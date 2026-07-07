Пьяный дебош в Нижнем Новгороде, обвинения в адрес Шнурова и внезапный отказ от алкоголя: правда о фронтмене The Hatters Юрии Музыченко
Фронтмену группы The Hatters, актёру и блогеру Юрию Музыченко 8 июля исполняется 39 лет. Харизматичный артист прошёл путь от хулигана из Гатчины до звезды фестивалей и автора хитов, звучащих на всех радиостанциях. Его карьера — смесь головокружительных взлётов, громких скандалов и эпатажных выходок, за которыми с интересом наблюдает вся страна. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Биография Юрия МузыченкоЮрий Юрьевич Музыченко родился 8 июля 1987 года в городе Гатчина Ленинградской области. Будущий артист был младшим ребёнком в семье, и родители баловали его, что сказывалось на поведении и успеваемости. Учился он посредственно, зато обожал музыку и посещал школу по классу скрипки. В 13 лет он организовал свою первую группу «Фобос» (позже переименованную в «Деймос»), где ребята пытались копировать тяжесть Metallica и Sepultura, что получалось у них, по признанию самого Юрия, «неловко и наивно».
Несмотря на опасения родителей по поводу аттестата, в 2004 году Юрий поступил в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства на актерский факультет. Интересный факт: он прошел конкурс сразу к нескольким мастерам, но выбрал руководителя театра «Лицедеи» Виктора Соловьева, который произвел на него впечатление «простого и раскрепощенного мужика». Именно в стенах академии он встретил свою будущую жену Анну и друзей, с которыми впоследствии создаст группу The Hatters.
В 2009 году после выпуска Музыченко устроился в легендарный театр клоунады «Лицедеи», где проработал до 2015 года в амплуа драматического клоуна. Однако театральных подмостков ему оказалось мало. В 2011 году он основал альтернативный проект «БКМСБ» (название — просто набор букв, символизирующий творческий хаос), а также запустил интернет-сериал о татуировках «Забитые» и стал участником в YouTube-шоу «КликКлак».
От «Забитых» до большой сценыПоворотный момент в карьере наступил в 2015 году. Музыченко временно покинул «Лицедеев» из-за внутреннего конфликта и собрал группу The Hatters («Шляпники»), в которую вошли его коллеги-клоуны, увлекающиеся фолк-роком и творчеством Горана Бреговича. Стиль группы они определили как «необалканские мотивы» и «русско-цыганский уличный хардкор».
Настоящий взрыв популярности случился в начале 2016 года с выходом клипа «Russian Style». За первую неделю видео набрало более миллиона просмотров. С тех пор группа стала желанным гостем на всех крупнейших фестивалях страны — от «Нашествия» до «Дикой мяты», а их выступления неизменно сопровождаются хороводами и всеобщим весельем. В 2021 году коллектив отыграл большой юбилейный тур, собрав полный Adrenaline Stadium в Москве.
Личная жизнь МузыченкоВ личной жизни Юрий Музыченко постоянен. Со своей женой Анной (в девичестве Никитиной) он познакомился в студенческие годы, и с тех пор они неразлучны. Анна — профессиональная актриса, выпускница той же академии, которая также является бэк-вокалисткой в группе The Hatters и помогает мужу руководить тату-студией Backstage Tattoo в Санкт-Петербурге. В 2010 году у пары родилась дочь Елизавета, которая, по словам отца, растет не менее артистичной и харизматичной, чем он сам. Семья живет в Санкт-Петербурге, и, несмотря на плотный гастрольный график, Юрий старается проводить с близкими как можно больше времени.
Нож, угрозы и сорванный концертСамый громкий скандал с участием Музыченко разразился в мае 2021 года. Лидер The Hatters приехал в Нижний Новгород с гастролями и вечером 2 мая вместе с подругой и двумя товарищами посетил клуб Tago Mago. По данным телеграм-канала Ni Mash, опубликовавшего видео инцидента, музыкант был изрядно навеселе. Сотрудник клуба по имени Алексей рассказал подробности произошедшего. Компания выпила «до потери контроля над собой» и начала угрожать персоналу физической расправой. Один из участников конфликта прямым текстом заявил:
«Может, тебе рыло раскрошить? А может, тебя ещё и ножом ударить?».Более того, по словам работников заведения, сам Музыченко повалил на пол одну из сотрудниц клуба. Девушка по имени Анастасия подтвердила, что музыкант её потряс, после чего она оттолкнула его. В итоге дебоширов выпроводили из заведения, но концерт другого артиста — Антона Рипатти — был сорван. Представители клуба пытались связаться с менеджерами The Hatters, чтобы урегулировать конфликт, но те на контакт не пошли.
У группы оказалась своя версия событий. В официальном заявлении коллектив подтвердил, что музыканты в «приподнятом состоянии» посетили заведение и там действительно произошёл небольшой конфликт, однако назвали обвинения в угрозах ножом «дикими фантазиями». По версии артистов, спор касался качества концерта местного музыканта, а нижегородские коллеги решили «выдать спор за какой-то боевик и устроить акцию самопиара». The Hatters также заявили о вымогательстве денег и намерении обратиться в правоохранительные органы, предоставив скриншоты переписок.
Алкоголь и рок-н-роллСам Юрий Музыченко неоднократно признавался в любви к горячительным напиткам. В интервью Пятому каналу он заявил, что культура пития у него «немного хромает», а во время выступления в нём накапливается энергия, которую надо «заземлить», и в этом помогают спиртное. Порой возлияния оказывались чрезмерными, и артисту приходилось извиняться за хулиганские выходки.
В шутку Музыченко обвинял в своём пристрастии лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова:
«Шнуров? Жизнь мне на фиг поломал! Он поколению жизнь поломал. Он во всех песнях пел, что алкоголик волосат, угрюм, вонюч… Ну да, я бухой, и что? Вот весь подростковый возраст — ну и что? Зараза! Он же вложил в меня это… Я не знаю! Всячески пытаюсь оправдать то, что люблю прибухнуть».
Однако в июле 2024 года Музыченко заявил об отказе от алкоголя. По его словам, к нему пришло понимание необходимости «пожить для окружающих» — в семье он остался единственным взрослым мужчиной после смерти отца и старшего брата, и ощущает ответственность за всех своих «девочек».
«Скажу вам, что и без алкоголя жить интересно! А если иногда заниматься спортом, то можно еще и результат хороший увидеть», — поделился артист в интервью Teleprogramma.pro.Так или иначе, Юрий Музыченко по сей день остается одним из самых колоритных персонажей российского шоу-бизнеса: скрипач, ставший панком, актер, променявший сцену на рок-фестивали, и просто человек, который, кажется, умеет превращать любой хаос в искусство. Сегодня он продолжает удивлять, злить и радовать публику, доказывая, что настоящий артист не должен быть скучным.