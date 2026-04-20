«Пьяный туман» под прицелом МВД, помолвка на островах и тайная свадьба: с кем нашел счастье участник GAYAZOV$ BROTHER$ Тимур Гаязов?
Участнику дуэта GAYAZOV$ BROTHER$, известному по хитам «Малиновая лада» и «Кредо», Тимуру Гаязову 21 апреля исполняется 28 лет. Этот казанский парень без денег и связей прошел путь от разгрузки вагонов до статуса одного из самых ротируемых артистов страны. Его карьера — это не только миллионы прослушиваний на стримингах, но и обвинения в лицемерии, трудное детство и скандальная женитьба на олимпийской чемпионке. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография артистаТимур Гаязов родился 21 апреля 1998 года в Казани. Вместе со старшим братом Ильясом (который на три года старше) они пережили типичную для нулевых историю: переезд в Москву, жизнь в жесткой экономии и отсутствие денег на платные кружки. Тимур увлёкся поэзией ещё в детстве, а позже начал учиться игре на синтезаторе, но смог посетить лишь несколько бесплатных уроков из-за финансовых трудностей. Судьба готовила им участь врачей: после школы оба брата поступили в медицинский колледж и даже работали в отделениях реанимации. После практики они поняли, что не хотят связывать жизнь с медициной, и начали подрабатывать в разных сферах, включая работу грузчиками.
В 2013 году братья создали дуэт под названием «Тимур Сольно и Gayazov». Переломный момент наступил в 2016 году, когда дуэт выложил в сеть клип на песню «Верните любовь». Снятый в домашних условиях, он собрал невиданные просмотры и дал старт карьере. В отличие от многих конкурентов, Гаязовы сделали ставку на синтез рэпа, попсы и восточных мотивов. Успех «Кредо» в 2018-м привел их на лейбл Warner Music Russia, а песня «Малиновая лада» 2020 года стала визитной карточкой и мемом.
Личная жизнь под прицелом камерДолгое время Тимур и его брат Ильяс выстраивали образ завидных холостяков, которые «слишком молоды для серьезных отношений». В многочисленных интервью они твердили о том, что их главная любовь — это танцпол. «Сердца братьев Гаязовых свободны, открыты для любви», — пестрили заголовки статей в 2022 году.
Однако оказалось, что сердце Тимура давно занято. Все началось в начале 2023 года. Тимур и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Вера Бирюкова пересеклись в узких кругах московской элиты. Почти два года пара отрицала связь на публике, не появляясь вместе на светских мероприятиях и не давая совместных интервью. Только в апреле 2025 года в свой день рождения Тимур внезапно для всех «рассекретил» отношения: в соцсетях появились трогательные совместные снимки с признанием в чувствах. Это вызвало волну обсуждений, так как артист ранее никогда не позволял себе такой откровенности.
Осень 2025 года стала решающей. Воспользовавшись романтической обстановкой на Мальдивах, Гаязов сделал предложение руки и сердца. Вера ответила «да». Причем, по информации инсайдеров, реакция спортсменки была полна юмора и самоиронии. Знакомые пары передают, что Бирюкова в шутку пообещала срочно освоить приготовление национальных блюд — в частности, эчпочмаков — чтобы покорить сердце жениха окончательно, ведь он по национальности татарин.
Сама же свадьба, о которой до последнего момента не знали даже близкие коллеги по цеху, состоялась 16 января 2026 года. Местом действия был выбран не шумный ЗАГС Москвы, а далекий остров Пхукет в Таиланде. Организаторы подтверждают: церемония была камерной, без пафосных звездных гостей, в атмосфере полной приватности. Однако пара все же поделилась кадрами торжества в социальных сетях, сопроводив их клятвами, которые уже разлетелись на цитаты:
«Каждый день с тобой — это новая глава удивительной истории. Ты наполняешь мою жизнь смыслом, радостью, смехом и бесконечной любовью! Ты — моя путеводная звезда, мой самый дорогой человек на свете».Ответ Тимура был более брутальным, что соответствует его сценическому образу:
«Я никогда не встречал никого прекрасней во всех смыслах этого слова. Если бы ты знала, как я тебя люблю, ты бы сошла с ума. Ты любовь всей моей жизни».
Обвинения в пропаганде наркотиковВ 2024 году, когда хит «Пьяный туман» братьев Гаязовых рвал чарты, дуэт неожиданно столкнулся с угрозой не творческого, а уголовно-правового характера. Правозащитный центр «Сорок сороков» (известный консервативными взглядами) обратился в МВД с требованием проверить Тимура Гаязова и его брата на пропаганду наркотиков. Активисты усмотрели нарушение в клипе на эту песню: по их мнению, в видеоряде была детально изображена подпольная нарколаборатория, где якобы готовили запрещенные вещества.
Для артистов ситуация складывалась критическая. Если бы доводы общественников подтвердились, Гаязовым грозила ответственность по статье 6.13 КоАП РФ со штрафом до полутора миллионов рублей на каждого. Однако дальнейшая судьба этого громкого дела публично не освещалась. В открытых источниках отсутствует информация о результатах проверки или вынесении какого-либо постановления. Скорее всего, история была спущена на тормозах на стадии доследственной проверки.
Тем не менее сам инцидент серьезно ударил по репутации коллектива, вызвав волну недовольства среди консервативной части аудитории. Для многих фанатов это стало поводом задуматься: где заканчивается эпатаж и начинается опасная игра с законом.
Как сейчас живет артистВ 2026 году Тимур Гаязов и его брат Ильяс продолжают творческую деятельность в составе дуэта GAYAZOV$ BROTHER$. Группа выпускает новые треки, выступает с концертами и участвует в музыкальных мероприятиях.
В 2026 году группа выпустила синглы «Роковая женщина», «Сорока» (совместно с Калипсо) и «Снег — пепел». Все треки доступны на музыкальных платформах. Информация о выпуске полноценного альбома в 2026 году на данный момент не анонсирована. Последний альбом группы — «Новый год» вышел в 2025 году.
Один из заметных концертов GAYAZOV$ BROTHER$ в 2026 году прошёл 17 апреля в Санкт-Петербурге на площадке МТС Live Холл. В программе были заявлены как новые треки, так и хиты дуэта: «Увезите меня на Дип-хаус», «Малиновая Лада», «Кредо», «Я, Ты и Море», «Пошла Жара» и другие. Концерт отличался мощной визуальной частью и танцевальной энергетикой.