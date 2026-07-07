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Пьяный дебош в Нижнем Новгороде, обвинения в адрес Шнурова и внезапный отказ от алкоголя: правда о фронтмене The Hatters Юрии Музыченко

Юрий Музыченко (Фото: Instagram*@yra_muzichenko)

Фронтмену группы The Hatters, актёру и блогеру Юрию Музыченко 8 июля исполняется 39 лет. Харизматичный артист прошёл путь от хулигана из Гатчины до звезды фестивалей и автора хитов, звучащих на всех радиостанциях. Его карьера — смесь головокружительных взлётов, громких скандалов и эпатажных выходок, за которыми с интересом наблюдает вся страна. Подробности читайте в материале «Радио 1».



Биография Юрия Музыченко

Юрий Юрьевич Музыченко родился 8 июля 1987 года в городе Гатчина Ленинградской области. Будущий артист был младшим ребёнком в семье, и родители баловали его, что сказывалось на поведении и успеваемости. Учился он посредственно, зато обожал музыку и посещал школу по классу скрипки. В 13 лет он организовал свою первую группу «Фобос» (позже переименованную в «Деймос»), где ребята пытались копировать тяжесть Metallica и Sepultura, что получалось у них, по признанию самого Юрия, «неловко и наивно».

Несмотря на опасения родителей по поводу аттестата, в 2004 году Юрий поступил в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства на актерский факультет. Интересный факт: он прошел конкурс сразу к нескольким мастерам, но выбрал руководителя театра «Лицедеи» Виктора Соловьева, который произвел на него впечатление «простого и раскрепощенного мужика». Именно в стенах академии он встретил свою будущую жену Анну и друзей, с которыми впоследствии создаст группу The Hatters.

Юрий Музыченко (Фото: Instagram*@yra_muzichenko)
В 2009 году после выпуска Музыченко устроился в легендарный театр клоунады «Лицедеи», где проработал до 2015 года в амплуа драматического клоуна. Однако театральных подмостков ему оказалось мало. В 2011 году он основал альтернативный проект «БКМСБ» (название — просто набор букв, символизирующий творческий хаос), а также запустил интернет-сериал о татуировках «Забитые» и стал участником в YouTube-шоу «КликКлак».

От «Забитых» до большой сцены

Поворотный момент в карьере наступил в 2015 году. Музыченко временно покинул «Лицедеев» из-за внутреннего конфликта и собрал группу The Hatters («Шляпники»), в которую вошли его коллеги-клоуны, увлекающиеся фолк-роком и творчеством Горана Бреговича. Стиль группы они определили как «необалканские мотивы» и «русско-цыганский уличный хардкор».

Настоящий взрыв популярности случился в начале 2016 года с выходом клипа «Russian Style». За первую неделю видео набрало более миллиона просмотров. С тех пор группа стала желанным гостем на всех крупнейших фестивалях страны — от «Нашествия» до «Дикой мяты», а их выступления неизменно сопровождаются хороводами и всеобщим весельем. В 2021 году коллектив отыграл большой юбилейный тур, собрав полный Adrenaline Stadium в Москве.

Личная жизнь Музыченко

Юрий и Анна Музыченко (Фото: Instagram*@yra_muzichenko)
В личной жизни Юрий Музыченко постоянен. Со своей женой Анной (в девичестве Никитиной) он познакомился в студенческие годы, и с тех пор они неразлучны. Анна — профессиональная актриса, выпускница той же академии, которая также является бэк-вокалисткой в группе The Hatters и помогает мужу руководить тату-студией Backstage Tattoo в Санкт-Петербурге. В 2010 году у пары родилась дочь Елизавета, которая, по словам отца, растет не менее артистичной и харизматичной, чем он сам. Семья живет в Санкт-Петербурге, и, несмотря на плотный гастрольный график, Юрий старается проводить с близкими как можно больше времени.

Нож, угрозы и сорванный концерт

Самый громкий скандал с участием Музыченко разразился в мае 2021 года. Лидер The Hatters приехал в Нижний Новгород с гастролями и вечером 2 мая вместе с подругой и двумя товарищами посетил клуб Tago Mago. По данным телеграм-канала Ni Mash, опубликовавшего видео инцидента, музыкант был изрядно навеселе. Сотрудник клуба по имени Алексей рассказал подробности произошедшего. Компания выпила «до потери контроля над собой» и начала угрожать персоналу физической расправой. Один из участников конфликта прямым текстом заявил:
«Может, тебе рыло раскрошить? А может, тебя ещё и ножом ударить?».
Более того, по словам работников заведения, сам Музыченко повалил на пол одну из сотрудниц клуба. Девушка по имени Анастасия подтвердила, что музыкант её потряс, после чего она оттолкнула его. В итоге дебоширов выпроводили из заведения, но концерт другого артиста — Антона Рипатти — был сорван. Представители клуба пытались связаться с менеджерами The Hatters, чтобы урегулировать конфликт, но те на контакт не пошли.

Юрий Музыченко (Фото: Instagram*@yra_muzichenko)
У группы оказалась своя версия событий. В официальном заявлении коллектив подтвердил, что музыканты в «приподнятом состоянии» посетили заведение и там действительно произошёл небольшой конфликт, однако назвали обвинения в угрозах ножом «дикими фантазиями». По версии артистов, спор касался качества концерта местного музыканта, а нижегородские коллеги решили «выдать спор за какой-то боевик и устроить акцию самопиара». The Hatters также заявили о вымогательстве денег и намерении обратиться в правоохранительные органы, предоставив скриншоты переписок.

Алкоголь и рок-н-ролл

Сам Юрий Музыченко неоднократно признавался в любви к горячительным напиткам. В интервью Пятому каналу он заявил, что культура пития у него «немного хромает», а во время выступления в нём накапливается энергия, которую надо «заземлить», и в этом помогают спиртное. Порой возлияния оказывались чрезмерными, и артисту приходилось извиняться за хулиганские выходки.

В шутку Музыченко обвинял в своём пристрастии лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова:
«Шнуров? Жизнь мне на фиг поломал! Он поколению жизнь поломал. Он во всех песнях пел, что алкоголик волосат, угрюм, вонюч… Ну да, я бухой, и что? Вот весь подростковый возраст — ну и что? Зараза! Он же вложил в меня это… Я не знаю! Всячески пытаюсь оправдать то, что люблю прибухнуть».

Юрий Музыченко (Фото: Instagram*@yra_muzichenko)
Однако в июле 2024 года Музыченко заявил об отказе от алкоголя. По его словам, к нему пришло понимание необходимости «пожить для окружающих» — в семье он остался единственным взрослым мужчиной после смерти отца и старшего брата, и ощущает ответственность за всех своих «девочек».
«Скажу вам, что и без алкоголя жить интересно! А если иногда заниматься спортом, то можно еще и результат хороший увидеть», — поделился артист в интервью Teleprogramma.pro.
Так или иначе, Юрий Музыченко по сей день остается одним из самых колоритных персонажей российского шоу-бизнеса: скрипач, ставший панком, актер, променявший сцену на рок-фестивали, и просто человек, который, кажется, умеет превращать любой хаос в искусство. Сегодня он продолжает удивлять, злить и радовать публику, доказывая, что настоящий артист не должен быть скучным.

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Елена Генералова

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