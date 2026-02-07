Пять жён, страшное ДТП и дарственная в нетрезвом виде: в чьих руках оказалось наследство звезды «Жестокого романса» Виктора Проскурина?
Виктор Проскурин — актёр, чей путь на сцену был отчаянной борьбой с системой, а личная жизнь стала полем боя с самим собой. Заслуженный артист РСФСР, снявшийся почти в полутора сотнях ролей, создал на экране галерею сильных, сдержанных мужчин — от обаятельного Гены Ляпишева в «Большой перемене» до деловитого купца Вожеватова в «Жестоком романсе». 8 февраля ему могло бы исполниться 74 года. О взлётах, падениях, пяти несложившихся браках и горьком финале звезды 1980-х читайте в материале «Радио 1».
Биография Виктора ПроскуринаВиктор Проскурин родился в казахстанском Атбасаре, куда его беременная мать отправилась в служебную командировку вместе с мужем, железнодорожником. После оформления документов семья вернулась в Москву, где детство будущего артиста прошло в бараках на окраине столицы. Его тяга к искусству проявилась рано: начав с литературного кружка, он перешёл в театральную студию при Доме пионеров. Именно там на юного актёра обратила внимание ассистентка режиссёра со студии имени Горького и пригласила сняться в кино. Так, в 1968 году состоялся его дебют — роль молодого бойца в фильме «Орлята Чапая».
Путь к профессиональному образованию был тернист. После съёмок Проскурин ушёл из школы, работал станочником на обувной фабрике и получал, по его словам, очень хорошие деньги. Его попытки поступить в театральные вузы напоминали хождение по мукам. В Школе-студии МХАТ ему отказали из-за невысокого роста, в ГИТИСе выставили за дверь. Дважды он поступал в Щукинское училище, и в первый раз экзаменаторы заявили: «Молодой человек, у вас же нет глаз. Что вы будете делать с таким лицом на сцене?». В историю училища вошло его вступительное сочинение, которое, по легенде, побило все рекорды по количеству ошибок. Тем не менее, талант взял своё — его приняли по дополнительному набору.
Окончив «Щуку» в 1973 году, он попал в знаменитый Театр на Таганке, но там не сработался с коллективом. Спасительной гаванью стало приглашение от Марка Захарова перейти в Театр Ленинского комсомола (ныне «Ленком»), где Проскурин быстро заявил о себе. Однако в кино настоящая слава пришла к нему благодаря случайности. Будучи студентом, он снялся в сериале «Назначение» с Еленой Кореневой и познакомился с её отцом, режиссёром Алексеем Кореневым. Тот и пригласил его на роль Генки Ляпишева в культовую «Большую перемену» — фразу «ходишь, ходишь в школу...» потом цитировала вся страна.
За более чем 50 лет карьеры его фильмография насчитывает около 150 работ. Зрителям особенно запомнились его герои: заместитель председателя исполкома Новиков в «Военно-полевом романе», заботливый отец Кирилл в «Однажды двадцать лет спустя», капитан-пограничник Блинов в мелодраме «Выйти замуж за капитана» и Иосиф Сталин в фильме «Повесть непогашенной луны». Коллеги отмечали его удивительную способность полностью проживать жизнь на сцене. Софья Гиацинтова писала:
«Есть у Виктора черта, которой мог бы позавидовать даже зрелый мастер. Он буквально живёт в театре. Всё, что его окружает на сцене, для него такая же реальность... Это удивительный дар».
Пять браков, дочь и фиктвный разводЗа внешним фасадом блестящей актёрской карьеры скрывалась личная жизнь, по сложности сюжета и накалу страстей не уступавшая театральным постановкам. Проскурин вступал в брак пять раз, и каждый из этих союзов, словно декорация к короткому спектаклю, оказывался временным и лишённым прочного фундамента.
«Люди разучились чувствовать, зато научились играть», — не раз с горечью повторял актёр, и эта фраза, будто роковое пророчество, витала над его собственной судьбой.
Первой избранницей артиста стала коллега по цеху, актриса Ольга Гаврилюк. Именно в этом браке родилась дочь Александра, унаследовавшая семейное призвание. Проскурин стал дедом: его внук, Даниил Бледный, также выбрал актёрскую стезю, продолжив творческую династию.
После этого актёр связал себя узами брака с Татьяной Дербенёвой, которая позже уехала из страны и обосновалась в Дании. Третьей спутницей жизни была режиссёр Светлана Колганова. Эти два десятилетия стали для Проскурина временем опоры и поддержки. Именно она самоотверженно ухаживала за ним после тяжелейшей автомобильной катастрофы, случившейся в 90-х.
Четвёртый, весьма кратковременный союз с художницей по костюмам Ириной Смуровой обернулся для актёра фатальными последствиями. Находясь под действием алкоголя, Проскурин оформил дарственную на свою московскую квартиру в переулке на Покровке.
«Я его спрашивал: «Вить, как так получилось, что ты квартиру оставил женщине, с которой разошёлся?» И он мне ответил: «Присел на стакан»», — вспоминал Протасов в эфире передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.
Завершающим аккордом в этой личной симфонии стал двенадцатилетний брак с художницей Ириной Хондой, которая была для него не только женой, но и директором, и преданным другом. Парадоксально, но именно этот, казалось бы, гармоничный союз, окутан наибольшей завесой тайн. За несколько месяцев до кончины Проскурина они официально расторгли брак. Однако, согласно поздним объяснениям самой Хонды, развод был лишь юридической формальностью.
По её словам, пара планировала продать её петербургскую квартиру, чтобы приобрести жильё для матери Ирины и дом в Испании, оптимизировав таким образом налоговые расходы для получения вида на жительство.
«После загса накрыли стол, отметили это дело, а отношения в паре стали еще крепче», — рассказывала Хонда в программе «Прямой эфир», настаивая на том, что их разлучила только смерть.
Болезни, авария и безвременный уходАлкогольная зависимость преследовала Проскурина долгие годы и не была секретом для его окружения. Его бывшая жена, актриса Татьяна Дербенёва, рассказывала, что однажды ночью ей пришлось дежурить в НИИ скорой помощи им. Склифосовского вместе с Мариной Влади — в ту ночь врачи «откачивали» сначала Владимира Высоцкого, а затем и Виктора Проскурина. Она называла алкоголизм «главной бедой» и «главной проблемой» актёра.
Зависимость серьёзно влияла на профессиональную жизнь Проскурина. В «Ленкоме» художественный руководитель Марк Захаров, ценивший талант актёра, прощал ему то, за что другим спуска не было, включая употребление спиртного. В 1990-е же годы режиссёрам иногда было некогда ждать, пока актёр придёт в себя после запоя, что создавало трудности в работе артиста.
В середине 1990-х годов страшное ДТП основательно подорвало здоровье актёра. Он врезался на машине в столб, получив множественные переломы и травмы внутренних органов. Реабилитация длилась годами, он передвигался с тростью и долго не мог сниматься. Позже к последствиям аварии добавилась хроническая обструктивная болезнь лёгких.
Виктор Проскурин скончался 30 июня 2020 года в московской больнице от приступа удушья на фоне болезни лёгких. Прощание, которое его последняя спутница Ирина Хонда с трудом организовала в разгар пандемии, прошло в стенах его альма-матер — Щукинском училище. На церемонии она сказала:
«Я никогда не буду вдовой Проскурина, я всегда буду женой Проскурина».
Скандал из-за квартиры и память
Актёрское наследие Виктора Проскурина — это живая коллекция образов, которые зрители и сегодня смотрят с неизменным интересом. Однако материальные аспекты его наследия вылились в откровенно некрасивую историю. Центром конфликта стала московская квартира в центре города, некогда переданная им в дар своей четвёртой супруге, Ирине Смуровой. После кончины Проскурина Смурова, обладая всеми юридическими правами на недвижимость, официально потребовала, чтобы Ирина Хонда освободила помещение.
Хонде пришлось собрать свои вещи и покинуть Москву. Она не раз выражала позицию, что наиболее справедливым решением была бы продажа этой квартиры с последующим разделом средств между законной владелицей, ей самой и дочерью артиста Александрой. Однако Александра Проскурина сознательно отказалась от участия в какой-либо борьбе за имущество отца, предпочитая дистанцироваться от тяжб. В итоге, несмотря на масштабную известность и десятилетия успешной работы в профессии, сам Виктор Проскурин к финалу своего пути не оставил материальных ценностей своим самым близким людям.
