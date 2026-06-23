Пять Сталинских премий, роман с итальянским послом и измена мужа: как сложилась судьба звезды «Кубанских казаков» Марины Ладыниной?
Марина Ладынина — имя, которое для старшего поколения звучит как мелодия из далекого и светлого прошлого. Актриса, сумевшая покорить всю страну, ставшая символом жизнерадостности и несгибаемого советского духа, чьи героини — от трактористки Марьяны до председателя колхоза Галины Пересветовой — были кумирами миллионов. Она была не просто актрисой, она была эпохой. 24 июня исполняется 118 лет со дня ее рождения. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».
От сельской учительницы до музы СталинаРодившись 24 июня 1908 года в смоленском селе Скотинино, в многодетной крестьянской семье, Марина с детства познала тяжелый труд доярки и няньки для младших детей. Но, несмотря на бедность и неграмотность матери, девочка горела сценой — играла на балалайке, пела, танцевала на базарной площади с цыганами и была лучшим суфлером в школьном театре. Именно голос стал её пропуском в мир искусства. В 16 лет она уже работала учительницей, но мечта о столице не давала покоя. По совету актёра Сергея Фадеева, подарившего ей книгу Станиславского «Моя жизнь в искусстве», Ладынина отправилась покорять Москву.
Приёмная комиссия ГИТИСа была покорена с первого слова. Напротив её фамилии появилась пометка «особо одарённая», и её зачислили без дальнейших экзаменов. Уже на втором курсе её пригласили на стажировку во МХАТ, а после окончания в 1933 году приняли в труппу. Талант Ладыниной признавали мэтры: сам Максим Горький отметил её работу в спектакле «Егор Булычов и другие», а Станиславский пророчил ей будущее МХАТа. Кинодебют Ладыниной состоялся ещё в студенчестве, но настоящая слава пришла вместе с Иваном Пырьевым — режиссёром, который «украл» актрису у театра и стал её мужем и главным режиссёром жизни.
Их творческий союз подарил миру шедевры: «Богатая невеста», «Трактористы», «Свинарка и пастух», «Кубанские казаки». Ладынина стала олицетворением простой советской девушки, сильной, трудолюбивой, но при этом невероятно обаятельной и женственной. Сама актриса признавалась, что роль Глаши из «Свинарки и пастуха» была ей особенно близка: «Глаша была моя, из моего детства и юности. Это действительно моя самая любимая роль». За эти роли она получила пять Сталинских премий, а в 1950 году — звание Народной артистки СССР. Казалось, успех был абсолютным.
В тени любви и предательстваЛичная жизнь Ладыниной была не менее драматичной, чем её экранные судьбы. Первый брак с однокурсником Иваном Любезновым был недолгим, но любопытно, что позже он женился на её младшей сестре Валентине, сохранив тёплые отношения с бывшей женой.
Настоящей любовью и трагедией всей её жизни стал Иван Пырьев. Они познакомились в 1936 году, и этот вечер, по её словам, «изменил всю мою жизнь, прежнюю и настоящую». Пырьев был женат, но ради Ладыниной оставил семью. Однако их союз, продлившийся более 20 лет, дал трещину, когда режиссёр увлёкся молодой актрисой Людмилой Марченко. Сын Андрей позже рассказывал, что роман был мимолётным, но обида, которую затаила Марина Алексеевна, оказалась разрушительной. Написав, но не отправив жалобу в ЦК КПСС на «развратное поведение» мужа, она дала ему повод для развода. Пырьев ушёл, и этот развод поставил крест на её кинокарьере.
Сын Андрей остался с отцом, что стало для актрисы ещё одним ударом. Впоследствии он нечасто навещал мать, и в старости она жила практически в одиночестве.
Роман с послом и полвека тишиныВ биографии Марины Ладыниной была история, о которой не принято было говорить вслух в советские годы, — роман с сотрудником итальянского посольства. Эта связь едва не стоила актрисе не только карьеры, но и свободы. В те годы дружба с иностранцами, особенно дипломатами фашистской Италии, расценивалась как государственное преступление.
После недолгого брака с актёром Иваном Любезновым Ладынина оказалась в эпицентре страстей, которые могли разрушить её жизнь. Итальянец был влюблён без памяти и предлагал актрисе руку и сердце, мечтая увезти её за границу. Однако за этим увлечением последовал вызов на Лубянку. Сотрудники НКВД потребовали от Ладыниной сотрудничества: она должна была стать агентом, следить за возлюбленным и пересказывать содержание его разговоров.
Актриса оказалась перед страшным выбором — предать любимого человека или потерять всё. Марина Алексеевна наотрез отказалась доносить на итальянца. Более того, она отвергла и компромиссный вариант — познакомить дипломата с агентом, который выдал бы себя за её друга. К счастью для неё, иностранец вскоре покинул Советский Союз.
После развода с Пырьевым в 1954 году Ладынина практически перестала сниматься. Ходили слухи о «запрете» на профессию от бывшего мужа, занимавшего высокие посты. Однако её сын утверждал, что она сама отказалась играть старух: «Чтобы я играла старуху — да никогда в жизни!» — заявляла она. Несмотря на отлучение от большой кинематографической жизни, без средств к существованию актриса не осталась. Ладынина активно гастролировала по стране с программой «Товарищ кино», объездив с ней буквально каждый уголок Советского Союза. Однако копить Марина Алексеевна не умела. Она жила на широкую ногу, предпочитая тратить заработанное на такси, дорогие наряды и прочие удовольствия, которые могли скрасить её непростую жизнь.
Но годы брали своё. Достигнув семидесятилетнего рубежа, Ладынина постепенно отошла от концертной деятельности, всё реже появлялась на публике и в конце концов замкнулась в четырёх стенах, превратившись в настоящую затворницу, которая редко кого принимала и почти не покидала свою квартиру на Котельнической набережной.
Закат жизни и наследие актрисыВ поздние годы у Ладыниной были серьёзные проблемы со здоровьем — в частности, проблемы с ногами, нарушения зрения и необходимость использовать кардиостимулятор. В одном из редких откровенных разговоров она признавалась сыну, что потеряла интерес ко всему и устала жить.
Роковая случайность оборвала жизнь актрисы 10 марта 2003 года, когда ей шёл 95-й год. За пять дней до смерти, 5 марта, Марина Алексеевна поскользнулась в ванной комнате своей квартиры и упала. Она пролежала без сознания целый день; домработница обнаружила её лишь вечером. Актрису срочно госпитализировали с переломом шейки бедра — травмой, крайне опасной в преклонном возрасте. Врачи делали всё возможное, но сердце ослабленной долгими годами одиночества и болезней женщины не выдержало нагрузки во время операции.
Её уход стал невосполнимой потерей для всей страны. Прощание с великой актрисой прошло в Центральном Доме кинематографистов, где собралась вся творческая Москва, чтобы отдать дань памяти легенде. Похоронили Марину Ладынину на Новодевичьем кладбище в Москве.
Вопреки слухам о миллионных наследствах, её сын Андрей в интервью для издания zhiznteatr.mirtesen.ru рассказывал, что после смерти актрисы на сберкнижке осталось «меньше шести тысяч рублей». Главное наследство — двухкомнатная квартира на Котельнической набережной, завещанная внуку Ивану, который, к слову, стал известным историком-антиковедом, специалистом по Древнему Египту. Творческое же наследие Ладыниной — это фильмы, ставшие классикой. Фильмы, в которых она навсегда осталась той самой жизнерадостной, песенной и светлой девушкой из советского прошлого.