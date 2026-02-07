07 февраля 2026, 15:58

Виктор Проскурин (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Виктор Проскурин — актёр, чей путь на сцену был отчаянной борьбой с системой, а личная жизнь стала полем боя с самим собой. Заслуженный артист РСФСР, снявшийся почти в полутора сотнях ролей, создал на экране галерею сильных, сдержанных мужчин — от обаятельного Гены Ляпишева в «Большой перемене» до деловитого купца Вожеватова в «Жестоком романсе». 8 февраля ему могло бы исполниться 74 года. О взлётах, падениях, пяти несложившихся браках и горьком финале звезды 1980-х читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Виктора Проскурина Пять браков, дочь и фиктвный развод Болезни, авария и безвременный уход Скандал из-за квартиры и память



Биография Виктора Проскурина

Виктор Проскурин (Фото: скриншот к/ф «Жестокий романс»)

«Есть у Виктора черта, которой мог бы позавидовать даже зрелый мастер. Он буквально живёт в театре. Всё, что его окружает на сцене, для него такая же реальность... Это удивительный дар».

Пять браков, дочь и фиктвный развод

«Люди разучились чувствовать, зато научились играть», — не раз с горечью повторял актёр, и эта фраза, будто роковое пророчество, витала над его собственной судьбой.

«Я его спрашивал: «Вить, как так получилось, что ты квартиру оставил женщине, с которой разошёлся?» И он мне ответил: «Присел на стакан»», — вспоминал Протасов в эфире передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.

Виктор Проскурин и Ирина Хонда (Фото: скриншот д/ф «Виктор Проскурин. Бей первым!»)

«После загса накрыли стол, отметили это дело, а отношения в паре стали еще крепче», — рассказывала Хонда в программе «Прямой эфир», настаивая на том, что их разлучила только смерть.

Болезни, авария и безвременный уход

Виктор Проскурин (Фото: скриншот д/ф «Виктор Проскурин. Бей первым!»)

«Я никогда не буду вдовой Проскурина, я всегда буду женой Проскурина».

Скандал из-за квартиры и память

Фото: скриншот д/ф «Виктор Проскурин. Бей первым!»

Актёрское наследие Виктора Проскурина — это живая коллекция образов, которые зрители и сегодня смотрят с неизменным интересом. Однако материальные аспекты его наследия вылились в откровенно некрасивую историю. Центром конфликта стала московская квартира в центре города, некогда переданная им в дар своей четвёртой супруге, Ирине Смуровой. После кончины Проскурина Смурова, обладая всеми юридическими правами на недвижимость, официально потребовала, чтобы Ирина Хонда освободила помещение.



Хонде пришлось собрать свои вещи и покинуть Москву. Она не раз выражала позицию, что наиболее справедливым решением была бы продажа этой квартиры с последующим разделом средств между законной владелицей, ей самой и дочерью артиста Александрой. Однако Александра Проскурина сознательно отказалась от участия в какой-либо борьбе за имущество отца, предпочитая дистанцироваться от тяжб. В итоге, несмотря на масштабную известность и десятилетия успешной работы в профессии, сам Виктор Проскурин к финалу своего пути не оставил материальных ценностей своим самым близким людям.



