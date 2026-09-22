«Разве ты не чувствуешь, что это грех?»: почему на 15 лет отказалась от интима и что увидел муж перед её уходом. Как умирала звезда «Гения» Лариса Белогурова

22 сентября 2026, 18:24

Лариса Белогурова (Фото: РИА Новости/Р. Юнисов)

Её называли одной из самых красивых актрис советского кино: золотые локоны, глаза цвета тёмного янтаря, почти балетная пластика. Она блистала в «Гении» с Александром Абдуловым, но в разгар карьеры добровольно ушла из кино. А последние 15 лет брака отказывалась от близости с мужем. Это были шаги в одну сторону — прочь от мирской жизни. Почему Лариса Белогурова променяла сцену на монастырские курсы и что стало причиной её тихого ухода, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Начало карьеры и первый дебют Знаковая роль в фильме «Гений» и шаг назад Религиозная деятельность кинодивы: отказалась от интима Болезнь и последние годы жизни «Принцессы советского кино»

Начало карьеры и первый дебют



Лариса Белогурова (Фото: РИА Новости/Давыдов)

«Роли ей приходилось играть откровенные. Она же была красавицей. А в душе оставалась очень чистым человеком. Видимо, диссонанс этот сказывался. Она пыталась с ним бороться, прорывалась сквозь собственную застенчивость. Театральная игра требовала напора и открытости», — цитирует актрису Наталью Коляканову «МК».

Знаковая роль в фильме «Гений» и шаг назад



Александр Абдулов (Фото: кадр из фильма «Чародеи»)

Религиозная деятельность кинодивы: отказалась от интима

«Наступили 90-е годы, пришло другое поколение актёров, а она все-таки из советского кино. Лариса стала невостребованной», — цитирует Владимира «Собеседник».

«Муж бабушки к её маме ночью приходил?»: тайна отцовства 14-летней внучки Ларисы Долиной и за что девочку травят в школе

«На исповеди ей однажды сказали: «Разве ты не чувствуешь, что это (имея в виду интимную близость) — грех?» У неё началась какая-то ломка сознания, и мне пришлось перебраться спать в другую комнату. Так что последние 15 лет мы жили как брат и сестра. Иногда я думаю: сам факт того, что нас венчал не простой священник, а монах, наложило свой отпечаток», — рассказывал он изданию «7Дней».

Болезнь и последние годы жизни «Принцессы советского кино»



Лариса Белогурова (Фото: РИА Новости/Р. Юнисов)

«Через минуту после того, как её сердце перестало биться, из-за оконной шторы, возле которой стояла кровать, вылетела огромная бабочка и пролетела над моей головой к выходу из комнаты… Думаю, это была её душа», — приводит слова Цыркова «СтарХит».