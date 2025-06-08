08 июня 2025, 16:40

Екатерина Вуличенко (Фото: Instagram* @vulichenko)

Российская киноактриса Екатерина Вуличенко сегодня, 8 июня, отмечает свой 45-летний юбилей. В начале 90-х годов она впервые появилась на экранах в одном из эпизодов юмористического журнала «Ералаш». С тех пор артистка сыграла более ста ролей, дважды была в браке и стала мамой дочки Софии и сына Александра. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Актриса по воле случая Работа в кино Личная жизнь



Актриса по воле случая

Екатерина Вуличенко (Фото: Instagram* @vulichenko)



Работа в кино

Екатерина Вуличенко (Фото: Instagram* @vulichenko)



Личная жизнь

Екатерина Вуличенко и Марат Гуданаев (Фото: Instagram* @vulichenko)



«Наше расставание не было внезапным или резким. Я осознала в какой-то момент, что не люблю мужа, но ради ребенка не хотела развода. Возможно, другие женщины на моем месте сохранили бы отношения, но я не смогла. Я хотела быть счастливой и любить», цитирует актрису издание starhit.ru.

«Да, Марат на тот момент еще был женат, но находился на стадии бракоразводного процесса. Я не уводила его из семьи, не была разлучницей. Моя совесть чиста. Их разрыв с бывшей женой произошел по совершенно иной причине».

«Я считаю мужа своей первой настоящей любовью. Конечно, иногда мы ссоримся, скандалим. Мы безумно ревнуем друг друга, но это все мелочи. Главное, что его дети от предыдущего брака хорошо ладят с моими детьми. Мы — одна большая и дружная семья», — призналась артистка в эфире программы «Судьба человека».