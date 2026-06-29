29 июня 2026, 16:10

Виктор Проскурин (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Виктор Проскурин — актёр, чьё лицо с хитринкой и неизменной обаятельной улыбкой знала вся страна. Он был тем самым Геной Ляпишевым из «Большой перемены», над которым мы смеялись до слёз, и одновременно деловитым купцом Вожеватовым из «Жестокого романса». 30 июня 2020 года его не стало. Этот человек, прошедший путь от мальчишки из барака до народного любимца, оставил после себя почти полторы сотни ролей и репутацию настоящего «мужика с бешеным темпераментом». О взлётах, падениях, пяти несложившихся браках и горьком финале звезды 1980-х читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Виктора Проскурина Пять браков, дочь и фиктивный развод Алкоголь, авария и безвременный уход Скандал из-за квартиры и память



Биография Виктора Проскурина

Виктор Проскурин (Фото: скриншот к/ф «Жестокий романс»)

Пять браков, дочь и фиктивный развод

«Люди разучились чувствовать, зато научились играть», — не раз с горечью повторял актёр, и эта фраза, будто роковое пророчество, витала над его собственной судьбой.

«Я его спрашивал: "Вить, как так получилось, что ты квартиру оставил женщине, с которой разошёлся?" И он мне ответил: "Присел на стакан"», — вспоминал друг актёра режиссёр Олег Протасов в эфире передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.

Виктор Проскурин и Ирина Хонда (Фото: скриншот д/ф «Виктор Проскурин. Бей первым!»)

«После загса накрыли стол, отметили это дело, а отношения в паре стали еще крепче», — рассказывала Хонда в программе «Прямой эфир», настаивая на том, что их разлучила только смерть.

Алкоголь, авария и безвременный уход

Виктор Проскурин (Фото: скриншот д/ф «Виктор Проскурин. Бей первым!»)

«Полгода вообще лежал в кровати, потому что были проблемы с движением», — цитирует Ирину Хонду doverie-tv.ru.

«Я никогда не буду вдовой Проскурина, я всегда буду женой Проскурина».

Скандал из-за квартиры и память

Фото: скриншот д/ф «Виктор Проскурин. Бей первым!»

Актёрское наследие Виктора Проскурина — это живая коллекция образов, которые зрители и сегодня смотрят с неизменным интересом. Однако материальные аспекты его наследия вылились в откровенно некрасивую историю. Центром конфликта стала московская квартира в центре города, некогда переданная им в дар своей четвёртой супруге, Ирине Смуровой. После кончины Проскурина Смурова, обладая всеми юридическими правами на недвижимость, официально потребовала, чтобы Ирина Хонда освободила помещение.



Хонде пришлось собрать свои вещи и покинуть Москву. Она не раз выражала позицию, что наиболее справедливым решением была бы продажа этой квартиры с последующим разделом средств между законной владелицей, ей самой и дочерью артиста Александрой. Однако Александра Проскурина сознательно отказалась от участия в какой-либо борьбе за имущество отца, предпочитая дистанцироваться от тяжб. В итоге, несмотря на масштабную известность и десятилетия успешной работы в профессии, сам Виктор Проскурин к финалу своего пути не оставил материальных ценностей своим самым близким людям.