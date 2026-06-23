23 июня 2026, 17:34

Марина Ладынина (Фото: скриншот д/ф «Кубанские казаки»)

Марина Ладынина — имя, которое для старшего поколения звучит как мелодия из далекого и светлого прошлого. Актриса, сумевшая покорить всю страну, ставшая символом жизнерадостности и несгибаемого советского духа, чьи героини — от трактористки Марьяны до председателя колхоза Галины Пересветовой — были кумирами миллионов. Она была не просто актрисой, она была эпохой. 24 июня исполняется 118 лет со дня ее рождения. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».





Содержание От сельской учительницы до музы Сталина В тени любви и предательства Роман с послом и полвека тишины Закат жизни и наследие актрисы



От сельской учительницы до музы Сталина

Марина Ладынина (Фото: скриншот д/ф «Марина Ладынина. От страсти до ненависти»)

В тени любви и предательства

Роман с послом и полвека тишины

Марина Ладынина (Фото: скриншот д/ф «Марина Ладынина. Кинозвезда между серпом и молотом»)

Закат жизни и наследие актрисы