Пять свадеб и всего два брака: Секрет личного счастья звезды сериала «Соколова подозревает всех» Екатерины Вуличенко
Российская киноактриса Екатерина Вуличенко сегодня, 8 июня, отмечает свой 45-летний юбилей. В начале 90-х годов она впервые появилась на экранах в одном из эпизодов юмористического журнала «Ералаш». С тех пор артистка сыграла более ста ролей, дважды была в браке и стала мамой дочки Софии и сына Александра. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Актриса по воле случая
Екатерина Вуличенко родилась 8 июня 1980 года в Москве в семье советского офицера. С ранних лет девочка была воспитана и приучена к порядку, а также тяготела к точным наукам и мечтала стать космонавтом.
Однако, когда Екатерине исполнилось 11 лет, в ее жизнь вмешался случай. В школу с математическим уклоном для отбора детей для съемок приехала группа «Ералаша». Рыжеволосую девчушку пригласили в детский журнал, о чем она с гордостью заявила родителям. Мать была категорически против подобных экспериментов и не разрешила дочери принимать в них участие. Однако будущая актриса проявила упорство и настояла на своём желании сниматься.
Прикоснувшись к актерскому миру, Вуличенко всерьез увлеклась творческой профессией и, получив аттестат, поступила в Щепкинское училище, которое окончила в 2001 году. По завершению обучения актриса начала работать в театре «Модернъ», а с 2005 года стала ведущей актрисой московского Государственного театра киноактёра, где служила до 2017 года.
Работа в кино
В большом кинематографе Екатерина начала свою карьеру в 1997 году, приняв участие в съёмках мистического триллера «Змеиный источник» режиссёра Николая Лебедева. Затем последовала звёздная роль в военной драме «Звезда». С тех пор в свет с участием артистки начало выходить по несколько картин в год.
Сейчас фильмография актрисы насчитывает более 100 работ, среди которых «Суррогатная мать», «Самара-городок», «Игра в прятки», «Девять признаков измены», «Бумеранг из прошлого», «Вера, Надежда, Любовь», «Гадкий утёнок», «Двойная петля» и «Соколова подозревает всех», где Вуличенко сыграла главные роли.
Личная жизнь
Со своим первым супругом актриса встретилась в аэропорту. Денис Трифонов получил образование в Оксфордском университете и проживал в Лондоне. В Россию он приехал исключительно по делам и не планировал оставаться надолго. Но встреча с актрисой все изменила.
После свадьбы в Москве молодожёны долгое время жили между двумя странами, а затем в 2006 году стали родителями. Актриса родила дочь Софию. Хотя она с радостью согласилась оставить свою любимую работу и уйти в декретный отпуск, идея эмиграции в другую страну не вызвала у неё энтузиазма. Жизнь в разлуке оказалась сложным испытанием для пары, и спустя девять лет отношений их брак распался.
«Наше расставание не было внезапным или резким. Я осознала в какой-то момент, что не люблю мужа, но ради ребенка не хотела развода. Возможно, другие женщины на моем месте сохранили бы отношения, но я не смогла. Я хотела быть счастливой и любить», цитирует актрису издание starhit.ru.
Со своим вторым супругом Екатерина Вуличенко познакомилась в одном из ресторанов. Марат Гуданаев, успешный бизнесмен, сразу привлёк её внимание, и между ними завязались романтические отношения. Это вызвало удивление у поклонников актрисы, ведь её избранник был женат. На актрису посыпались обвинения в разрушении чужой семьи, и повисло клеймо разлучницы. Спустя время Екатерина оправдается:
«Да, Марат на тот момент еще был женат, но находился на стадии бракоразводного процесса. Я не уводила его из семьи, не была разлучницей. Моя совесть чиста. Их разрыв с бывшей женой произошел по совершенно иной причине».
В 2017 году Екатерина и Марат скрепили свои отношения узами брака. После этого они решили повторить церемонию в 4 разных государствах, считая, что это поможет укрепить их союз. Бракосочетания состоялись на острове Таити во Французской Полинезии, церемонию на берегу океана провёл местный вождь, в Японии, там актриса впервые надела кимоно, а также в Лас-Вегасе и в Москве. В декабре 2018 года у пары родился сын Александр.
«Я считаю мужа своей первой настоящей любовью. Конечно, иногда мы ссоримся, скандалим. Мы безумно ревнуем друг друга, но это все мелочи. Главное, что его дети от предыдущего брака хорошо ладят с моими детьми. Мы — одна большая и дружная семья», — призналась артистка в эфире программы «Судьба человека».
В настоящее время актриса наслаждается жизнью и продолжает активно сниматься в кино. Однако, по её признанию, именно благодаря мужу она осознала, что семья — это самое важное в жизни. Поэтому сейчас интересы детей и супруга для неё на первом месте, а актёрская деятельность постепенно уходит на второй план.