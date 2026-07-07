07 июля 2026, 13:30

Юрий Музыченко (Фото: Instagram*@yra_muzichenko)

Фронтмену группы The Hatters, актёру и блогеру Юрию Музыченко 8 июля исполняется 39 лет. Харизматичный артист прошёл путь от хулигана из Гатчины до звезды фестивалей и автора хитов, звучащих на всех радиостанциях. Его карьера — смесь головокружительных взлётов, громких скандалов и эпатажных выходок, за которыми с интересом наблюдает вся страна. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Юрия Музыченко От «Забитых» до большой сцены Личная жизнь Музыченко Нож, угрозы и сорванный концерт Алкоголь и рок-н-ролл

Биография Юрия Музыченко

Юрий Музыченко (Фото: Instagram*@yra_muzichenko)

От «Забитых» до большой сцены

Личная жизнь Музыченко

Юрий и Анна Музыченко (Фото: Instagram*@yra_muzichenko)

Нож, угрозы и сорванный концерт

«Может, тебе рыло раскрошить? А может, тебя ещё и ножом ударить?».

Юрий Музыченко (Фото: Instagram*@yra_muzichenko)

Алкоголь и рок-н-ролл

«Шнуров? Жизнь мне на фиг поломал! Он поколению жизнь поломал. Он во всех песнях пел, что алкоголик волосат, угрюм, вонюч… Ну да, я бухой, и что? Вот весь подростковый возраст — ну и что? Зараза! Он же вложил в меня это… Я не знаю! Всячески пытаюсь оправдать то, что люблю прибухнуть».

Юрий Музыченко (Фото: Instagram*@yra_muzichenko)

«Скажу вам, что и без алкоголя жить интересно! А если иногда заниматься спортом, то можно еще и результат хороший увидеть», — поделился артист в интервью Teleprogramma.pro.