдулова. В фильме также снимался Иннокентий Смоктуновский. На момент выхода картины Ларисе был 31 год, в то время как по сценарию героине около 20 лет. При этом ей доставались серьёзные физические нагрузки. В сцене погони «Насте» и «гениальному аферисту» пришлось пробежать в общей сложности около 20 километров, пока за 10 дублей отсняли этот эпизод. После «Гения» Белогурову ждала череда заманчивых сценариев, но она сознательно сделала шаг в сторону и поставила точку в кинокарьере. В 1992 году она снялась в последний раз — в фильме «Восточный роман».
Религиозная деятельность кинодивы: отказалась от интимаПосле выхода фильма о талантливом одиночке Лариса практически прекратила актёрскую карьеру и перестала появляться на экранах. В 1993 году она познакомилась с музыкальным оформителем Владимиром Цырковым, за которого позже вышла замуж. Супруг кинодивы приоткрыл завесу над причиной ухода жены из кино.
«Наступили 90-е годы, пришло другое поколение актёров, а она все-таки из советского кино. Лариса стала невостребованной», — цитирует Владимира «Собеседник».По его словам, актрисе предлагали в основном сериалы или картины про бандитов, но Белогуровой это было неинтересно. Пришлось устроиться в компанию по продаже кухонной утвари. В этот же период она глубоко увлеклась православием. Под влиянием своего бывшего коллеги по театру, актёра Александра Ишматова, принявшего монашеский постриг, женщина начала регулярно посещать святые обители, в том числе Белогорский монастырь в Пермском крае.
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Актриса прошла обучение на золотошвейных курсах при московском Новоспасском монастыре, где занималась вышиванием икон и головных уборов священнослужителей. Кроме того, она записывала аудиокниги религиозного содержания, в частности «Записки игумении Таисии». Согласно публикациям в авторитетных изданиях и свидетельствам близких, из-за глубоких религиозных убеждений в последние годы брака вышивальщица отказалась от физической близости с мужем.
Цырков принял этот выбор супруги, и их отношения приобрели характер духовного союза.
«На исповеди ей однажды сказали: «Разве ты не чувствуешь, что это (имея в виду интимную близость) — грех?» У неё началась какая-то ломка сознания, и мне пришлось перебраться спать в другую комнату. Так что последние 15 лет мы жили как брат и сестра. Иногда я думаю: сам факт того, что нас венчал не простой священник, а монах, наложило свой отпечаток», — рассказывал он изданию «7Дней».
Болезнь и последние годы жизни «Принцессы советского кино»В 2002 году у Ларисы Белогуровой была диагностирована онкология. Актриса прошла курс лечения, который позволил достичь временной ремиссии, однако впоследствии болезнь вернулась. Для оплаты медицинских расходов её супруг, Владимир Цырков, продал квартиру своей матери. Под Новый 2015 год Лариса оказалась в клинике. Позже выяснилось, что артистку поместили в палату для безнадёжных пациентов. С каждым днём состояние звезды ухудшалось, и на Рождество муж забрал благоверную домой. Истощённая болезнью, Лариса уже не поднималась с кровати. 20 января она позвала супруга в комнату и отказалась от лекарств, сказав, что уходит. Владимир оставался рядом до конца — держал жену за руку и смотрел в глаза.
«Через минуту после того, как её сердце перестало биться, из-за оконной шторы, возле которой стояла кровать, вылетела огромная бабочка и пролетела над моей головой к выходу из комнаты… Думаю, это была её душа», — приводит слова Цыркова «СтарХит».Похороны Ларисы Белогуровой состоялись 22 января 2015 года на Верхнезареченском кладбище в Волгограде — это было её последним желанием. Церемонию прощания посетили только близкие родственники: муж Владимир Цырков и режиссёр Анатолий Васильев.