Запои, страшное ДТП и допросы по делу Малявиной: как дарственная на квартиру и фиктивный развод разрушили жизнь Виктора Проскурина?
Виктор Проскурин — актёр, чьё лицо с хитринкой и неизменной обаятельной улыбкой знала вся страна. Он был тем самым Геной Ляпишевым из «Большой перемены», над которым мы смеялись до слёз, и одновременно деловитым купцом Вожеватовым из «Жестокого романса». 30 июня 2020 года его не стало. Этот человек, прошедший путь от мальчишки из барака до народного любимца, оставил после себя почти полторы сотни ролей и репутацию настоящего «мужика с бешеным темпераментом». О взлётах, падениях, пяти несложившихся браках и горьком финале звезды 1980-х читайте в материале «Радио 1».
Биография Виктора ПроскуринаВиктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года в казахстанском Атбасаре совершенно случайно — его беременная мать отправилась в командировку с мужем-железнодорожником, и «по дороге домой маму растрясло в поезде». Родители оформили его в Актюбинске и привезли в Москву, где детство будущего артиста прошло в бараках на окраине столицы.
Мечтая о карьере клоуна, он собирался поступать в цирковое училище, но опоздал по возрасту. Тогда судьба привела его в театральную студию при Доме пионеров, где талантливого парня заметила ассистентка режиссёра. Так в 1968 году состоялся его дебют в фильме «Орлята Чапая». Однако путь к профессиональному образованию оказался тернист. В Школе-студии МХАТ ему отказали из-за невысокого роста, в ГИТИСе выставили за дверь, а в Щукинское училище он дважды пытался поступить, с треском проваливая экзамены, пока наконец не был принят по дополнительному набору. В историю училища вошло его вступительное сочинение, побившее все рекорды по количеству ошибок, но талант взял своё.
Окончив «Щуку» в 1973 году, он попал в Театр на Таганке, но там не сработался с коллективом. Спасительной гаванью стало приглашение Марка Захарова перейти в «Ленком». Здесь он блистал в спектаклях «Тиль», «В списках не значился» и «Парень из нашего города».
За более чем 50 лет карьеры фильмография Проскурина насчитывает около 150 работ, среди которых «Военно-полевой роман», «Выйти замуж за капитана», «Пиковая дама» и образ Иосифа Сталина в «Повести непогашенной луны». В 1982 году он получил звание Заслуженного артиста РСФСР, а в 1995-м — Народного артиста России.
Пять браков, дочь и фиктивный разводЗа внешним фасадом блестящей актёрской карьеры скрывалась личная жизнь, по сложности сюжета и накалу страстей не уступавшая театральным постановкам. Проскурин вступал в брак пять раз, и каждый из этих союзов, словно декорация к короткому спектаклю, оказывался временным и лишённым прочного фундамента.
«Люди разучились чувствовать, зато научились играть», — не раз с горечью повторял актёр, и эта фраза, будто роковое пророчество, витала над его собственной судьбой.Первой избранницей артиста стала коллега по цеху, актриса Ольга Гаврилюк. Именно в этом браке родилась дочь Александра, унаследовавшая семейное призвание. Проскурин стал дедом: его внук, Даниил Бледный, также выбрал актёрскую стезю, продолжив творческую династию.
После этого актёр связал себя узами брака с Татьяной Дербенёвой, которая позже уехала из страны и обосновалась в Дании. Третьей спутницей жизни была режиссёр Светлана Колганова. Эти два десятилетия стали для Проскурина временем опоры и поддержки. Именно она самоотверженно ухаживала за ним после тяжелейшей автомобильной катастрофы, случившейся в 90-х.
Четвёртый, весьма кратковременный союз с художницей по костюмам Ириной Смуровой обернулся для актёра фатальными последствиями. Находясь под действием алкоголя, Проскурин оформил дарственную на свою московскую квартиру в переулке на Покровке.
«Я его спрашивал: "Вить, как так получилось, что ты квартиру оставил женщине, с которой разошёлся?" И он мне ответил: "Присел на стакан"», — вспоминал друг актёра режиссёр Олег Протасов в эфире передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.
Завершающим аккордом в этой личной симфонии стал двенадцатилетний брак с художницей Ириной Хондой, которая была для него не только женой, но и директором, и преданным другом. Парадоксально, но именно этот, казалось бы, гармоничный союз, окутан наибольшей завесой тайн. За несколько месяцев до кончины Проскурина они официально расторгли брак. Однако, согласно поздним объяснениям самой Хонды, развод был лишь юридической формальностью.
По её словам, пара планировала продать её петербургскую квартиру, чтобы приобрести жильё для матери Ирины и дом в Испании, оптимизировав таким образом налоговые расходы для получения вида на жительство.
«После загса накрыли стол, отметили это дело, а отношения в паре стали еще крепче», — рассказывала Хонда в программе «Прямой эфир», настаивая на том, что их разлучила только смерть.
Алкоголь, авария и безвременный уходПроскурина преследовала репутация человека с тяжелым характером и алкогольной зависимостью. Его проблемы с алкоголем были главной бедой актёра. Бывшая жена Татьяна Дербенёва вспоминала, как однажды ночью вместе с Мариной Влади дежурила в Склифе, где врачи «откачивали» сначала Высоцкого, а затем и Проскурина. Марк Захаров в «Ленкоме» прощал ему то, за что другим бы не спустили, но в 1990-е годы режиссёры всё чаще не могли ждать, пока актёр придёт в себя после запоя.
Тёмным пятном в биографии актёра стала его связь с делом Валентины Малявиной. В ночь убийства её гражданского мужа Стаса Жданько в 1978 году Проскурин был в квартире и вышел за спиртным незадолго до трагедии. Он проходил свидетелем по делу и, по слухам, долго скрывал правду, пока на втором допросе не рассказал всё следователю.
В середине 1990-х он попал в страшную аварию, врезавшись на машине в столб. С перебитыми позвоночником и ногами, с повреждёнными внутренними органами.
«Полгода вообще лежал в кровати, потому что были проблемы с движением», — цитирует Ирину Хонду doverie-tv.ru.Реабилитация длилась годами, он передвигался с тростью и долго не мог сниматься. Позже к последствиям аварии добавилась хроническая обструктивная болезнь лёгких.
Виктор Проскурин скончался 30 июня 2020 года в московской больнице от приступа удушья на фоне болезни лёгких. Прощание, которое его последняя спутница Ирина Хонда с трудом организовала в разгар пандемии, прошло в стенах его альма-матер — Щукинском училище. На церемонии она сказала:
«Я никогда не буду вдовой Проскурина, я всегда буду женой Проскурина».
Скандал из-за квартиры и память
Актёрское наследие Виктора Проскурина — это живая коллекция образов, которые зрители и сегодня смотрят с неизменным интересом. Однако материальные аспекты его наследия вылились в откровенно некрасивую историю. Центром конфликта стала московская квартира в центре города, некогда переданная им в дар своей четвёртой супруге, Ирине Смуровой. После кончины Проскурина Смурова, обладая всеми юридическими правами на недвижимость, официально потребовала, чтобы Ирина Хонда освободила помещение.
Хонде пришлось собрать свои вещи и покинуть Москву. Она не раз выражала позицию, что наиболее справедливым решением была бы продажа этой квартиры с последующим разделом средств между законной владелицей, ей самой и дочерью артиста Александрой. Однако Александра Проскурина сознательно отказалась от участия в какой-либо борьбе за имущество отца, предпочитая дистанцироваться от тяжб. В итоге, несмотря на масштабную известность и десятилетия успешной работы в профессии, сам Виктор Проскурин к финалу своего пути не оставил материальных ценностей своим самым близким людям.
Хонде пришлось собрать свои вещи и покинуть Москву. Она не раз выражала позицию, что наиболее справедливым решением была бы продажа этой квартиры с последующим разделом средств между законной владелицей, ей самой и дочерью артиста Александрой. Однако Александра Проскурина сознательно отказалась от участия в какой-либо борьбе за имущество отца, предпочитая дистанцироваться от тяжб. В итоге, несмотря на масштабную известность и десятилетия успешной работы в профессии, сам Виктор Проскурин к финалу своего пути не оставил материальных ценностей своим самым близким людям.